🤯 Жиру в воротах «Милана» – еще и с мощным сэйвом! Жаркий матч в Италии с двумя удалениями вратарей

Спас в концовке!

Оливье Жиру спас победу «Милана» над «Дженоа», но есть нюанс. Француз в этом матче не забил, но сделал яркое спасение – да-да, нападающий заканчивал игру в воротах!

Самое яркое команды оставили на последние минуты.

⚽️На 87-й забил Кристиан Пулишич, счет стал 0:1.

⏱ Судьи долго проверяли гол американца на предмет игры рукой. Все чисто, но накинули сверху семь минут.

🔴 На 99-й вратарь «Милана» Майк Меньян получил прямую красную: вылетел на перехват и коленом пробил в игрока «Дженоа». Замен у гостей не осталось, в раму встал Оливье Жиру!

Впереди опаснейший штрафной! Жиру уверенно поставил стенку, а сам встал практически посередине ворот.

«Дженоа» почти реализовал опасный штрафной: мяч полетел низом, но после рикошета поменял направление. Жиру не среагировал, спасла перекладина!

Помощь Жиру не ограничилась формальным нахождением в воротах: он даже совершил сэйв прямо перед финальным свистком! Игрок «Дженоа» влетел в штрафную, но Оливье выскочил на перехват. Сначала выбил мяч из-под ног соперника, а потом успел на отскок и накрыл.

Финальный свисток! Нападающему понравилось в перчатках – он не снял их даже после игры и подошел в них к болельщикам, приехавшим на выезд.

С поля француз ушел воодушевленным: «Со мной такого никогда не было. Горжусь командой. Я совершил отличный сэйв, но также мне по-настоящему повезло, я благодарен перекладине. Мы бились как львы, я рад победе.

У нас с Калабрией возник момент неуверенности, так что я набрался смелости и встал в ворота. Я почувствовал, что это надо сделать, и все прошло хорошо. Мы подняли головы и теперь вышли на первое место в таблице.

А футболка Меньяна теперь моя».

На 113-й минуте удалили еще и вратаря «Дженоа» Хосепа Мартинеса за вторую желтую – правда, у команды еще были замены, так что отзеркалить не получилось. На последние секунды вышел запасной голкипер Никола Леали.

Вратарский скилл Жиру разглядел еще Венгер

В ворота неслучайно встал именно Оливье. Еще в 2016-м Арсен Венгер говорил, что в экстренном случае поставит нападающего в ворота «Арсенала»: «Кого бы я поставил вместо удаленного вратаря? Это было бы для меня крупной проблемой, потому что я не думал об этом, обычно это могут быть центральные защитники или нападающие.

В «Монако» у меня был Джордж Веа, который фантастически играл на воротах на тренировках. Возможно, из-за того, что он в юности играл в баскетбол, он привык работать руками.

В «Арсенале» это было проблемой раньше, когда мы играли без запасного вратаря. Тем не менее, это все еще может произойти в конце игры. Мне бы пришлось принимать инстинктивное решение, вполне возможно, выбрал бы Жиру».

Наверняка теперь так считает и Стефано Пиоли – опробовал нового вратаря в деле.

Фото: /Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP