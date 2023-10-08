Вы это видели?
Блог

🤯 Жиру в воротах «Милана» – еще и с мощным сэйвом! Жаркий матч в Италии с двумя удалениями вратарей

серия А Италия серия А Италия
Оливье Жиру Оливье Жиру
Милан Милан
Футбол Футбол

Спас в концовке!

Оливье Жиру спас победу «Милана» над «Дженоа», но есть нюанс. Француз в этом матче не забил, но сделал яркое спасение – да-да, нападающий заканчивал игру в воротах! 

Самое яркое команды оставили на последние минуты. 

⚽️На 87-й забил Кристиан Пулишич, счет стал 0:1. 

⏱ Судьи долго проверяли гол американца на предмет игры рукой. Все чисто, но накинули сверху семь минут. 

🔴 На 99-й вратарь «Милана» Майк Меньян получил прямую красную: вылетел на перехват и коленом пробил в игрока «Дженоа». Замен у гостей не осталось, в раму встал Оливье Жиру! 

Впереди опаснейший штрафной! Жиру уверенно поставил стенку, а сам встал практически посередине ворот.

«Дженоа» почти реализовал опасный штрафной: мяч полетел низом, но после рикошета поменял направление. Жиру не среагировал, спасла перекладина!

Помощь Жиру не ограничилась формальным нахождением в воротах: он даже совершил сэйв прямо перед финальным свистком! Игрок «Дженоа» влетел в штрафную, но Оливье выскочил на перехват. Сначала выбил мяч из-под ног соперника, а потом успел на отскок и накрыл. 

Финальный свисток! Нападающему понравилось в перчатках – он не снял их даже после игры и подошел в них к болельщикам, приехавшим на выезд.

С поля француз ушел воодушевленным: «Со мной такого никогда не было. Горжусь командой. Я совершил отличный сэйв, но также мне по-настоящему повезло, я благодарен перекладине. Мы бились как львы, я рад победе.

У нас с Калабрией возник момент неуверенности, так что я набрался смелости и встал в ворота. Я почувствовал, что это надо сделать, и все прошло хорошо. Мы подняли головы и теперь вышли на первое место в таблице.

А футболка Меньяна теперь моя».

На 113-й минуте удалили еще и вратаря «Дженоа» Хосепа Мартинеса за вторую желтую – правда, у команды еще были замены, так что отзеркалить не получилось. На последние секунды вышел запасной голкипер Никола Леали. 

Вратарский скилл Жиру разглядел еще Венгер

В ворота неслучайно встал именно Оливье. Еще в 2016-м Арсен Венгер говорил, что в экстренном случае поставит нападающего в ворота «Арсенала»: «Кого бы я поставил вместо удаленного вратаря? Это было бы для меня крупной проблемой, потому что я не думал об этом, обычно это могут быть центральные защитники или нападающие.

В «Монако» у меня был Джордж Веа, который фантастически играл на воротах на тренировках. Возможно, из-за того, что он в юности играл в баскетбол, он привык работать руками.

В «Арсенале» это было проблемой раньше, когда мы играли без запасного вратаря. Тем не менее, это все еще может произойти в конце игры. Мне бы пришлось принимать инстинктивное решение, вполне возможно, выбрал бы Жиру».

Наверняка теперь так считает и Стефано Пиоли – опробовал нового вратаря в деле.

А ведь Жиру мог спокойно доигрывать в Саудовской Аравии. Но отказался

Фото: /Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andmikhaylov
Ответ vladimir.kostrichko
Жаль конечно Жиру,что не сможет уже получить индивидуальную награду((Это настоящий пахарь.Нападающий,который не чурается никакой черной работы.Он своим хараектором похож на Милнера(коенчно я знаю,что у них разные позиции).Было бы круто ему зацепить ЛЧ под конец карьеры))))Все бывает)
У него есть лч с челси
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Carlitto
Батя
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vladimir.kostrichko
Жаль конечно Жиру,что не сможет уже получить индивидуальную награду((Это настоящий пахарь.Нападающий,который не чурается никакой черной работы.Он своим хараектором похож на Милнера(коенчно я знаю,что у них разные позиции).Было бы круто ему зацепить ЛЧ под конец карьеры))))Все бывает)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Манул
Ответ Carlitto
Батя
а Тихонов дед тогда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Carlitto
Ответ Манул
а Тихонов дед тогда
вполне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий