Сработал метод «Ланса».

Одна из сенсаций дня в Лиге чемпионов – победа «Ланса» над «Арсеналом».

Команда, которая играет в ЛЧ впервые за 21 год, у которой столько проблем в чемпионате Франции, разбила одного из лидеров АПЛ.

«Арсенал» уничтожили гол и пас от 20-летнего француза. Хотя Сака и Жезус быстро придумали гол

«Арсенал» дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов именно в Лансе 25 лет назад. Тогда было 1:1 – тоже вели, а пропустили на 90+2. Сейчас приключения начались еще в Англии – команда на пять часов застряла в аэропорту Лутона из-за плохой погоды. Пришлось даже отменить предматчевую пресс-конференцию Микеля Артеты и Вильяма Салиба.

Поначалу шло предсказуемо: уже на 14-й минуте Букайо Сака отдал Габи Жезусу, форвард ушел от защитника – и точно пробил в дальний. Но через 11 минут хозяева отыгрались – когда Адриен Томассон c паса 20-летнего новичка Элье Ваи красиво уложил обводящим ударом.

«Арсенал» гораздо чаще «Ланса» владел мячом, но практически не создавал моменты, да еще и потерял Сака из-за травмы – его выход на игру и так был под вопросом. Микель Артета уже говорит, что повреждение выглядит серьезно. Теперь смотрится как неоправданный риск.

На 69-й минуте англичане пропустили фланговую атаку – прострел ударом в тот же угол, куда забивал Жезус, замкнул Ваи. Перед этим супермомент упустил Такехиро Томиясу: пробил с близкого расстояния во вратаря после розыгрыша углового.

«Меня не удивил «Ланс», – признался Микель Артета после матча. – Они играют необыкновенно хорошо. Видел, какими они были в прошлом сезоне».

Видел, но не смог нейтрализовать то, что работало у французов.

«Ланс» решает во втором тайме и дома. Все как в прошлом сезоне

Победный гол после перерыва – отголосок сезона-2022/23, когда «Ланс» играл лучше всех во вторых таймах Лиги 1. Хотя сейчас, наоборот, выглядит хуже других в семи турах чемпионата.

Что важно: «Ланс» очень тяжело начинал сезон в Лиге 1. После пяти туров с одним очком шел последним, но подтянулся в конце сентября на 15-е место двумя минимальными победами.

В прошлом сезоне Лиги 1 «Ланс» прекрасно играл дома – выиграл 17 матчей из 19, убереглись только «Лилль» (1:1) и «Ницца» (0:1). С таким знанием победа над «Арсеналом» уже и не такая сенсация, правда?

Кстати, она вообще первая домашняя для французских клубов в матчах ЛЧ с «Арсеналом». В предыдущих 14 играх лондонцы проигрывали французам только дважды – и оба раза на своем поле («Осеру» в 2002-м и тому же «Лансу» в 1998-м). Еще пересекались с «Марселем», «Монпелье», «Лионом» и «ПСЖ» – и ни разу им не проигрывали.

Герой «Ланса» – рекордная покупка. Ваи уже делал покер в Лиге 1

Летом «Ланс» продал Луи Опенда в «Лейпциг» за 38,5 миллионов евро, а взамен взял Элье Ваи из «Монпелье» – за 30 млн, это трансферный рекорд клуба. У 20-летнего француза были варианты с «Вест Хэмом», «Айнтрахтом» и даже «Челси», но он выбрал «Ланс».

В сезоне-2021/22 Ваи заявил о себе десятью голами за «Монпелье», а в прошлом забил 19 мячей, добавил семь ассистов. И даже сделал покер в Лиге 1, в мае. Помните такую историю? Вот Элье там был одним из главных героев – правда, «Монпелье» позволил соперник превратить 4:1 в 4:5.

А еще Ваи летом съездил на молодежный Евро U-21, сыграл три матча за сборную Франции, она вылетела в четвертьфинале от Украины.

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«ПСВ» и «Севилья» сыграли 2:2 в параллельном матче, поэтому после двух туров «Ланс» первый.

Дальше французам дважды играть с «ПСВ», а «Арсеналу» – с «Севильей».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling; www.imago-images.de/Global Look Press; eastnews.ru/DENIS CHARLET / AFP