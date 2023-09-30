«Сити» проиграл аутсайдеру. До игры Пеп даже не вспомнил имя корейца, который забил победный

«Вулвз» тут же потроллили чемпиона.

Главная неожиданность дня в АПЛ: «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону».

«Сити» шел без потерь в шести турах, соперник был пятым с конца. И вдруг – 1:2.

«Вулвз» хватило одного удара в створ на два гола. Как много «Сити» ошибался сзади

Хосеп Гвардиола оставил в запасе Йошко Гвардиола и Джека Грилиша: пару центрдефов составили Мануэль Аканджи и Рубен Диаш, на флангах атаки расположились Жереми Доку и Фил Фоден.

А в центре полузащиты рядом с Матео Ковачичем вышел Матеуш Нунеш – автор голевого паса в прошлой игре АПЛ против «Ноттингем Форест». Нунеша купили как раз у «Вулверхэмптона», а во время матча с ним – жестко освистали. И отыграл он только тайм.

На 13-й минуте «Вулверхэмптон» повел: на чужой половине Ковачич зарядил мячом в Фодена, Педру Нету подхватил, унесся от Фодена, а затем и от Натана Аке – прострел обернулся автоголом Диаша. Вот где Нету забрал мяч – за десяток метров до центральной линии.

И вот куда в итоге улетел.

«Сити» проиграл первый тайм и только на исходе часа сравнял – причем со стандарта.

Хулиан Альварес здорово исполнил штрафной.

Победный гол «Вулверхэмптона» пришел на 66-й минуте: снова треснул левый фланг обороны «Сити», по которому промчался Нелсон Семеду – он опасно прострелил, а Аканджи прервал полет мяча.

Набегавший Хван Хи Чхан пробил, но попал в соперника.

Отлетевший мяч принял спиной к воротам Матеус Кунья и аккуратно покатил Хвану.

Кореец реализовал.

«Сити» мощно перебил соперника (23:3). «Вулверхэмптон» забил два мяча, хотя в створ попал лишь однажды (напомним, автогол Диаша), не подал ни одного углового (неудивительно, «Вулвз» – худшие по их количеству в АПЛ), процент владения – всего 31,7%.

А как там Эрлинг Холанд? Всего 15 встреч с мячом, только один удар. Из четырех единоборств, по данным Sofascore, выиграл лишь одно.

«Сити» проиграл два матча подряд. Теперь Пеп точно запомнит имя Хвана

Не забудем, посреди недели «Сити» уже проигрывал – хоть тогда и не был так уж расстроен.

● У «Ман Сити» впервые за два года два поражения подряд. Предыдущий раз так было в августе 2021-го – по 0:1 от «Лестера» в Суперкубке и «Тоттенхэма» в АПЛ.

При этом количество побед с конца зимы все равно впечатляет: целых 18 по итогам 21 последнего матча. Потери очков случились только в двух заключительных турах против «Брайтона» и «Брентфорда», когда эти игры ничего не решали. Так что поражение от «Вулверхэмптона», по сути, – самый неудачный матч «Сити» в АПЛ на отрезке с конца февраля.

Причем чемпион уступил команде, проигравшей до этого в пяти из последних семи матчей АПЛ.

Чемпион дал шанс себя обойти – «Ливерпуль» выходил на матч с «Тоттенхэмом», зная, что победа выведет на первое место.

● «Сити» трудно без Родри, это уже система. Испанец не играл из-за дисквалификации – команда без него проиграла пятый раз из 15. При нем у «Сити» тоже пять поражений – только в 67 матчах.

Перед матчем Гвардиола размышлял об атаке соперника: отмечал индивидуальные способности Нету, Куньи и «корейского парня». Да, Пеп почему-то не произнес имя Хвана – как будто забыл его.

Ну или постеснялся неправильно выговорить. Хотя для Хвана это был уже шестой матч против «Ман Сити».

Забавно вышло, что именно корейский парень и забил победный. А когда праздновал, показал отдельно, что написано у него на футболке.

«Вулверхэмптон» не упустил шанса потроллить «Сити»:

«Поздравляю «Вулверхэмптон», они заслужили победу. У нас были моменты, но были и трудности в переходных фазах, а соперник играл очень хорошо. Мы действовали нормально, вкатились в игру, но порой соперник был просто быстрее, и мы должны это принять. В матче с «Ньюкаслом» мы были намного лучше, чем сегодня», – слова Гвардиолы после матча.

Дальше у его команды два сложных выезда – к «Лейпцигу» в Лиге чемпионов и к «Арсеналу» в АПЛ. «Вулверхэмптон» теперь примет «Астон Виллу» после ее ярчайших 6:1.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Matt McNulty; Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media/Global Look Press