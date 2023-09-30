«Сити» проиграл аутсайдеру. До игры Пеп даже не вспомнил имя корейца, который забил победный
«Вулвз» тут же потроллили чемпиона.
Главная неожиданность дня в АПЛ: «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону».
«Сити» шел без потерь в шести турах, соперник был пятым с конца. И вдруг – 1:2.
«Вулвз» хватило одного удара в створ на два гола. Как много «Сити» ошибался сзади
Хосеп Гвардиола оставил в запасе Йошко Гвардиола и Джека Грилиша: пару центрдефов составили Мануэль Аканджи и Рубен Диаш, на флангах атаки расположились Жереми Доку и Фил Фоден.
А в центре полузащиты рядом с Матео Ковачичем вышел Матеуш Нунеш – автор голевого паса в прошлой игре АПЛ против «Ноттингем Форест». Нунеша купили как раз у «Вулверхэмптона», а во время матча с ним – жестко освистали. И отыграл он только тайм.
На 13-й минуте «Вулверхэмптон» повел: на чужой половине Ковачич зарядил мячом в Фодена, Педру Нету подхватил, унесся от Фодена, а затем и от Натана Аке – прострел обернулся автоголом Диаша. Вот где Нету забрал мяч – за десяток метров до центральной линии.
И вот куда в итоге улетел.
«Сити» проиграл первый тайм и только на исходе часа сравнял – причем со стандарта.
Хулиан Альварес здорово исполнил штрафной.
Победный гол «Вулверхэмптона» пришел на 66-й минуте: снова треснул левый фланг обороны «Сити», по которому промчался Нелсон Семеду – он опасно прострелил, а Аканджи прервал полет мяча.
Набегавший Хван Хи Чхан пробил, но попал в соперника.
Отлетевший мяч принял спиной к воротам Матеус Кунья и аккуратно покатил Хвану.
Кореец реализовал.
«Сити» мощно перебил соперника (23:3). «Вулверхэмптон» забил два мяча, хотя в створ попал лишь однажды (напомним, автогол Диаша), не подал ни одного углового (неудивительно, «Вулвз» – худшие по их количеству в АПЛ), процент владения – всего 31,7%.
А как там Эрлинг Холанд? Всего 15 встреч с мячом, только один удар. Из четырех единоборств, по данным Sofascore, выиграл лишь одно.
«Сити» проиграл два матча подряд. Теперь Пеп точно запомнит имя Хвана
Не забудем, посреди недели «Сити» уже проигрывал – хоть тогда и не был так уж расстроен.
● У «Ман Сити» впервые за два года два поражения подряд. Предыдущий раз так было в августе 2021-го – по 0:1 от «Лестера» в Суперкубке и «Тоттенхэма» в АПЛ.
При этом количество побед с конца зимы все равно впечатляет: целых 18 по итогам 21 последнего матча. Потери очков случились только в двух заключительных турах против «Брайтона» и «Брентфорда», когда эти игры ничего не решали. Так что поражение от «Вулверхэмптона», по сути, – самый неудачный матч «Сити» в АПЛ на отрезке с конца февраля.
Причем чемпион уступил команде, проигравшей до этого в пяти из последних семи матчей АПЛ.
Чемпион дал шанс себя обойти – «Ливерпуль» выходил на матч с «Тоттенхэмом», зная, что победа выведет на первое место.
● «Сити» трудно без Родри, это уже система. Испанец не играл из-за дисквалификации – команда без него проиграла пятый раз из 15. При нем у «Сити» тоже пять поражений – только в 67 матчах.
Перед матчем Гвардиола размышлял об атаке соперника: отмечал индивидуальные способности Нету, Куньи и «корейского парня». Да, Пеп почему-то не произнес имя Хвана – как будто забыл его.
Ну или постеснялся неправильно выговорить. Хотя для Хвана это был уже шестой матч против «Ман Сити».
Забавно вышло, что именно корейский парень и забил победный. А когда праздновал, показал отдельно, что написано у него на футболке.
«Вулверхэмптон» не упустил шанса потроллить «Сити»:
«Поздравляю «Вулверхэмптон», они заслужили победу. У нас были моменты, но были и трудности в переходных фазах, а соперник играл очень хорошо. Мы действовали нормально, вкатились в игру, но порой соперник был просто быстрее, и мы должны это принять. В матче с «Ньюкаслом» мы были намного лучше, чем сегодня», – слова Гвардиолы после матча.
Дальше у его команды два сложных выезда – к «Лейпцигу» в Лиге чемпионов и к «Арсеналу» в АПЛ. «Вулверхэмптон» теперь примет «Астон Виллу» после ее ярчайших 6:1.
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 13, автогол Рубен Диаш, 1:1 – 58 Альварес, 2:1 – 66 Хван Хи Чхан.
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Вулверхэмптон –
Жозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Гомеш, Аит-Нури (Доэрти, 74), Лемина, Гомес (Траоре, 67), Нету, Хван Хи Чхан (Кастро, 86), Матеус Кунья (Фабиу Силва, 86).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Аке (Грилиш, 80), Ковачич (Филлипс, 65), Фоден, Матеуш Нунеш (Бобб, 46), Доку, Холанд, Альварес.
- Предупреждения:
- Уокер (17), Хван Хи Чхан (24), Лемина (39), Нету (57), Ковачич (59), Альварес (63), Доку (82), Жозе Са (83), Фабиу Силва (90).
Самый веселый опорник мира – в «Тоттенхэме». Дреды, спущенные гетры и О-Ч-Е-Н-Ь много финтов
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Matt McNulty; Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media/Global Look Press
Может, все же, хваленый Холанд забивает так много из-за феноменальных игроков в полузащите?