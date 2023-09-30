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«Сити» проиграл аутсайдеру. До игры Пеп даже не вспомнил имя корейца, который забил победный

Манчестер Сити Манчестер Сити
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Хван Хи Чхан Хван Хи Чхан
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Футбол Футбол

«Вулвз» тут же потроллили чемпиона.

Главная неожиданность дня в АПЛ: «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону».

«Сити» шел без потерь в шести турах, соперник был пятым с конца. И вдруг – 1:2.

«Вулвз» хватило одного удара в створ на два гола. Как много «Сити» ошибался сзади

Хосеп Гвардиола оставил в запасе Йошко Гвардиола и Джека Грилиша: пару центрдефов составили Мануэль Аканджи и Рубен Диаш, на флангах атаки расположились Жереми Доку и Фил Фоден.

А в центре полузащиты рядом с Матео Ковачичем вышел Матеуш Нунеш – автор голевого паса в прошлой игре АПЛ против «Ноттингем Форест». Нунеша купили как раз у «Вулверхэмптона», а во время матча с ним – жестко освистали. И отыграл он только тайм.

На 13-й минуте «Вулверхэмптон» повел: на чужой половине Ковачич зарядил мячом в Фодена, Педру Нету подхватил, унесся от Фодена, а затем и от Натана Аке – прострел обернулся автоголом Диаша. Вот где Нету забрал мяч – за десяток метров до центральной линии.

И вот куда в итоге улетел.

«Сити» проиграл первый тайм и только на исходе часа сравнял – причем со стандарта.

Хулиан Альварес здорово исполнил штрафной.

Победный гол «Вулверхэмптона» пришел на 66-й минуте: снова треснул левый фланг обороны «Сити», по которому промчался Нелсон Семеду – он опасно прострелил, а Аканджи прервал полет мяча.

Набегавший Хван Хи Чхан пробил, но попал в соперника.

Отлетевший мяч принял спиной к воротам Матеус Кунья и аккуратно покатил Хвану.

Кореец реализовал.

«Сити» мощно перебил соперника (23:3). «Вулверхэмптон» забил два мяча, хотя в створ попал лишь однажды (напомним, автогол Диаша), не подал ни одного углового (неудивительно, «Вулвз» – худшие по их количеству в АПЛ), процент владения – всего 31,7%.

А как там Эрлинг Холанд? Всего 15 встреч с мячом, только один удар. Из четырех единоборств, по данным Sofascore, выиграл лишь одно.

«Сити» проиграл два матча подряд. Теперь Пеп точно запомнит имя Хвана

Не забудем, посреди недели «Сити» уже проигрывал – хоть тогда и не был так уж расстроен.

● У «Ман Сити» впервые за два года два поражения подряд. Предыдущий раз так было в августе 2021-го – по 0:1 от «Лестера» в Суперкубке и «Тоттенхэма» в АПЛ.

При этом количество побед с конца зимы все равно впечатляет: целых 18 по итогам 21 последнего матча. Потери очков случились только в двух заключительных турах против «Брайтона» и «Брентфорда», когда эти игры ничего не решали. Так что поражение от «Вулверхэмптона», по сути, – самый неудачный матч «Сити» в АПЛ на отрезке с конца февраля.

Причем чемпион уступил команде, проигравшей до этого в пяти из последних семи матчей АПЛ.

Чемпион дал шанс себя обойти – «Ливерпуль» выходил на матч с «Тоттенхэмом», зная, что победа выведет на первое место.

● «Сити» трудно без Родри, это уже система. Испанец не играл из-за дисквалификации – команда без него проиграла пятый раз из 15. При нем у «Сити» тоже пять поражений – только в 67 матчах.

Перед матчем Гвардиола размышлял об атаке соперника: отмечал индивидуальные способности Нету, Куньи и «корейского парня». Да, Пеп почему-то не произнес имя Хвана – как будто забыл его.

Ну или постеснялся неправильно выговорить. Хотя для Хвана это был уже шестой матч против «Ман Сити».

Забавно вышло, что именно корейский парень и забил победный. А когда праздновал, показал отдельно, что написано у него на футболке.

«Вулверхэмптон» не упустил шанса потроллить «Сити»:

«Поздравляю «Вулверхэмптон», они заслужили победу. У нас были моменты, но были и трудности в переходных фазах, а соперник играл очень хорошо. Мы действовали нормально, вкатились в игру, но порой соперник был просто быстрее, и мы должны это принять. В матче с «Ньюкаслом» мы были намного лучше, чем сегодня», – слова Гвардиолы после матча.

Дальше у его команды два сложных выезда – к «Лейпцигу» в Лиге чемпионов и к «Арсеналу» в АПЛ. «Вулверхэмптон» теперь примет «Астон Виллу» после ее ярчайших 6:1.

Вулверхэмптон – Манчестер Сити 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
30 сентября, 17.00, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 13, автогол Рубен Диаш, 1:1 – 58 Альварес, 2:1 – 66 Хван Хи Чхан.
ВулверхэмптонЖозе Са, Семеду, Доусон, Килмен, Гомеш, Аит-Нури (Доэрти, 74), Лемина, Гомес (Траоре, 67), Нету, Хван Хи Чхан (Кастро, 86), Матеус Кунья (Фабиу Силва, 86).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Аканджи, Аке (Грилиш, 80), Ковачич (Филлипс, 65), Фоден, Матеуш Нунеш (Бобб, 46), Доку, Холанд, Альварес.
Предупреждения:
Уокер (17), Хван Хи Чхан (24), Лемина (39), Нету (57), Ковачич (59), Альварес (63), Доку (82), Жозе Са (83), Фабиу Силва (90).

Самый веселый опорник мира – в «Тоттенхэме». Дреды, спущенные гетры и О-Ч-Е-Н-Ь много финтов

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Matt McNulty; Andrew Yates/Sportimage/Cal Sport Media/Global Look Press

11 комментариев

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Топлю за барсу 10 лет
Волки и Ньюкасл некий криптонит Пепа
+14
0
+14
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kickass
Пепа можно понять. У корейца написано на спине Хии Чаан. А на самом деле он Хван.
+6
0
+6
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kokos07
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Волки и Ньюкасл некий криптонит Пепа
И тотенхэм
+2
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Timur Belarus
Это Волки аутсайдеры?
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Iamliam
Волки так-то всегда были крепкой командой, регулярно обыгрывают топов. За 5 сезонов после выхода в АПЛ в 2018м, они 3 раза финишировали в 10ке и выше. Они аутсайдеры только если по текущей позиции.
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Иван Лапин
Самая дорогая команда лиги лишилась из-за травм двух человек (кдб и родри) и теперь не может обыграть претендента на вылет из лиги.
Может, все же, хваленый Холанд забивает так много из-за феноменальных игроков в полузащите?
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Evgeny_L
Ответ Timur Belarus
Это Волки аутсайдеры?
Почему нет?
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Иван Лапин
Ответ Timur Belarus
Это Волки аутсайдеры?
да, распродали почти всех, там сейчас никто и не отрицает, что они в целом просто борются за выживание сейчас.
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vv dd
Ответ kickass
Пепа можно понять. У корейца написано на спине Хии Чаан. А на самом деле он Хван.
Хван фамилия. Например у испанца Родриго Эрнандеса Касканте на футболке просто "Родри"
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Hans Zimmer
Ответ Iamliam
Волки так-то всегда были крепкой командой, регулярно обыгрывают топов. За 5 сезонов после выхода в АПЛ в 2018м, они 3 раза финишировали в 10ке и выше. Они аутсайдеры только если по текущей позиции.
+
0
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