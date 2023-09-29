Худший старт в карьере Моуринью: разгром от «Дженоа» и 16-е место «Ромы» 😱
Алло, Жозе!
«Рома» падает и падает. Теперь команда Жозе Моуринью на выезде влетела «Дженоа» 1:4 – кошмар!
Гости уступал 0:1 и отыгрались еще в первом тайме благодаря голу Брайана Кристанте. Но потом чудеса реализации от «Дженоа»: четыре удара в створ = четыре гола.
«Рома» перестреляла соперника по xG (1.48 – 1.26), но выжала лишь один гол. Итог – первая победа «Дженоа» в противостоянии с 2011 года!
Ниже римлян на данный момент лишь четверо: «Салернитана», «Удинезе», «Эмполи» и «Кальяри».
● У Моуринью лишь одна победа в шести матчах Серии А – переехали 7:0 «Эмполи» в четвертом туре. В остальном грусть: две ничьих и три поражения.
В одном матче с «Эмполи» команда забросила больше половины от всех мячей (всего 13). Хотя по статистике «Рома» забила намного больше соседей по таблице: команды с 17-е по 20-е место плюс «Монца» с15-го вместе накопили 13 мячей.
● Пять очков в шести матчах – худший старт Моуринью в карьере. До этого худшим результатом были семь очков за шести туров в АПЛ в сезоне-2015/16 – тогда Жозе тренировал «Челси». Теперь в историю вошла и «Рома»-2023/24.
После матча Моуринью выдал типичного Моуринью: «Это худший старт сезона в моей карьере. Но это также первый раз в истории, когда «Рома» дважды подряд сыграла в финалах еврокубков».
Потом Жозе постарался объяснить катастрофический результат.
«В конце матча я не разговаривал с игрокам. Когда я этого не делаю, у меня нет желания анализировать матч и отвечать на вопросы журналистов.
При счете 1:2 Манчини получил желтую. И с таким арбитром мы подумали, что правильнее будет его заменить. Поэтому мы снова изменили структуру команды.
Люди говорили об ошибках Ибанеса в некоторых матчах, но он придавал нашей защите невероятную прочность. Вы можете видеть разницу в матчах со Смоллингом и без него. Когда нам не хватает игроков, нам не хватает солидности. Каждый удар – это гол, и я не говорю про Руя Патрисио.
Мы – команда со своими плюсами и минусами. Нет времени плакать. Завтра мы вернемся к работе. Следующий матч принесет три очка, а не шесть, семь или восемь, но для нас важно добиться успеха», – сказал Жозе.
Дальше у «Ромы» «Фрозиноне» с восьмого места, потом «Серветт» в Лиге Европы, следом – «Кальяри» и «Монца» в Серии А. Выплывут?
- Дата проведения
- 28 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
- 1:0 – 5 Гудмундссон, 1:1 – 22 Кристанте, 2:1 – 45 Ретеги, 3:1 – 74 Торсбю, 4:1 – 81 Жуниор Мессиас.
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Дженоа –
Жозеп Мартинес, Сабелли (де Винтер, 46), Бани, Васкес, Дрэгушин, Маттурро (Жуниор Мессиас, 76), Бадель (Торсбю, 11), Стротман (Кутлу, 30), Френдруп, Гудмундссон, Ретеги.
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Рома –
Руй Патрисиу, Кристенсен, Льоренте (Бове, 24), Манчини (Белотти, 46), Ндика, Спинаццола (Ауар, 78), Паредес (Азмун, 78), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 78), Дибала, Лукаку.
Фото: Gettyimages.ru/Simone Arveda
Некоторые говорят что нужно перезагрузиться, только куда?
Пару лет нужно отдохнуть от футбола. разобраться в себе.
Никто не говорит что Жозе бездарь, не бывают бездари которые выигрывают Лиги чемпионов и Уефа. Ди Маттео не в счет))
У Жозе кризис.
И за Рому обидно! Такая Рома нам не нужна(
думаю Моур в какой-нибудь сборной на короткой дистанции сможет дать топовый результат.
Но кадровые ошибки в селекции очевидны. Наверное. это прежде всего прерогатива Пинто, но и Жозе несет ответственность. Как получилось. что набрав толпу нападающих (Лукаку-Дибала-Абрахам-Белотти-Шарави-Азмун) оказались без защиты? Челик-Кристенсен-Дзичка - явно не Фонтенбло и дружно беспомощны в атакующих действиях, проходов и прострелов от них - ноль. При этом Дзичка просто анекдотичен, совершенно не вписывается в систему защиты, просто удивительно, что играл в Бундеслиге. При этом, в центре почти такой же Льоренте и самое печальное, что похоже - Смоллинг на сходе, голова при нем, но скорость черепахи такова, что, по сути, его самого надо страховать.
P.S. Конечно надо уважать авторитеты, но такое впечатление, что Юве. всё же правильно отчислил Дибалу. Технарь и умница, однако который раз уже видно. что физика утрачена; в итоге простаивания на правом фланге и пятая точка в единоборствах.
Там и работы поменьше, и сильные стороны Моуринью проявятся (он всегда был мастером на короткой дистанции).
Португалию/Бразилию легко ещё может вывезти и затащить на крупных турнирах в призовые места, а то и выиграть
как с таким набором защитников на что-то надеяться?)
ну тут Моур и отчасти сам виноват, ведь при его согласии такой состав набирали) но всё-равно, такой набор защитников - это точно не для топ-клубов. Для середняка самое то.