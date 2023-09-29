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Худший старт в карьере Моуринью: разгром от «Дженоа» и 16-е место «Ромы» 😱

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Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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Футбол Футбол

Алло, Жозе!

«Рома» падает и падает. Теперь команда Жозе Моуринью на выезде влетела «Дженоа» 1:4 – кошмар!

Гости уступал 0:1 и отыгрались еще в первом тайме благодаря голу Брайана Кристанте. Но потом чудеса реализации от «Дженоа»: четыре удара в створ = четыре гола. 

«Рома» перестреляла соперника по xG (1.48 – 1.26), но выжала лишь один гол. Итог – первая победа «Дженоа» в противостоянии с 2011 года!

Ниже римлян на данный момент лишь четверо: «Салернитана», «Удинезе», «Эмполи» и «Кальяри».

● У Моуринью лишь одна победа в шести матчах Серии А – переехали 7:0 «Эмполи» в четвертом туре. В остальном грусть: две ничьих и три поражения.

В одном матче с «Эмполи» команда забросила больше половины от всех мячей (всего 13). Хотя по статистике «Рома» забила намного больше соседей по таблице: команды с 17-е по 20-е место плюс «Монца» с15-го вместе накопили 13 мячей.

● Пять очков в шести матчах – худший старт Моуринью в карьере. До этого худшим результатом были семь очков за шести туров в АПЛ в сезоне-2015/16 – тогда Жозе тренировал «Челси». Теперь в историю вошла и «Рома»-2023/24.

После матча Моуринью выдал типичного Моуринью: «Это худший старт сезона в моей карьере. Но это также первый раз в истории, когда «Рома» дважды подряд сыграла в финалах еврокубков».

Потом Жозе постарался объяснить катастрофический результат.

«В конце матча я не разговаривал с игрокам. Когда я этого не делаю, у меня нет желания анализировать матч и отвечать на вопросы журналистов.

При счете 1:2 Манчини получил желтую. И с таким арбитром мы подумали, что правильнее будет его заменить. Поэтому мы снова изменили структуру команды.

Люди говорили об ошибках Ибанеса в некоторых матчах, но он придавал нашей защите невероятную прочность. Вы можете видеть разницу в матчах со Смоллингом и без него. Когда нам не хватает игроков, нам не хватает солидности. Каждый удар – это гол, и я не говорю про Руя Патрисио.

Мы – команда со своими плюсами и минусами. Нет времени плакать. Завтра мы вернемся к работе. Следующий матч принесет три очка, а не шесть, семь или восемь, но для нас важно добиться успеха», – сказал Жозе.

Дальше у «Ромы» «Фрозиноне» с восьмого места, потом «Серветт» в Лиге Европы, следом – «Кальяри» и «Монца» в Серии А. Выплывут? 

Дженоа – Рома 4:1 (2:1, 2:0)
Дата проведения
28 сентября, 21.45, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Гудмундссон, 1:1 – 22 Кристанте, 2:1 – 45 Ретеги, 3:1 – 74 Торсбю, 4:1 – 81 Жуниор Мессиас.
ДженоаЖозеп Мартинес, Сабелли (де Винтер, 46), Бани, Васкес, Дрэгушин, Маттурро (Жуниор Мессиас, 76), Бадель (Торсбю, 11), Стротман (Кутлу, 30), Френдруп, Гудмундссон, Ретеги.
РомаРуй Патрисиу, Кристенсен, Льоренте (Бове, 24), Манчини (Белотти, 46), Ндика, Спинаццола (Ауар, 78), Паредес (Азмун, 78), Кристанте, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 78), Дибала, Лукаку.
Предупреждения:
Стротман (26), Сабелли (37), Манчини (42), Ретеги (65), Паредес (75), Бани (75), Ауар (89).

Фото: Gettyimages.ru/Simone Arveda

19 комментариев

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Злой Руся
Все, сдулся Особенный, окончательно.
Некоторые говорят что нужно перезагрузиться, только куда?
Пару лет нужно отдохнуть от футбола. разобраться в себе.
Никто не говорит что Жозе бездарь, не бывают бездари которые выигрывают Лиги чемпионов и Уефа. Ди Маттео не в счет))
У Жозе кризис.
И за Рому обидно! Такая Рома нам не нужна(
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LaffyTaffy
Ответ slow focus
щас набегут глоры моура рассказывать какой он крутой) хотя его крутость где-то в первой половине десятых испарилась
его МЮ и Тоттенхэм временами были очень крутыми. Это было не так давно.

думаю Моур в какой-нибудь сборной на короткой дистанции сможет дать топовый результат.
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Marduhai
Понятно, что в силу финансовых ограничений, Рома при Мауре комплектовалась за счет скамеечников, которые были не нужны своим клубам (Матич, Вейналдум, Дибала, Паредес, Сантуш, Льоренте, Азмун...), лишь Лукаку может быть отнесен к топам и приплюсован к реально ведущим игрокам команды Кристанте, Пелегрини, Манчини и Спинаццоле. Не могут пока быть отнесены к этой пятерке Бове и Залевский, пока достаточно средние ребята.
Но кадровые ошибки в селекции очевидны. Наверное. это прежде всего прерогатива Пинто, но и Жозе несет ответственность. Как получилось. что набрав толпу нападающих (Лукаку-Дибала-Абрахам-Белотти-Шарави-Азмун) оказались без защиты? Челик-Кристенсен-Дзичка - явно не Фонтенбло и дружно беспомощны в атакующих действиях, проходов и прострелов от них - ноль. При этом Дзичка просто анекдотичен, совершенно не вписывается в систему защиты, просто удивительно, что играл в Бундеслиге. При этом, в центре почти такой же Льоренте и самое печальное, что похоже - Смоллинг на сходе, голова при нем, но скорость черепахи такова, что, по сути, его самого надо страховать.
P.S. Конечно надо уважать авторитеты, но такое впечатление, что Юве. всё же правильно отчислил Дибалу. Технарь и умница, однако который раз уже видно. что физика утрачена; в итоге простаивания на правом фланге и пятая точка в единоборствах.
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Боевой Бурят Путина
По именам «Рома» - шикарная команда, вот только все звезды или малохольные как Дибала, или ненадежные как Лукаку. Вполне допускаю, что вскоре могут начать слив тренера
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Michael Boldyrev
Не знаю, не знаю...но Серветту - хана!
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Lavrentiy0602
встречали Рому летом по одежке (отвратительный комплект форм от Адидас), а провожать придется Жозе. Просто отвратительная игра и никаких оправданий быть не может
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LaffyTaffy
Жозе пора в сборную какую-нибудь.

Там и работы поменьше, и сильные стороны Моуринью проявятся (он всегда был мастером на короткой дистанции).

Португалию/Бразилию легко ещё может вывезти и затащить на крупных турнирах в призовые места, а то и выиграть
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Имя Фамилия
Рома в этой игре была не так плоха, как здесь говорят. В какой-то момент на табло горело 2:2, но потом отмена гола из-за тупого офсайда Лукаку и следом спорный 3-й гол Дженоа. Нападающие не смогли реализовать преимущество Ромы по игре, в то время как Дженоа 4 раза выбежала в атаку и на кураже все 4 раза забивала голы. У Ромы проблема с психологией, чуть только пропускают первыми и сразу разваливаются.
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Улыбайся
Да даже если и из Рима уволят , Моур вполне свободно найдет себе высокооплачиваемое место на том же ближнем востоке. Все же ждал его в Париже, в этом сезоне , но увы.
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LaffyTaffy
Ответ Боевой Бурят Путина
По именам «Рома» - шикарная команда, вот только все звезды или малохольные как Дибала, или ненадежные как Лукаку. Вполне допускаю, что вскоре могут начать слив тренера
ты защиту видел у Ромы? Ндика, Кумбулья, Карсдорп, Расмус Кристинсен, Льоренте, Смоллинг, Манчини, Челик))
как с таким набором защитников на что-то надеяться?)

ну тут Моур и отчасти сам виноват, ведь при его согласии такой состав набирали) но всё-равно, такой набор защитников - это точно не для топ-клубов. Для середняка самое то.
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slow focus
щас набегут глоры моура рассказывать какой он крутой) хотя его крутость где-то в первой половине десятых испарилась
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Pavel Makarov
чем Жозя занимался все лето, просто интересно? пересматривал матчи Интера 2010 под пивко с мыслями "можем повторить"?
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Potapson
К сожалению Жозе уже давно не особенный...
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Joey Ramone
Я как дикий фанат Жозе скажу что здесь ему надо в отставку подавать. Он лучший тренер в истории, но его амбиции ему мешают трезво оценивать игру. В команде разброд и шатания и он это не может исправить. Пару лет отдыха - это лучший выход.
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Экочёрт 4000
Ответ LaffyTaffy
ты защиту видел у Ромы? Ндика, Кумбулья, Карсдорп, Расмус Кристинсен, Льоренте, Смоллинг, Манчини, Челик)) как с таким набором защитников на что-то надеяться?) ну тут Моур и отчасти сам виноват, ведь при его согласии такой состав набирали) но всё-равно, такой набор защитников - это точно не для топ-клубов. Для середняка самое то.
великолепный Моуриньо выжимает максимум из этого сброда!!!
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Гекдениз Кардениз
Ответ Злой Руся
Все, сдулся Особенный, окончательно. Некоторые говорят что нужно перезагрузиться, только куда? Пару лет нужно отдохнуть от футбола. разобраться в себе. Никто не говорит что Жозе бездарь, не бывают бездари которые выигрывают Лиги чемпионов и Уефа. Ди Маттео не в счет)) У Жозе кризис. И за Рому обидно! Такая Рома нам не нужна(
у него вторая часть карьеры всегда так , так то вывел Рому в два финала Еврокубка могут и дать еще посливать вот только скорее всего все нужен отдых и новый вызов
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