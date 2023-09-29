Худший старт в карьере Моуринью: разгром от «Дженоа» и 16-е место «Ромы» 😱

Алло, Жозе!

«Рома» падает и падает. Теперь команда Жозе Моуринью на выезде влетела «Дженоа» 1:4 – кошмар!

Гости уступал 0:1 и отыгрались еще в первом тайме благодаря голу Брайана Кристанте. Но потом чудеса реализации от «Дженоа»: четыре удара в створ = четыре гола.

«Рома» перестреляла соперника по xG (1.48 – 1.26), но выжала лишь один гол. Итог – первая победа «Дженоа» в противостоянии с 2011 года!

Ниже римлян на данный момент лишь четверо: «Салернитана», «Удинезе», «Эмполи» и «Кальяри».

● У Моуринью лишь одна победа в шести матчах Серии А – переехали 7:0 «Эмполи» в четвертом туре. В остальном грусть: две ничьих и три поражения.

В одном матче с «Эмполи» команда забросила больше половины от всех мячей (всего 13). Хотя по статистике «Рома» забила намного больше соседей по таблице: команды с 17-е по 20-е место плюс «Монца» с15-го вместе накопили 13 мячей.

● Пять очков в шести матчах – худший старт Моуринью в карьере. До этого худшим результатом были семь очков за шести туров в АПЛ в сезоне-2015/16 – тогда Жозе тренировал «Челси». Теперь в историю вошла и «Рома»-2023/24.

После матча Моуринью выдал типичного Моуринью: «Это худший старт сезона в моей карьере. Но это также первый раз в истории, когда «Рома» дважды подряд сыграла в финалах еврокубков».

Потом Жозе постарался объяснить катастрофический результат.

«В конце матча я не разговаривал с игрокам. Когда я этого не делаю, у меня нет желания анализировать матч и отвечать на вопросы журналистов.

При счете 1:2 Манчини получил желтую. И с таким арбитром мы подумали, что правильнее будет его заменить. Поэтому мы снова изменили структуру команды.

Люди говорили об ошибках Ибанеса в некоторых матчах, но он придавал нашей защите невероятную прочность. Вы можете видеть разницу в матчах со Смоллингом и без него. Когда нам не хватает игроков, нам не хватает солидности. Каждый удар – это гол, и я не говорю про Руя Патрисио.

Мы – команда со своими плюсами и минусами. Нет времени плакать. Завтра мы вернемся к работе. Следующий матч принесет три очка, а не шесть, семь или восемь, но для нас важно добиться успеха», – сказал Жозе.

Дальше у «Ромы» «Фрозиноне» с восьмого места, потом «Серветт» в Лиге Европы, следом – «Кальяри» и «Монца» в Серии А. Выплывут?

Фото: Gettyimages.ru/Simone Arveda