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«Реал» дважды лупанул по одной и той же семье на трибунах. Вот это точность!

Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
Реал Мадрид Реал Мадрид
Унион Берлин Унион Берлин
болельщики болельщики
Футбол Футбол

Самый веселый сюжет первого тайма «Реала» против «Униона» – атаки игроков «Реала» по одному семейству болельщиков.

Судя по телекартинке, удары Начо и Орельена Тчуамени с разницей в шесть минут пришлись выше ворот и при этом угодили в одних и тех же людей на трибунах.

Сначала пробил Начо – и мяч поймал мужчина, который, похоже, пришел на матч с женой и двумя дочками.

Каждой из девчонок он заодно постучал мячом по голове.

Тчуамени запулил мяч ровно туда же. На этот раз к восторгу семьи мяч болбоям сбросила женщина.

Да, ровно те же люди – главные герои.

«Реал» бил по этому семейству лучше, чем по воротам «Униона». Так продолжалось до 94-й минуты, пока Джуд Беллингем не забил первый и единственный мяч.

Это был 30-й удар «Реала» в матче. 29 не закончились мячом в сетке. Теперь знаете, где оказался мяч хотя бы после двух неточных ударов.

Реал Мадрид Испания – Унион Германия 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
20 сентября, 19.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 90 Беллингем.
Реал МадридАррисабалага, Начо (Фран Гарсия, 73), Рюдигер, Алаба, Модрич (Браим Диас, 81), Тчуамени (Вальверде, 66), Камавинга (Кроос, 66), Беллингем, Васкес, Родриго, Хоселу.
УнионРеннов, Юранович, Бонуччи (Йеккель, 80), Диогу Лейте, Дуки, Гозенс, Крал, Тузар (Кемляйн, 83), Лаидуни (Ааронсон, 66), Беккер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66).
Предупреждения:
Тузар (1), Тчуамени (37).

Фото: трансляция Матч ТВ

6 комментариев

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Ivang King
Классный момент, улыбнуло ) причём наглядный пример того чем отличается воспитание отца и матери.
+7
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+6
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tolobas
Фартануло им. Многим ни разу в жизни не прилетает)
+6
-2
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VLADIE
Унион - крепкий орешек
+3
0
+3
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Ena Therapy
И два раза пробивал Чуамени. На следующий матч , Реал должен этой семье прямо за створом ворот билеты купить . Тогда Чума точно забьет )
+2
0
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Артём Околович
Ответ VLADIE
Унион - крепкий орешек
крепкий автобус
+4
-2
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Anton Kuznetsov
это любовники
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