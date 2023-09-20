«Реал» дважды лупанул по одной и той же семье на трибунах. Вот это точность!
Самый веселый сюжет первого тайма «Реала» против «Униона» – атаки игроков «Реала» по одному семейству болельщиков.
Судя по телекартинке, удары Начо и Орельена Тчуамени с разницей в шесть минут пришлись выше ворот и при этом угодили в одних и тех же людей на трибунах.
Сначала пробил Начо – и мяч поймал мужчина, который, похоже, пришел на матч с женой и двумя дочками.
Каждой из девчонок он заодно постучал мячом по голове.
Тчуамени запулил мяч ровно туда же. На этот раз к восторгу семьи мяч болбоям сбросила женщина.
Да, ровно те же люди – главные герои.
«Реал» бил по этому семейству лучше, чем по воротам «Униона». Так продолжалось до 94-й минуты, пока Джуд Беллингем не забил первый и единственный мяч.
Это был 30-й удар «Реала» в матче. 29 не закончились мячом в сетке. Теперь знаете, где оказался мяч хотя бы после двух неточных ударов.
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 1:0 – 90 Беллингем.
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Реал Мадрид –
Аррисабалага, Начо (Фран Гарсия, 73), Рюдигер, Алаба, Модрич (Браим Диас, 81), Тчуамени (Вальверде, 66), Камавинга (Кроос, 66), Беллингем, Васкес, Родриго, Хоселу.
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Унион –
Реннов, Юранович, Бонуччи (Йеккель, 80), Диогу Лейте, Дуки, Гозенс, Крал, Тузар (Кемляйн, 83), Лаидуни (Ааронсон, 66), Беккер (Фофана, 80), Беренс (Фолланд, 66).
Фото: трансляция Матч ТВ
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