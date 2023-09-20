Самый веселый сюжет первого тайма «Реала» против «Униона» – атаки игроков «Реала» по одному семейству болельщиков.

Судя по телекартинке, удары Начо и Орельена Тчуамени с разницей в шесть минут пришлись выше ворот и при этом угодили в одних и тех же людей на трибунах.

Сначала пробил Начо – и мяч поймал мужчина, который, похоже, пришел на матч с женой и двумя дочками.

Каждой из девчонок он заодно постучал мячом по голове.

Тчуамени запулил мяч ровно туда же. На этот раз к восторгу семьи мяч болбоям сбросила женщина.

Да, ровно те же люди – главные герои.

«Реал» бил по этому семейству лучше, чем по воротам «Униона». Так продолжалось до 94-й минуты, пока Джуд Беллингем не забил первый и единственный мяч.

Это был 30-й удар «Реала» в матче. 29 не закончились мячом в сетке. Теперь знаете, где оказался мяч хотя бы после двух неточных ударов.

Фото: трансляция Матч ТВ