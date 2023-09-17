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У Головина 1+1, но «Монако» упустил победу на 98-й. Даже так лидеры Лиги 1

Лорьян Лорьян
Александр Головин Александр Головин
Монако Монако
лига 1 Франция лига 1 Франция
Футбол Футбол

Обидно упущенные очки для «Монако» – команда вела 2:1 против «Лорьяна», но пропустила на 97-й минуте.

«Монако» пропустил на первых и последних секундах матча. Между ними сверкал Головин

Матч начался очень плохо: передача из глубины вывела Тосина Айегуна один на один с вратарем уже на второй минуте – кипер не спас. «Лорьян» повел 1:0.

Ответку на 17-й минуте организовал Головин: начал атаку еще на собственной половине поля и сам же ее завершил.

Во втором тайме Александр отпасовал в штрафную на вышедшего на замену Фоларина Балогана – американец превратил передачу в гол.

Но «Лорьян» вырвал одно очко, забив аж на 97-й минуте. Отличился лидер команды Ромен Февр.

«Монако» – даже так лидер Лиги 1

«Монако» могло отрываться от «ПСЖ» уже на пять очков, но из-за упущенной победы будет лишь три очка.

Догнать «Монако» по итогам тураможет только «Марсель», он будет играть против «Тулузы» в воскресенье вечером. Пока все очень плотно.

Хорошо хоть Головин набрал результативные действия во втором матче подряд: теперь у него 2+1 в пяти матчах сезона.

Наступила эпоха матчей по 100+ минут. Но точно ли в них больше футбола?

Лорьян – Монако 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
17 сентября, 14.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Тосин, 1:1 – 17 Головин, 1:2 – 69 Балогун, 2:2 – 90 Февр.
ЛорьянМвого, Калулу (Игор Силва, 70), Лапорт, Тальби, Туре, Ле Гофф (Менди, 71), Абержель, Февр, Понко (Мвука, 71), Крупи (Ле Бри, 55), Тосин (Дукуре, 82).
МонакоКен, Вандерсон (Диатта, 66), Марипан, Синго, Магасса, Кайо Энрике, Минамино (Якобс, 86), Головин, Закария (Матазо, 83), Фофана (Аклиуш, 66), Бен-Йеддер (Балогун, 66).
Предупреждение:
Закария (68).

Фото: AFP/DAMIEN MEYER

13 комментариев

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ale10
Только вернулся с этого матча, отличная атмосфера в Лорьяне в воскресенье днём.
Саня сделал 1+1, но в начале 2го тайма упустил верный момент на добивании из штрафной. Тем не менее, приятно видеть, что играет все 90, и надевает капитанскую повязку когда Бен-Йедер не на поле. Для Монако ничья сродни поражения, были обязаны забирать победу пока ПСЖ барахлит. Теперь поболеем за Далера.
+29
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+29
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denimo21
Ответ ale10
Только вернулся с этого матча, отличная атмосфера в Лорьяне в воскресенье днём. Саня сделал 1+1, но в начале 2го тайма упустил верный момент на добивании из штрафной. Тем не менее, приятно видеть, что играет все 90, и надевает капитанскую повязку когда Бен-Йедер не на поле. Для Монако ничья сродни поражения, были обязаны забирать победу пока ПСЖ барахлит. Теперь поболеем за Далера.
Офигеть. Вы на сайте с 2007 года…
Я тогда в 4 класс ходил
+17
-1
+16
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Andrey Maximkin
По количеству слитых очков после 85й минуты Монако может конкурировать даже со Спартаком
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+5
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Андрей Андреев
Ответ Silent2006
Не удивлюсь, если зимой Головин окажется в ПСЖ. Миллионов за 30.
Для ПСЖ монегаски наверняка загнут цену до 50-60 лямов
+4
-1
+3
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Tomas Nepotrebko
Ответ denimo21
Офигеть. Вы на сайте с 2007 года… Я тогда в 4 класс ходил
скорее всего, раньше) спортс переехал на новый движок в 2007 году, той датой все старые реги и значатся, раньше видимо в БД не записывали эти данные
+3
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Levaevich
Ещё раз покажите это истеричкам, которые перевозбудились после слов Валеры. Русский футболист, капитан первого клуба Франции. А паспортисты пусть тухнут в болоте под названием РПЛ.
+3
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+2
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garp
«Лорьян» вырвал одно очко
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ой((
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Deimos
Ответ Silent2006
Не удивлюсь, если зимой Головин окажется в ПСЖ. Миллионов за 30.
Не продадут его за 30. За 40 то отказались продавать Ньюкаслу
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Sergey Smirnov
Ответ denimo21
Офигеть. Вы на сайте с 2007 года… Я тогда в 4 класс ходил
Old school)
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teo_heel
Ответ Andrey Maximkin
По количеству слитых очков после 85й минуты Монако может конкурировать даже со Спартаком
Наоборот Спартак много матчей спасал на последних минутах. С Динамо 0-2 в 2-2 превратили за последние десять минут, Сочи сейчас обыграли с голом уже в добавленное время второго тайма. Да, любая команда бывает теряет в конце матчей, но Спартак уж явно не лучший пример, они мастера спасений в последние сезоны.
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