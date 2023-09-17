13 комментариев

Обидно упущенные очки для «Монако» – команда вела 2:1 против «Лорьяна», но пропустила на 97-й минуте.

«Монако» пропустил на первых и последних секундах матча. Между ними сверкал Головин

Матч начался очень плохо: передача из глубины вывела Тосина Айегуна один на один с вратарем уже на второй минуте – кипер не спас. «Лорьян» повел 1:0.

Ответку на 17-й минуте организовал Головин: начал атаку еще на собственной половине поля и сам же ее завершил.

Во втором тайме Александр отпасовал в штрафную на вышедшего на замену Фоларина Балогана – американец превратил передачу в гол.

Но «Лорьян» вырвал одно очко, забив аж на 97-й минуте. Отличился лидер команды Ромен Февр.

«Монако» – даже так лидер Лиги 1

«Монако» могло отрываться от «ПСЖ» уже на пять очков, но из-за упущенной победы будет лишь три очка.

Догнать «Монако» по итогам тураможет только «Марсель», он будет играть против «Тулузы» в воскресенье вечером. Пока все очень плотно.

Хорошо хоть Головин набрал результативные действия во втором матче подряд: теперь у него 2+1 в пяти матчах сезона.

Фото: AFP/DAMIEN MEYER