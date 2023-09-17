13 комментариев

У Головина 1+1, но «Монако» упустил победу на 98-й. Даже так лидеры Лиги 1
Обидно упущенные очки для «Монако» – команда вела 2:1 против «Лорьяна», но пропустила на 97-й минуте.
«Монако» пропустил на первых и последних секундах матча. Между ними сверкал Головин
Матч начался очень плохо: передача из глубины вывела Тосина Айегуна один на один с вратарем уже на второй минуте – кипер не спас. «Лорьян» повел 1:0.
Ответку на 17-й минуте организовал Головин: начал атаку еще на собственной половине поля и сам же ее завершил.
Во втором тайме Александр отпасовал в штрафную на вышедшего на замену Фоларина Балогана – американец превратил передачу в гол.
Но «Лорьян» вырвал одно очко, забив аж на 97-й минуте. Отличился лидер команды Ромен Февр.
«Монако» – даже так лидер Лиги 1
«Монако» могло отрываться от «ПСЖ» уже на пять очков, но из-за упущенной победы будет лишь три очка.
Догнать «Монако» по итогам тураможет только «Марсель», он будет играть против «Тулузы» в воскресенье вечером. Пока все очень плотно.
Хорошо хоть Головин набрал результативные действия во втором матче подряд: теперь у него 2+1 в пяти матчах сезона.
Наступила эпоха матчей по 100+ минут. Но точно ли в них больше футбола?
- Дата проведения
- 17 сентября, 14.00, «Стад дю Мустуа»
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Лорьян –
Мвого, Калулу (Игор Силва, 70), Лапорт, Тальби, Туре, Ле Гофф (Менди, 71), Абержель, Февр, Понко (Мвука, 71), Крупи (Ле Бри, 55), Тосин (Дукуре, 82).
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Монако –
Кен, Вандерсон (Диатта, 66), Марипан, Синго, Магасса, Кайо Энрике, Минамино (Якобс, 86), Головин, Закария (Матазо, 83), Фофана (Аклиуш, 66), Бен-Йеддер (Балогун, 66).
- Предупреждение:
- Закария (68).
Фото: AFP/DAMIEN MEYER
Саня сделал 1+1, но в начале 2го тайма упустил верный момент на добивании из штрафной. Тем не менее, приятно видеть, что играет все 90, и надевает капитанскую повязку когда Бен-Йедер не на поле. Для Монако ничья сродни поражения, были обязаны забирать победу пока ПСЖ барахлит. Теперь поболеем за Далера.
Я тогда в 4 класс ходил
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ой((