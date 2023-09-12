«Аль-Хилаль» расшиб 6:1 «Аль-Рияд» в шестом туре саудовской Про-лиги. Главное событие – первый выход Неймара и его первый ассист.

На это ушло меньше 20 минут. Неймар заменил соотечественника Майкла Ричарда на 64-й минуте. Начал с неточно пробитого штрафного, а на 83-й минуте в контратаке покатил на Малкома – и тот точно пробил в дальний угол. Так счет стал 4:0.

Неймар сначала отпраздновал верхом на Митровиче, а потом веселился с Малкомом.

На 90+5 Неймар мог отличиться и сам – но выручил вратарь «Аль-Рияда». Все это было при счете 5:0, а в оставшееся время соперники успели обменяться голами.

У Неймара пока нет выигранных единоборств, а круче Малкома и Митровича – только Роналду

Статистика Неймара за первые полчаса в саудовском футболе: два удара в створ, один мимо, один заблокирован, лишь один неточный пас из 22. Но ни одного выигранного единоборства из пяти, попытка обводки – неудачная. Зато есть ассист. Пока такое начало. И ждали этого дебюта долго.

Еще в августе «ПСЖ» согласился отпустить бразильца. Обсуждался переход в «Барселону», но предложение «Аль-Хилаля» все затмило, а парижанам перепали 90 миллионов евро. Летом из-за травмы Неймар за новый клуб так и не сыграл.

Залечив травму, съездил на квалификацию ЧМ-2026, помог Бразилии разгромить Боливию и победить Перу, а сам еще и опередил Пеле по голам за сборную – теперь это рекорд в истории пятикратных чемпионов мира.

Что еще важно: между двумя выходами Неймара – за сборную и за клуб – прошло 63 часа, включая длительный перелет. Но бразилец не отпросился с игры, хотя и вышел на замену. Он ассистировал Малкому, который в Саудовской Аравии уже набрал 5+2. Круче статистика пока только у Роналду – 6+4.

Еще один звездный новичок – Александар Митрович – подбирается к этому показателю: у него пять голов и одна голевая передача. Серб в первой же игре начал с гола, потом забил трижды «Аль-Иттихаду» с Бензема и Канте, а также реализовал пенальти с «Аль-Риядом». Больше в чемпионате забивают только Роналду и Салем Аль-Досари.

Команда Неймара в семи очках от Роналду, но у португальца еще есть игра в запасе

«Аль-Хилаль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии – из шести матчей выиграно пять, голов забито уже 20. Клуб оступился только во втором туре против середняка «Аль-Фейха» (1:1), хотя даже по ударам перебил соперника многократно (20:3).

Разделить первую строчку после шести туров с «Аль-Хилалем» может сенсационный «Аль-Таавун» (в таблице третий), но если победит непростой «Аль-Ахли» (в таблице четвертый). «Аль-Наср» с Роналду отстает на семь очков, имея матч в запасе.

Пока «Аль-Хилаль» идет мощно, но дальше предстоит непростой отрезок до следующей паузы на сборные: сыграть придется шесть матчей за 20 дней. В ближайшее время команда примет узбекский «Навбахор» с Остоном Уруновым в азиатской Лиге чемпионов (18 сентября в понедельник), а через три дня отправится в чемпионате на выезд к идущему предпоследним «Дамаку».

Кстати, через пару недель предстоит встреча с «Аль-Шабабом», где играют Банега и Карраско. Неймару эти парни хорошо знакомы по Ла Лиге.

Фото: AFP/Fayez Nureldine; Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh