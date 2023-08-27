92 комментария

Помог «Фиорентине» пройти в группу ЛК.

Да, это не сон. Александр Кокорин снова сыграл за «Фиорентину».

Вышел на замену на 87-й минуте ответного матча квалификации Лиги конференций – дома против «Рапида».

Сразу зафиксируем: это было не символическое появление. «Фиорентина» проиграла выездной матч 0:1 и в ответном вела всего 1:0. То есть за три минуты до конца основного времени все шло к дополнительному. Тренер Винченцо Итальяно явно выпускал Кокорина с расчетом на то, что он может отыграть эти решающие полчаса .

Александр появился вместо Джакомо Бонавентуры, первым делом подбежал к другому нападающему Лукасу Бельтрану – передал указания. Явно сообщил, что теперь сам – центрфорвард.

Кокорин тут же занял позицию ближе к 11-метровой отметке, игру должны были возобновить из аута.

Вбросили агрессивно, через пас Роландо Мандрагора вошел в штрафную и попытался отдать на Александра, перед ним было свободное пространство.

Но мяч прилетел в руку защитнику. Пенальти! Очевидно, игрок «Рапида» прервал пас на Кокорина.

Так Александр, даже не коснувшись мяча сам, только своим присутствием и грамотной позицией спровоцировал эпизод с 11-метровым. На пятой секунде своего первого выхода за «Фиорентину» с апреля 2022-го!

Нико Гонсалес четко реализовал удар, итальянцы повели 2:0 – такой счет их уже полностью устраивал.

Оставшиеся минуты провели больше в прессинге и в обороне. Кокорин оставался ближайшим к чужим воротам и регулярно добегал до вратаря.

Когда «Рапид» подавал угловой, Александр пришел помогать. Правда, дал немного лишней суеты: сначала разместился у ближней штанги, на углу вратарской, но потом понял, что лучше прийти в зону, где есть соперники – и переместился к линии штрафной. Угловой ничем не закончился.

Еще один важнейший эпизод для Кокорина – на пятой добавленной. Он впервые в матче коснулся мяча. В одном эпизоде сразу четыре касания! Признайтесь, вы тоже этого ждали .

Рассмотрим внимательно.

Прием мяча, подработка коленом, возврат контроля и попытка отдать пас.

Правда, в момент передачи Александр получил удар по ногам. Судья свистнул фол.

Кокорин показал, что все в порядке. В неповторимом расслабленном стиле!

По сути, этим моментом матч и закончился.

Для корректного сравнения нужно пояснить: мы посчитали эпизод за четыре касания, но, например, в статистику Fbref момент попадет как одно. Потому что там считают не сопрокосновения с мячом, а игровые действия, обработка и пас как одно.

В статистике прошлого отрезка Кокорина за «Фиорентину» было всего 36 касаний, четыре в среднем за месяц – это были именно действия с мячом. Так что по этим принципам у нашего форварда в матче с «Рапидом» одно.

Но как мы убедились, ему не обязательно встречаться с мячом, чтобы приносить пользу!

«Фиорентина» выиграла 2:0 и прошла в группу Лиги конференций, жеребьевка – в пятницу, команда во второй корзине. Плюс шесть шансов для Александра!

Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP