92 комментария

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Кокорин вернулся! Четыре касания! На пятой секунде спровоцировал победный пенальти даже без них

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Помог «Фиорентине» пройти в группу ЛК.

Да, это не сон. Александр Кокорин снова сыграл за «Фиорентину».

Вышел на замену на 87-й минуте ответного матча квалификации Лиги конференций – дома против «Рапида».

Сразу зафиксируем: это было не символическое появление. «Фиорентина» проиграла выездной матч 0:1 и в ответном вела всего 1:0. То есть за три минуты до конца основного времени все шло к дополнительному. Тренер Винченцо Итальяно явно выпускал Кокорина с расчетом на то, что он может отыграть эти решающие полчаса.

Александр появился вместо Джакомо Бонавентуры, первым делом подбежал к другому нападающему Лукасу Бельтрану – передал указания. Явно сообщил, что теперь сам – центрфорвард.

Кокорин тут же занял позицию ближе к 11-метровой отметке, игру должны были возобновить из аута.

Вбросили агрессивно, через пас Роландо Мандрагора вошел в штрафную и попытался отдать на Александра, перед ним было свободное пространство.

Но мяч прилетел в руку защитнику. Пенальти! Очевидно, игрок «Рапида» прервал пас на Кокорина.

Так Александр, даже не коснувшись мяча сам, только своим присутствием и грамотной позицией спровоцировал эпизод с 11-метровым. На пятой секунде своего первого выхода за «Фиорентину» с апреля 2022-го!

Нико Гонсалес четко реализовал удар, итальянцы повели 2:0 – такой счет их уже полностью устраивал.

Оставшиеся минуты провели больше в прессинге и в обороне. Кокорин оставался ближайшим к чужим воротам и регулярно добегал до вратаря.

Когда «Рапид» подавал угловой, Александр пришел помогать. Правда, дал немного лишней суеты: сначала разместился у ближней штанги, на углу вратарской, но потом понял, что лучше прийти в зону, где есть соперники – и переместился к линии штрафной. Угловой ничем не закончился.

Еще один важнейший эпизод для Кокорина – на пятой добавленной. Он впервые в матче коснулся мяча. В одном эпизоде сразу четыре касания! Признайтесь, вы тоже этого ждали.

Рассмотрим внимательно. 

Прием мяча, подработка коленом, возврат контроля и попытка отдать пас.

Правда, в момент передачи Александр получил удар по ногам. Судья свистнул фол.

Кокорин показал, что все в порядке. В неповторимом расслабленном стиле!

По сути, этим моментом матч и закончился.

Для корректного сравнения нужно пояснить: мы посчитали эпизод за четыре касания, но, например, в статистику Fbref момент попадет как одно. Потому что там считают не сопрокосновения с мячом, а игровые действия, обработка и пас как одно.

В статистике прошлого отрезка Кокорина за «Фиорентину» было всего 36 касаний, четыре в среднем за месяц – это были именно действия с мячом. Так что по этим принципам у нашего форварда в матче с «Рапидом» одно.

Но как мы убедились, ему не обязательно встречаться с мячом, чтобы приносить пользу!

«Фиорентина» выиграла 2:0 и прошла в группу Лиги конференций, жеребьевка – в пятницу, команда во второй корзине. Плюс шесть шансов для Александра!

Кокорин третий бомбардир «Фиорентины» летом, пашет на тренировках. Есть шансы на время в Серии А!

Фото: East News/Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

92 комментария

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vadimkor
Соперникам приходится играть руками лишь бы мяч не дошел до этого гения. Браво, Александр!
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onsigne
О, спустя год вернулась моя любимая рубрика — подсчет касаний русского Батистуты.
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illest
Полностью деклассировал оборону австрийского клуба за столь короткий промежуток времени. Причем, даже касаний мяча практически не понадобилось
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-2
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server34
У Кокорина просто выжающиеся пиар менеджеры. Не играя почти год, а потом проведя сезон в аренде на Кипре, регулярно мелькает в спортивных новостях. Про Миранчука и Головина вместе взятых новостей за год меньше, чем про Кокорина за одну неделю.
+84
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nicksam
Молодец! Болею, чтобы у него все получилось. Главное, работать и работать!
+63
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vulturecrow
главная победа Кокорина - это попадание в заявку на матч и выход на поле в сложной ситуации. тренер ему доверяет. интересно, если сможет вернуться в Италии.
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phaetton
Ответ Дима Брайович
ох уж эти злорадные комментаторы с спортса... Нет бы порадоваться, что парень снова играет в топ чемпионате, хоть и играет достаточно эпизодическую роль
+, судя по тому что тренер выпустил его в такой момент кипрская командировка пошла на пользу, надеюсь его дела теперь будут идти получше
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Рашпель793
Ответ server34
У Кокорина просто выжающиеся пиар менеджеры. Не играя почти год, а потом проведя сезон в аренде на Кипре, регулярно мелькает в спортивных новостях. Про Миранчука и Головина вместе взятых новостей за год меньше, чем про Кокорина за одну неделю.
Там и агенты гении. Столько лет всем впаривать про невероятный талант и потенциал и перепродавать из команды в команду, при этом со стабильно хорошей личкой. Ещё и в Италию умудрились перевезти.
+41
-1
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Дима Брайович
ох уж эти злорадные комментаторы с спортса... Нет бы порадоваться, что парень снова играет в топ чемпионате, хоть и играет достаточно эпизодическую роль
+49
-10
+39
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Юрген
Ответ server34
У Кокорина просто выжающиеся пиар менеджеры. Не играя почти год, а потом проведя сезон в аренде на Кипре, регулярно мелькает в спортивных новостях. Про Миранчука и Головина вместе взятых новостей за год меньше, чем про Кокорина за одну неделю.
Признан лучшим игроком чемпионата Кипра. Какое-никакое достижение. Не самый последний в Европе чемпионат.
+36
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_FoX-
- Вы зачем приходите на работу и ничего не делаете?
- Как ничего!? Да я только своим присутствием и грамотной позицией тут весь производственный процесс держу!
+26
-2
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Герман Сергеевич
Ответ onsigne
О, спустя год вернулась моя любимая рубрика — подсчет касаний русского Батистуты.
на автомате прочёл Буратино, а потом перечитал и подумал что мой вариант лучше
+29
-8
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Айхалец
Страшно подумать какой объём статьи был бы, если б Кокорин отыграл минут 45.
+18
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Camry163
Кокорин: ну сча полчасика футбольчик погоняю
Австрийцы: ну нафиг! Срочно привозим пенальти!
+17
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haymaker
Ответ onsigne
О, спустя год вернулась моя любимая рубрика — подсчет касаний русского Батистуты.
Тот был Батигол, а этот Кококасание
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Serega Tretyakov
Ответ onsigne
О, спустя год вернулась моя любимая рубрика — подсчет касаний русского Батистуты.
Александр "Батистута" Кокорин?
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muxaNIK
Парень понимал что ничем хорошим эта передача на Кокорина не кончится, спас команду от разгрома этим пенальти. Считаю его игроком матча.
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Ковш Сосновый
Ответ Рашпель793
Там и агенты гении. Столько лет всем впаривать про невероятный талант и потенциал и перепродавать из команды в команду, при этом со стабильно хорошей личкой. Ещё и в Италию умудрились перевезти.
Всмысле впаривать? О его таланте говорили Капелло, Манчини, Петреску, это те кого я вспомнил навскидку. Многие игроки говорили, что он один из талантливейших футболистов. Просто во всех их речах есть НО, Кокорин - расп***яй.
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Anton Kortenko
Бруналлески, Мазаччо, Микеланджело, Ботичелли. теперь в коллекции великих флорентийцев Алессандро дель Кокорьеро. воистину город чудес.
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Alexander Prokofyev
Это было гениально! Брависсимо, Алессандро
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ПьяныйКот
Если б не Кокорин, то Фиалки не прошли бы, это даже ребенок понимает. Легенда! Да еще и до сих пор подает надежды!
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Александр
Одним взглядом решил исход матча. Легенда!
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Alex_V69
Ответ vadimkor
Соперникам приходится играть руками лишь бы мяч не дошел до этого гения. Браво, Александр!
Ну так он лучший игрок Кипра как-никак. Тут можно о было бы пошутить, что он может участвовать в победных комбинациях вообще не выходя на поле, но мне жалко, когда люди растрачивают свой талант. Хочется надеяться на то, что хотя бы в конце карьеры Кокорин что-то покажет. Надежда умирает последней.
+7
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Alex Tukhtin
Король Вернулся
+6
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Орыс-орыс онбаган
Легенда
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