27 комментариев

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Роналду едет в Душанбе, Неймар – в Наманган, Бензема – в Алмалык. Это жеребьевка азиатской ЛЧ!

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В Багдаде увидят Канте?

Массовый переезд футбольных звезд в Саудовскую Аравию – праздник не только для болельщиков из этой страны, но и для всего региона. В Куала-Лумпуре прошла жеребьевка группового этапа азиатской Лиги чемпионов, которая откроет для звезд много интересных маршрутов.

На этом этапе ЛЧ 10 групп и 40 участников, однако из-за географического разделения саудовские команды играют только с командами из западной части Азии.

А это значит, что...

Роналду и Мане ждут в Таджикистане, Иране и Катаре

«Истиклол», который тренирует Игорь Черевченко, примет «Аль-Наср» на домашней арене сборной Таджикистана – Центральном республиканском стадионе Душанбе.

Он построен в 1946 году и вмещает 24 тысячи зрителей. Все они будут рады увидеть здесь Роналду, Мане, Брозовича и Отавио.

Наиболее грозным соперником «Аль-Насра» видится тегеранский «Персеполис», который в 2018-м и 2020-м доходил до финала ЛЧ. Клуб играет на крупнейшем стадионе Ирана «Азади» (в переводе с персидского – «Свобода»), он вмещает чуть больше 78 тысяч зрителей.

При этом до 2003-го «Азади» вмещал 100 тысяч, а в 70-е и 80-е удерживал звание крупнейшего в мире. В 1975-м, за четыре года до исламской революции, здесь дал концерт Фрэнк Синатра.

Во время тегеранских дерби с «Эстеглялем» или матчей сборной стадион нередко собирал больше 100 тысяч болельщиков. Рекордным стал стыковой матч с Австралией за выход на ЧМ-1998, куда набилось 128 тысяч человек (многие смотрели стоя).

Из-за характерной шумовой поддержки арена получила прозвище «Пчелиный рой». Саудовских гостей здесь точно встретят громко.

Роналду также ждет возвращение в Катар. Правда, «Аль-Духайль» хоть и принимает соперников в Дохе, но не на стадионе с ЧМ-2022, а на скромной 10-тысячной арене.

Неймара и Малкома ждут в Узбекистане, Индии и Иране

Здесь нас ждет еще одно удивительное пересечение: Неймар и Остон Урунов, который теперь играет в узбекском «Навбахоре». Этот клуб базируется во втором по численности городе страны – Намангане (больше 600 тысяч жителей).

Футбол здесь любят, заполнить 28-тысячный «Марказий» («Центральный») и так не проблема – а уж тем более, если «Аль-Хилаль» привезет Неймара, Малкома, Кулибали и Рубена Невеша.

В Иране «Аль-Хилаль» сыграет с местным «Текстильщиком», именно так переводится название клуба «Нассаджи». В отличие от «Персеполиса» – это гораздо менее статусный клуб из 200-тысячного города Каэмшехр на берегу Каспийского моря.

Команда играет на 15-тысячном стадионе.

И самая дальняя поездка – шумный Мумбаи. В свое время в «Мумбаи Сити» поиграли Николя Анелька, Диего Форлан и Фредди Юнгберг. Сейчас звезд такого уровня в команде нет, но зато это клуб, который входит в империю City Football Group.

Бензема и Канте ждут в Ираке, Узбекистане и Иране

Еще один футбольный праздник ожидается в узбекском Алмалыке, где местный АГМК (Алмалыкский горно-металлургический комбинат) на одноименном 12-тысячном стадионе может сыграть против Бензема, Канте и Фабиньо. Правда, у Карима уже начались терки с тренером «Аль-Иттихада».

Алмалык – это 120-тысячный город в Ташкентской области, центр цветной металлургии страны.

К слову, ташкентским болельщикам повезло в этом смысле меньше: «Пахтакор» тоже попал в группу с саудовским клубом, но это беззвездная «Аль-Фейха».

А вот иранцам ооочень повезло. К ним съедутся все звезды: «Аль-Иттихад» отправится в Исфахан, где сыграет с местным «Сепаханом». Команда выступает на 75-тысячном «Накш-э Джахан» – это второй после упомянутого выше «Азади» стадион страны.

«Сепахан» успешно конкурирует со столичными командами и показывает уровень в Азии: в 2007-м он доходил до финала ЛЧ, а затем сыграл на клубном ЧМ.

Еще более примечателен сам Исфахан – древнейший город с большим числом памятников исламской архитектуры XI—XIX веков. Особенно знамениты площадь Имама и пятничная мечеть — памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО. Золотой век для Исфахана наступил в XVI веке, когда город стал столицей Сефевидского государства и оставался ею свыше ста лет. Персы называли город Нисф-е-Джахан («половина мира»), давая тем самым понять, что увидеть Исфахан — все равно что увидеть половину мира. В то время город был одним из крупнейших в мире.

Сейчас Исфахан третий город Ирана с населением в 2,2 млн человек.

Еще один потенциально интересный выезд ждет «Аль-Хилаль» в противостоянии с «Аль-Кувой». Это клуб из Багдада. Правда, тут нет уверенности, что игра пройдет именно в Ираке. Международные матчи в этой стране часто запрещают проводить из соображений безопасности.

Прозвище игроков «Аль-Кувы» – соколы. Все потому, что клуб еще в 1931 году основали летчики (через 73 дня после создания в Ираке ВВС). Это старейший из ныне существующих клубов страны.

***

Групповой этап азиатской ЛЧ стартует 18 сентября. В 1/8 финала выходят 10 победителей групп плюс шесть лучших вторых команд – но по три с каждого региона. Плей-офф стартует 12 февраля, а финал будет двухмачтовым (11 и 18 мая). Клубы из Запада и Востока встретятся только в финале.

Как устроена ЛЧ в Азии: лимит на легионеров, смешные призовые, два матча в финале 

Кого еще отправим в Саудовскую Аравию? Лукаку, Погба, Азара или Кокорина?

Фото: Gettyimages.ru/Adam Nurkiewicz, Amin M. Jamali, Francois Nel; wikipedia.org; AFP/AHMAD AL-RUBAYE; eastnews.ru/Michael Kappeler

27 комментариев

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BananaMantana
Нормально так. Захолустья разные с большим количеством далеко не самых богатых людей увидят звезд мирового футбола. Арабские деньги пошли на пользу лол
+31
-5
+26
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Jovid Mirzoev
Да для таджиков и узбеков это будет очень большой праздник.
+26
-2
+24
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Тюменский медвежонок
Ответ Hella black
Спуститесь с небес на землю господа 😎 и попомните,в Таджикистане будет ой как не легко Кринжу 🥴
в Таджикистане португалец соберет аншлаг и порадует всю публику как минимум своим присутствием, а детская часть аудитории вообще на всю жизнь наверняка запомнят его и его игру на их стадионе. А вам желаю поскорее повзрослеть, ибо коверкать фамилии даже будучи 15-летним подростком как минимум странно, я думал подобное проходит до 10-12 лет
+18
-2
+16
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Владимир Стрельцов
Если кто-нибудь предположил бы такое года 2 назад - поехал бы в дурку
+11
-1
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Отец Абду
Неймар: утренняя тренировка начнется с утреннего плова:)
+9
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Jovid Mirzoev
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Это точно. Кто бы мог подумать год назад что Криш поедет в Таджикистан. А Ней и Бенз в Узбекистан
+5
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Hella black
Ответ BananaMantana
Нормально так. Захолустья разные с большим количеством далеко не самых богатых людей увидят звезд мирового футбола. Арабские деньги пошли на пользу лол
MahnatkaBanana это первый случай когда я с тобой полностью согласен 👍🏼 Арабам нужно отдать должное,за то что они привезут всех эти звёзд в страны бывшего СНГ
+6
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Mbest77
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Почему только века? Всего глаза
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Mbest77
Он хотел жить на Манхэттене, а везут его в Душанбе )
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Dmitrii Shuka
Ответ Отец Абду
Неймар: утренняя тренировка начнется с утреннего плова:)
Неймара ждет судьба Роналдо и Насри в таком случае
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Jovid Mirzoev
Ответ songbilong
им понравится надеюсь))
Обязательно ещё потом прилетят похават..
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songbilong
Ответ Jovid Mirzoev
ПРИШЛИ ПОКУШАЛИ ПЛОВЧИКА С САМСОЙ ПОИГРАЛИ И ОБРАТНО .. НУ И НАСВАЙ ПОСЛЕ ИГРЫ.
им понравится надеюсь))
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bes_na_tatami
Ответ Владимир Стрельцов
Если кто-нибудь предположил бы такое года 2 назад - поехал бы в дурку
100. в СНГ заезды мирового футбола, у нас изоляцие без еврокубков. к такому жизнь меня не готовила)
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BananaMantana
Ответ Hella black
MahnatkaBanana это первый случай когда я с тобой полностью согласен 👍🏼 Арабам нужно отдать должное,за то что они привезут всех эти звёзд в страны бывшего СНГ
А почему ты акцентируешь на странах бывшего СНГ? А про все азиатские захолустья сказал 🤔
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Hella black
Ответ Тюменский медвежонок
в смысле скрыл? это спортивный ресурс где у всех ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ в никнеймах - стоит никнейм! Удивительно! а если вы зайдете в мой профиль то увидите, что у меня вся информация указана обо мне, Имя, Фамилия, Отчество, город и дата рождения. Причем с помощью этой информации меня очень легко найти в любых соц. сетях. по поводу "чем отличается игрок и тем награждается", ну с таким мышлением вам нужно идти обратно в младшие классы, с 1 по 4
Нет спасибо,оставьте проверку для кого нибудь другого.
Назрел вопрос относительно вашей школьной темы. Вы мечтали или мечтаете стать педагогом,или у вас был не приятный опыт в этой сфере ? Или вам на дверь указали,чего это вдруг заладили со школой ? Или лучшие дни прошли в школе а повзрослев осознали что в полной опе ? Не совсем понятно просто 🤔
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Тюменский медвежонок
Ответ Hella black
За вы,респектую. Но раз уж пошла такая басня,что же это вы свои инициалы скрыли под Тюменским медвежонком ? Чем отличается игрок,тем и награждается. Всё по честному
в смысле скрыл? это спортивный ресурс где у всех ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ в никнеймах - стоит никнейм! Удивительно! а если вы зайдете в мой профиль то увидите, что у меня вся информация указана обо мне, Имя, Фамилия, Отчество, город и дата рождения. Причем с помощью этой информации меня очень легко найти в любых соц. сетях.

по поводу "чем отличается игрок и тем награждается", ну с таким мышлением вам нужно идти обратно в младшие классы, с 1 по 4
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Отец Абду
Ответ Jovid Mirzoev
Да для таджиков и узбеков это будет очень большой праздник.
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zahid
А вот мне кажется, что с большой долей вероятности они не приедут. Будут играть без главных звёзд дабы избежать не нужных травм, так как и без этих звёзд они сильнее команд из СНГ.
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Шурум-Бурум
Даже моя жена, которая родилась в Алмалыке, но о футболе имеет очень очень отдаленное понятие, решила прочитать эту статью)) и потом сразу начала задавать вопросы, кто такие "Аль-Иттихад, Бензема и Фабиньо"))) Пришлось начать с азов...."В 1955 году в Европе состоялись первые матчи розыгрыша Кубка Европейских чемпионов...." Всю историю европейского и мирового футбола от Раймона Копа и Пушкаша до Бензема удалось вместить в лекцию на 20 минут....слушали внимательно, не перебивали, задавали вопросы)))
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Юрий Костыгин
Может зря заглохла тема с переходом в азиатскую конфедерацию.
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Seljuibeg
в Ашхабаде ждали Криша, Бензина или Нея, а нам едет Аль-Фейха. Надеемся для утешение пока то не закрыта Ал-фейха купить какого нибудь салаха или лукаку
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Ноно Гомес
нежданчик)
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songbilong
Спорт объединяет людей, люди из средней Азии не все могут приехать посмотреть на звёзд футбола, но как показывает время, звёзды сами к ним приедут, даже если соперники
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Jovid Mirzoev
ПРИШЛИ ПОКУШАЛИ ПЛОВЧИКА С САМСОЙ ПОИГРАЛИ И ОБРАТНО .. НУ И НАСВАЙ ПОСЛЕ ИГРЫ.
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