11 комментариев

«Аль-Наср» обыграл «Шабаб Аль-Ахли» в квалификации Лиги чемпионов Азии (4:2) и вышел в групповой этап. Но это не самое главное – видели, как горел Криштиану Роналду? Ух, вот это были эмоции!

Что случилось?

Португалец вышел из себя из-за нескольких судейских решений. Сначала главный арбитр Фу Мин не назначил пенальти за столкновение Роналду с защитником «Шабаба». Потом проигнорировал попадание мяча в руку после удара ножницами в исполнении того же Криштиану.

Как только Фу Мин дал свисток на перерыв, Роналду подлетел к нему и начал кричать, взмахнув рукой перед его лицом. Арбитр не дрогнул, но и показать желтую карточку не решился.

Перед уходом в раздевалку от португальца досталось еще одному мужчине из службы безопасности «Шабаба». Похоже, он хотел сделать с Роналду селфи, но не угадал с моментом. При этом Криш продолжал жестикулировать и громко кричать.

Несмотря на все эти эмоции, Криштиану закончил матч в хорошем настроении: «Аль-Наср» забил три мяча после 88-й минуты и спас игру (горели 1:2), а сам Роналду отдал ассист на финальный гол Марцело Брозовича.

А вот в чемпионате у Роналду дела так себе

После двух туров «Аль-Наср» Роналду не в зоне вылета лишь благодаря разнице мячей. У команды по-прежнему ноль очков, а Роналду – без голов в чемпионате.

Хотя Криштиану уже забивал в сезоне-2023/24 – накопил пять результативных матчей подряд в Кубке арабских чемпионов, в том числе оформил дубль в финале.

Грустное начало чемпионата для звездного португальца – но и отличная мотивация вытащить команду из опасной зоны.

У Роналду уже были скандалы в Саудовской Аравии

Португалец шумит не впервые.

• 18 апреля «Аль-Наср» проиграл в гостях «Аль-Хилалю» (0:2). Когда Роналду уходил с поля, болельщики начали скандировать с трибун «Месси, Месси». В ответ Криштиану сделал непристойный жест в адрес фанатов: схватился за гениталии и потряс их.

Португальцу грозила депортация: на него подали иск в прокуратуру. Спортивный журналист Оман Абу Бакр назвал его поведение «аморальным и грубым жестом по отношению к зрителям» и просил разорвать контракт с нападающим. Обошлось: серьезных санкций не последовало.

• 29 июля Криштиану после матча с «Аль-Шабабом» в Кубке арабских чемпионов брызнул из бутылки с водой в оператора и сказал ему, чтобы тот ушел. Оператору ничего не оставалось, кроме как покинуть место.

• 12 августа Криштиану Роналду забил решающий мяч в матче против «Аль-Шорты» (1:0) и вывел «Аль-Наср» в финал Кубка арабских чемпионов. Правда, во время празднования гола он перекрестился – позже выяснилось, что публичные христианские жесты в Саудовской Аравии запрещены, а за нарушение грозит арест. Снова пронесло – профессор геополитики Института международных отношений и обороны Фернандо Бранколи пояснял: «Законы Саудовской Аравии в отношении христианства сложны. Фактически не существует нормы, запрещающей проявление христианской веры. Хотя иногда за это преследуют. Но мы говорим о Криштиану Роналду. Так что ничего страшного не произойдет.

Роналду – часть попытки саудовского правительства создать глобальный имидж. Поскольку речь идет о Криштиану, ничего не произойдет, но в других случаях это может стать проблемой. Не потому, что для этого есть специальный закон, а потому, что это больная тема».

После того жеста Роналду не только продолжил играть, но и оформил победный дубль в финале турнира – в ворота «Аль-Хилаля» (2:1).

Фото: Gettyimages.ru/Adam Nurkiewicz