Кошмар.

Мойсес Кайседо стал главным героем прошлых выходных в Англии: чуть не перешел в «Ливерпуль», отказал Клоппу, выбрал «Челси» и стал самой дорогой покупкой английских клубов в истории – 115 млн фунтов. Все ждали дебют эквадорца против «Вест Хэма». Дождались, но что-то пошло не так.

Кайседо попал в заявку (в отличие от Ромео Лавии), но вышел на поле только во втором тайме. На 61-й минуте Мойсес заменил Бена Чилуэлла. К тому моменту «Челси» уже проигрывал «Вест Хэму» 1:2 – не самые комфортные условия для первого матча, зато можно сразу же стать героем.

Но это был не день Кайседо. Новичок «Челси» ошибался, действовал невпопад и даже результативно ошибся. На 91-й минуте его обокрал Форнальс – испанец из «Вест Хэма» вошел в штрафную, но его удар отбил Роберт Санчес.

На четвертой добавленной минуте Кайседо в штрафной врезал по ногам Эмерсону. Лукас Пакета реализовал пенальти и приговорил интригу – 3:1.

Статистика у Кайседо тоже не очень. За 37 минут Мойсес:

• 8 раз потерял мяч;

• 2 раза сфолил;

• 1 удар мимо ворот;

• 1 ошибка, которая привела к удару;

• 1 фол на пенальти.

Оценки на Whoscored – не очень надежный параметр, но у Мойсеса показательные 5,7 баллов, худший результат в матче. Аналитики из Squawka солидарны: поставили 3,5 – тоже худшая оценка среди игравших. Еще и добавили, что прошлым игроком «Челси», который привез пенальти в дебютной игре, был Уэйн Бридж в 2003-м.

Дебют можно назвать провальным для трансфера за 115 млн фунтов. Но не стоит списывать Кайседо после первого же матча. В конце концов, Мойсес провел все лето на чемоданах, а в начале августа не участвовал в контрольных матчах «Брайтона» из-за проблем с подколенным сухожилем (возможно, в рамках предосторожности перед трансфером).

В новом клубе Мойсес меньше недели. Посмотрим, как пойдет в следующих матчах.

Фото: Andy Rowland/Global Look Press; eastnews.ru/Paul Terry