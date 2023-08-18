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Ужасный дебют Кайседо за «Челси»: привез пенальти, много ошибался, проиграли «Вест Хэму»

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Кошмар.

Мойсес Кайседо стал главным героем прошлых выходных в Англии: чуть не перешел в «Ливерпуль», отказал Клоппу, выбрал «Челси» и стал самой дорогой покупкой английских клубов в истории – 115 млн фунтов. Все ждали дебют эквадорца против «Вест Хэма». Дождались, но что-то пошло не так.

Кайседо попал в заявку (в отличие от Ромео Лавии), но вышел на поле только во втором тайме. На 61-й минуте Мойсес заменил Бена Чилуэлла. К тому моменту «Челси» уже проигрывал «Вест Хэму» 1:2 – не самые комфортные условия для первого матча, зато можно сразу же стать героем.

Но это был не день Кайседо. Новичок «Челси» ошибался, действовал невпопад и даже результативно ошибся. На 91-й минуте его обокрал Форнальс – испанец из «Вест Хэма» вошел в штрафную, но его удар отбил Роберт Санчес.

На четвертой добавленной минуте Кайседо в штрафной врезал по ногам Эмерсону. Лукас Пакета реализовал пенальти и приговорил интригу – 3:1.

Статистика у Кайседо тоже не очень. За 37 минут Мойсес:

• 8 раз потерял мяч;

• 2 раза сфолил;

• 1 удар мимо ворот;

• 1 ошибка, которая привела к удару;

• 1 фол на пенальти.

Оценки на Whoscored – не очень надежный параметр, но у Мойсеса показательные 5,7 баллов, худший результат в матче. Аналитики из Squawka солидарны: поставили 3,5 – тоже худшая оценка среди игравших. Еще и добавили, что прошлым игроком «Челси», который привез пенальти в дебютной игре, был Уэйн Бридж в 2003-м.

Дебют можно назвать провальным для трансфера за 115 млн фунтов. Но не стоит списывать Кайседо после первого же матча. В конце концов, Мойсес провел все лето на чемоданах, а в начале августа не участвовал в контрольных матчах «Брайтона» из-за проблем с подколенным сухожилем (возможно, в рамках предосторожности перед трансфером).

В новом клубе Мойсес меньше недели. Посмотрим, как пойдет в следующих матчах.

Вест Хэм – Челси 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
20 августа, 18.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Агерд, 1:1 – 28 Чуквуэмека, 2:1 – 53 Антонио, 3:1 – 90, пенальти Лукас Пакета.
Вест ХэмАреоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Проуз (Альварес, 81), Соучек, Лукас Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69), Боуэн, Антонио (Форнальс, 76).
ЧелсиСанчес, Гюсто (Берстоу, 83), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Кайседо, 61), Галлахер (Мадуэке, 75), Фернандес, Чуквуэмека (Мудрик, 46), Стерлинг, Джексон.
Предупреждения:
Агерд (13), Лукас Пакета (35), Дисаси (36), Чуквуэмека (40), Эмерсон (45), Джексон (72).
Удаление:
Агерд (67).

«Ливерпуль» пошел ва-банк, но дважды проиграл «Челси». Трансферные саги Кайседо и Лавии – 🤯

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Фото: Andy Rowland/Global Look Presseastnews.ru/Paul Terry

1 комментарий

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funkymonkey
Матч не смотрел, но статистика ужасает.
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