Ужасный дебют Кайседо за «Челси»: привез пенальти, много ошибался, проиграли «Вест Хэму»
Кошмар.
Мойсес Кайседо стал главным героем прошлых выходных в Англии: чуть не перешел в «Ливерпуль», отказал Клоппу, выбрал «Челси» и стал самой дорогой покупкой английских клубов в истории – 115 млн фунтов. Все ждали дебют эквадорца против «Вест Хэма». Дождались, но что-то пошло не так.
Кайседо попал в заявку (в отличие от Ромео Лавии), но вышел на поле только во втором тайме. На 61-й минуте Мойсес заменил Бена Чилуэлла. К тому моменту «Челси» уже проигрывал «Вест Хэму» 1:2 – не самые комфортные условия для первого матча, зато можно сразу же стать героем.
Но это был не день Кайседо. Новичок «Челси» ошибался, действовал невпопад и даже результативно ошибся. На 91-й минуте его обокрал Форнальс – испанец из «Вест Хэма» вошел в штрафную, но его удар отбил Роберт Санчес.
На четвертой добавленной минуте Кайседо в штрафной врезал по ногам Эмерсону. Лукас Пакета реализовал пенальти и приговорил интригу – 3:1.
Статистика у Кайседо тоже не очень. За 37 минут Мойсес:
• 8 раз потерял мяч;
• 2 раза сфолил;
• 1 удар мимо ворот;
• 1 ошибка, которая привела к удару;
• 1 фол на пенальти.
Оценки на Whoscored – не очень надежный параметр, но у Мойсеса показательные 5,7 баллов, худший результат в матче. Аналитики из Squawka солидарны: поставили 3,5 – тоже худшая оценка среди игравших. Еще и добавили, что прошлым игроком «Челси», который привез пенальти в дебютной игре, был Уэйн Бридж в 2003-м.
Дебют можно назвать провальным для трансфера за 115 млн фунтов. Но не стоит списывать Кайседо после первого же матча. В конце концов, Мойсес провел все лето на чемоданах, а в начале августа не участвовал в контрольных матчах «Брайтона» из-за проблем с подколенным сухожилем (возможно, в рамках предосторожности перед трансфером).
В новом клубе Мойсес меньше недели. Посмотрим, как пойдет в следующих матчах.
- Дата проведения
- 20 августа, 18.30, «Олимпийский стадион»
- Голы:
- 1:0 – 7 Агерд, 1:1 – 28 Чуквуэмека, 2:1 – 53 Антонио, 3:1 – 90, пенальти Лукас Пакета.
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Вест Хэм –
Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Уорд-Проуз (Альварес, 81), Соучек, Лукас Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69), Боуэн, Антонио (Форнальс, 76).
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Челси –
Санчес, Гюсто (Берстоу, 83), Тиаго Силва, Дисаси, Колуилл, Чилуэлл (Кайседо, 61), Галлахер (Мадуэке, 75), Фернандес, Чуквуэмека (Мудрик, 46), Стерлинг, Джексон.
- Предупреждения:
- Агерд (13), Лукас Пакета (35), Дисаси (36), Чуквуэмека (40), Эмерсон (45), Джексон (72).
- Удаление:
- Агерд (67).
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Фото: Andy Rowland/Global Look Press; eastnews.ru/Paul Terry
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