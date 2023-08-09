7 комментариев

Уже на условном сроке в Испании – за неуплату налогов.

Форварда «Монако» Виссама Бен-Йеддера подозревают в изнасиловании. Новость об этом появилась перед самым стартом команды в новом сезоне Лиги 1: первая игра днем в воскресенье.

Обвиняют две девушки. Похоже, Виссам влип вместе с братом

По информации RMC Sport, две девушки – 19 и 20 лет – обвинили Бен-Йеддера и еще одного человека в принуждении к сексу после мероприятия, которое проводили вместе. Прокуратура города Грас подтверждает: там еще два месяца назад передали дело в инстанции выше.

Теперь и прокуратура Ниццы официально предъявила обвинения. Запущено расследование.

Второй подозреваемый пока не разглашается: по данным France Info, это младший брат Виссама.

Бен-Йеддера обвиняют в «изнасиловании и попытке изнасилования». Игрок задержали, но сразу отпустили под 900 тысяч евро залога.

Сторона француза пока не комментировала ситуацию.

У Бен-Йеддера не первые проблемы с законом. Уже есть условный срок в Испании за неуплату налогов

Буквально в апреле Виссама признали виновным.

Когда француз играл в «Севилье», он не задекларировал часть доходов: например, в 2017-м не указал 80 тысяч евро по спонсорскому соглашению с adidas. В 2019-м Виссам подал документы, но на пару месяцев позже законного срока, причем не указал часть денег в декларации. В деле фигурировали три счета футболиста.

Суд в Севилье приговорил Виссама к шести месяцам тюрьмы со штрафом в 134 тысячи евро.

Бен-Йеддера не посадили, потому что в приговоре оговорили условие: срок не превращается в реальный, если преступлений на территории Испании не будет два года.

Француз в Испании уже не живет, но теперь проблемы есть и во Франции.

Футболисты часто попадают в такие истории. Вот пять только свежих шумных историй

Подобных случаев и правда слишком много.

• В январе 2022-го полиция Манчестера арестовала Мэйсона Гринвуда по подозрению в нанесении телесных повреждений и изнасиловании Хэрриет Робсон. Девушка выложила в сторис жуткие фото с разбитой губой и синяками на руках, ногах и лице. Следом публиковала аудиозапись, на которой четко слышен голос Гринвуда. Он очень грубо принуждал Хэрриет к сексу.

Обвинения сняли в феврале 2023-го, футболист с девушкой по-прежнему вместе, у них родился ребенок. Сейчас Мэйсон пытается вернуться в состав «Юнайтед», но это в первую очередь не футбольный, а репутационный и нравственный вопрос.

• Нападающего «Сельты» Санти Мину приговорили к четырем годам тюрьмы. Версия прокуратуры: 16 июня 2017-го он вместе с другом Давидом Гольдаром из «Ибицы» приставал к жертве в фургоне. Санти постоянно твердил, что она ему «сильно нравится» и ей нужно «кое-что сделать» для него. Потерпевшая отказывалась.

Мина сначала уехал играть за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии, но летом вернулся в «Сельту», клуб уже разорвал контракт.

• Похожие проблемы были у защитника «Штутгарта» Атакана Каразора – его обвиняли в принуждении к сексу 18-летней девушк на Ибице. Она обратилась в полицию и больницу. Каразор продолжает играть.

• Положение Дани Алвеса все хуже. Его могут посадить на 10 лет за изнасилование и обяжут платить жертве 150 тысяч евро. Суд увидел основания привлечь Дани к ответственности.

• Процесс Бенжамена Менди был самым громким и обширным, но его в итоге оправдали. Бывший игрок «Сити» перешел в «Лорьян» и хочет получить от «Манчестера» зарплату за два пропущенных из-за судов сезона.