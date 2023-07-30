8 комментариев

Сказка Йонатана Йоханссона.

«Клаксвик» – главное открытие в прологе ЛЧ. Скромный фарерский клуб прошел уже два раунда квалификации – сначала выбил «Ференцварош» (который после матча стал уже не Черчесова), а затем чемпиона и обладателя Кубка Швеции «Хэкен».

Один из героев скромной фарерской команды – шведский голкипер Йонатан Йоханссон.

Йоханссон сверкнул в серии пенальти – отбил последний удар «Хэкена»

Раунд против «Хэкена» получился максимально напряженным: 0:0 на Фарерских островах, 2:2 в основное время в Швеции, 1:1 в экстратаймах и 4:3 в пользу «Класквика» в серии пенальти.

Первые шесть ударов закончились голами (3:3), затем Миккель Рюгор Йенсен из «Хэкена» пробил мимо, Сиверт Гуссиос из «Клаксвика» пробил в штангу, Йоханссон вытащил удар Симона Сандберга, и Вегард Форрен реализовал решающую попытку.

Сэйв Йоханссона оказался единственным в серии. Вот видео этой драмы. Йоханссон трижды угадал угол.

За 120 минут Йоханссон скопил пять сэйвов. До ответной игры с «Хэкеном» Йоханссон не пропускал ни разу: 0:0 в первой игре с «Хэкеном», 0:0 и 3:0 против «Ференцвароша». За эти матчи набрал девять сэйвов.

Йоханссон шутил после игры: «Мы создали гораздо больше моментов, чем я ожидал. Сопернику сложно против нас, ведь зачастую мы обороняемся девятью игроками в собственной штрафной». А еще красиво обратился к сопернику, вратарю Петеру Абрахамссону, который не спас в серии пенальти и допустил автогол в экстратаймах – Йоханссон сказал, что сейчас это все равно сильнейший вратарь чемпионата Швеции, и призвал Абрахамссона не расстраиваться.

Карьера Йоханссона – что-то невероятное. Еще в апреле он играл защитником в пятом норвежском дивизионе и работал электриком

До лета 2023 года в футбольной жизни 31-летнего Йоханссона не было ничего особенного – с 2011 года он играл в шведских и норвежских подвалах, два года назадзавершил профессиональную карьеру. После этого Йонатан играл в клубе из пятого дивизиона Норвегии «Майорстуен» – просто ради веселья цементировал оборону любительского клуба.

В течение профессиональной карьеры Йоханссон не задерживался ни в одном клубе дольше, чем на два года. Исключение – норвежский «Нутодден», за который Йонатан отыграл 71 матч за три сезона. «Нутодден» тогда выступал во второй норвежской лиге, а Йоханссон после ухода из клуба сказал: «Играть здесь было очень весело».

В начале июня ему позвонил главный тренер «Клаксвика» Магне Хосет и неожиданно попросил Йонатана присоединиться к команде. Йоханссон тогда был на греческом острове Родос – проводил там отпуск с семьей. Хосет позвонил Йоханссону, потому что неплохо его знал – в сезоне-2016/17 они пересекались в том самом «Нутоддене», где Хосет потихоньку заканчивал игровую карьеру.

«Он спросил меня, не хочу ли я стать частью команды. Я сказал, что нормально не играл уже два года – но для Магне это не стало проблемой. Ему просто нужен был человек, которому он мог бы довериться на время еврокубков. Затем события развивались стремительно», – рассказывал Йоханссон.

Йонатана выдернули из Норвегии вынужденно – основной голкипер «Клаксвика» Маркус Петтерсен в конце мая получил травму паха, а остальные вратари команды казались неопытными даже по меркам фарерской лиги. Так Йоханссон стал основным.

«После игры с «Ференцварошем» я ревел, потому что вспомнил, где я был четыре недели назад. Я работал в электроэнергетической компании в Осло. Теперь я стоял перед 20 тысячами болельщиков, которые аплодировали нам, хотя мы обыграли их команду. Мы с тренером упали на колени и вместе заплакали», – откровенничал Йоханссон.

В следующем раунде «Клаксвик» ждет «Мольде» – чемпион Норвегии. Йоханссон уже шутит: «Сначала шведский Гетеборг (здесь играет «Хэкен» – Sports.ru), теперь норвежский Мольде, моя девушка родом из соседнего муниципалитета. Путь в Лиге чемпионов мог быть и поэкзотичнее. Но я все равно воспринимаю наш путь так, будто мой отпуск с Родоса еще продолжается».

Контракт Йоханссона действует только до конца августа (этот же контракт Йоханссон называет удлиненным отпуском). Говорит, что готов продлить отпуск еще на какое-то время. «Класквик» уже железно сыграет минимум в групповом этапе Лиги конференций, так что Йонатану обязательно нужно договориться, чтобы продолжить сказку осенью.

А пока можно мечтать и о групповом этапе ЛЧ. Для этого нужно победить «Мольде», а затем и еще одного соперника.

«Клаксвик» стоит опасаться. Особенно в серии пенальти.

Фото: Michael Erichsen/Keystone Press Agency/Global Look Press