15 комментариев

Марго Робби точно оценит.

«Фулхэм» показал новую форму на грядущий сезон. Третий комплект – непривычно розовый.

Но это совсем не случайно.

Похоже, adidas вдохновился «Барби» – главным фильмом этого лета. Лента с Марго Робби и Райаном Гослингом крушит международный прокат: при наилучших раскладах картине прогнозируют 1,5 млрд долларов сборов.

Даже презентация намекает на связь с «Барби». Оцените прическу вингера Харри Уилсона.

Может, даже устроит свой «мачо-дача-хата-хаус» на «Крэйвен Коттэдж».

Марго Робби болеет за «Фулхэм»!

Да, «Фулхэм» и «Барби» связывает не только любовь к розовому цвету.

Вообще-то, Марго любит хоккей: одна из самых популярных актрис Голливуда болеет за «Рейнджерс» и иногда играет за любителей. Неочевидный выбор для девушки из Австралии.

В футболе у Робби тоже интересные предпочтения: ее любимый футболист – Габриэл Мартинелли из «Арсенала», а вот среди клубов она топит... за «Фулхэм».

«Давно не была на матче «Фулхэма», но знаю, что завтра игра против «Астон Виллы», – рассказывала Марго во время промо фильма «Тоня против всех», где сыграла скандальную фигуристку Тоню Хардинг.

Это команды одних из главных людей в моей жизни – мужа и лучшего друга Джози. «Астон Вилла» – команда Джози, а «Фулхэм» – команда Тома. Они идут на игру вместе, а это уже очень напряженно. Я преданна «Фулхэму», так что хочу, чтобы он победил».

Робби поддерживает «Фулхэм» с 2013-го: тогда актриса временно заехала в Лондон и познакомилась с ассистентом режиссера Томом Эккерли. Еще за «Фулхэм» тогда играл австралиец Марк Шварцер.

Впервые Марго призналась, что болеет за «Фулхэм», когда по всему миру гремел «Волк с Уолл-стрит» с ее участием. Вскоре актрису стали замечать на «Крэйвен Коттэдж». В августе 2014-го она пришла на дерби с «Миллуолом», но ее команда проиграла 0:1.

Через год Робби пришла на еще одно дерби. В этот раз «Фулхэм» тоже проиграл – «Брентфорду» 1:4, с тех пор Марго на «Крэйвен Коттэдж» не видели.

Может, после успеха «Барби» снова получится заехать?

Фото: twitter.com