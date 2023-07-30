15 комментариев

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Новая форма «Фулхэма» – розовая. Похоже, это отсылка на «Барби»

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Марго Робби точно оценит.

«Фулхэм» показал новую форму на грядущий сезон. Третий комплект – непривычно розовый.

Но это совсем не случайно.

Похоже, adidas вдохновился «Барби» – главным фильмом этого лета. Лента с Марго Робби и Райаном Гослингом крушит международный прокат: при наилучших раскладах картине прогнозируют 1,5 млрд долларов сборов.

Даже презентация намекает на связь с «Барби». Оцените прическу вингера Харри Уилсона.

Может, даже устроит свой «мачо-дача-хата-хаус» на «Крэйвен Коттэдж».

Марго Робби болеет за «Фулхэм»! 

Да, «Фулхэм» и «Барби» связывает не только любовь к розовому цвету.

Вообще-то, Марго любит хоккей: одна из самых популярных актрис Голливуда болеет за «Рейнджерс» и иногда играет за любителей. Неочевидный выбор для девушки из Австралии.

В футболе у Робби тоже интересные предпочтения: ее любимый футболист – Габриэл Мартинелли из «Арсенала», а вот среди клубов она топит... за «Фулхэм».

«Давно не была на матче «Фулхэма», но знаю, что завтра игра против «Астон Виллы», – рассказывала Марго во время промо фильма «Тоня против всех», где сыграла скандальную фигуристку Тоню Хардинг.

Это команды одних из главных людей в моей жизни – мужа и лучшего друга Джози. «Астон Вилла» – команда Джози, а «Фулхэм» – команда Тома. Они идут на игру вместе, а это уже очень напряженно. Я преданна «Фулхэму», так что хочу, чтобы он победил».

Робби поддерживает «Фулхэм» с 2013-го: тогда актриса временно заехала в Лондон и познакомилась с ассистентом режиссера Томом Эккерли. Еще за «Фулхэм» тогда играл австралиец Марк Шварцер.

Впервые Марго призналась, что болеет за «Фулхэм», когда по всему миру гремел «Волк с Уолл-стрит» с ее участием. Вскоре актрису стали замечать на «Крэйвен Коттэдж». В августе 2014-го она пришла на дерби с «Миллуолом», но ее команда проиграла 0:1.

Через год Робби пришла на еще одно дерби. В этот раз «Фулхэм» тоже проиграл – «Брентфорду» 1:4, с тех пор Марго на «Крэйвен Коттэдж» не видели.

Может, после успеха «Барби» снова получится заехать?

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Фото: twitter.com

15 комментариев

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В таком случае Можно форму Вильярреала в стиле опенгеймера
+17
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+17
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Автор/редактор, заголовок режет глаз. Отсылают к чему-то, а не на что-то…
+9
0
+9
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Ответ TravenS
Как же эту дичь хайпуют везде)
ну, справедливости ради, Барби - это вполне себе олицетворение поп-культуры, так что тут все закономерно) мне бы наоборот стало страшно, если б общество перестало реагировать на Барби
+2
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+2
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Райан Гослинг...
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справедливости ради, Уилсон покрасился уже больше месяца назад, сильно до того, как новую форму выкатили
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теперь понятно, почему Митро обещал никогда больше за них не играть
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Марго Робби может и оценит, а вот товарищ Дугин...
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а Марго не из за того, что Шварцер играл за Фулхэм начала болеть?
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Это фукси, а не розовый
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Ска, три минуты потратил на то, чтобы узнать кто такая эта Марго Робби... Идите вы нафиг с такими публикациями.
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Ответ Aibek Roostemoff
Автор/редактор, заголовок режет глаз. Отсылают к чему-то, а не на что-то…
Видимо, автор больше привык не отсылать, а посылать
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