14 комментариев

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«Я мечтал о «Барсе» с детства». Очень странное заявление Феликса из «Атлетико»

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Новая трансферная история.

Жоау Феликс снова конфликтует с «Атлетико». На этот раз – ради перехода в «Барселону».

«Барса» всегда была моим первым выбором, и я хотел бы присоединиться к ним. Я мечтал об этом с детства. Если трансфер произойдет, для меня это будет сбывшейся мечтой», – признался португалец в интервью инсайдеру Фабрицио Романо.

Похоже, настроен серьезно: «Атлетико» уже забрал у Жоау 7-й номер, а журналист Ллуис Мигельсанц пишет, что игрок будет отклонять предложения от других клубов до самого конца. Феликс и его агент Жорже Мендеш убеждены – стиль игры «Барсы» идеально подходит португальцу.

Сериал начинается.

«Атлетико» взбешен. Фанаты уже ненавидят Жоау

По информации журналиста Рубена Урии, «Атлетико» очень разочарован высказываниями Феликса и его поведением: интервью не было согласовано, сам игрок нахально ведет себя на тренировках, чуть не подрался с Тома Лемаром.

Клуб сразу поставил игроку жесткий ультиматум: если он решит уйти на правах аренды, клуб не будет платить даже часть его зарплаты. «Барса» должна взять на себя годовую зарплату и платить за аренду. Жоау обходится «Атлетико» примерно в 16 млн евро в год.

Фанаты тоже не оценили выпад португальца: испортили именную табличку Феликса возле «Ванда Метрополитано», нацарапав крест и нарисовав крысу с надписью: «Шлюха. Проваливай в «Барсу».

Ллуис Мигельсанц добавляет: заявления игрока – стратегия агента Жорже Мендеша. Он уже пытался устроить Жоау в «Барсу» зимой: клубы обсуждали сделку во время переговоров по Депаю, но «Барса» отказалась из-за финансовых проблем. Феликс уехал в «Челси», который по итогам аренды не выкупил португальца .

После возвращения в «Атлетико» Феликс ждал предложений из АПЛ – пришла только «Астон Вилла».

«Судя по тому, как играет «Барселона», он стал бы там важным игроком, – реагировал Симеоне месяц назад. – Сначала нужно решить, будет ли их предложение выгодным с финансовой точки зрения. Для нас это имеет решающее значение».

Феликс так и не смог поладить с Симеоне

Никто не скрывает, что главная причина аренды в «Челси» – натянутые отношения с Симеоне. Они и правда не ладили: игрок часто не пожимал тренеру руку из-за замен и психовал на скамейке. Феликс не смог привыкнуть к «Атлетико» ни ментально, ни тактически.

Если первое связано с возрастом и мечтой светиться в хайлайтах, второй фактор – стилистический: Жоау часто слишком рано выключается из эпизодов, что недопустимо в системе «Атлетико». Тренер не стал адаптироваться под одного игрока, португалец не хотел встраиваться в систему Чоло.

Жоау не стеснялся говорить, как ему некомфортно: «Моя позиция на поле, сама игра «Челси» – все отличается от «Атлетико», – радовался игрок. – Тут дают больше свободы, так что я могу играть в свой футбол. Клуб любит атаковать, владеть мячом. Это стиль, в котором мне самому хочется играть. Я чувствую себя здесь совершенно свободно. 

Мне этого не хватало. Я смотрю на «Атлетико», когда есть шанс, и это все тот же «Атлетико», который мучается на поле. Это его метод конкурировать, но мне было тяжело привыкнуть к этой манере. Я не чувствовал себя достаточно хорошо. Голова была забита бесконечными попытками привыкнуть, а потом бессилием из-за неудач. Я устал от этого. Рад, что теперь играю за «Челси».

Симеоне не разжигал конфликт, постоянно хвалил игрока, но в раздевалке после ухода португальца выдохнули: «Главное, что теперь мы остаемся одним целым, – радовался Маркос Льоренте. – Раньше такого не было, мы распадались на мелкие группы. Единство позволило выправить ситуацию, теперь «Атлетико» показывает прекрасный футбол. Все счастливы».

Игра наладилась: в «Атлетико» не было примы, остальных игроков брали строго под тренера. Больше всех выиграл Антуан Гризманн, конкурент по позиции, который жертвовал креативом ради свободы Феликса.

Результаты пошли – теперь Жоау не нужен уже «Атлетико». Этим летом его хотели продать, но Феликс хочет только в «Барсу».

Как «Барса» потянет Феликса финансово?

Нужны продажи.

Инсайдер Жерар Ромеро сообщает, что «Атлетико» уже консультировался с Ла Лигой по поводу ухода Феликса в «Барсу». Чиновники заверили клуб, что на данный момент это невозможно: игрок получает 5-6 млн евро чистыми в год, каталонцы в текущих условиях вообще не смогут его зарегистрировать.

Рабочий вариант – аренда с правом выкупа. «Атлетико» не хочет, но готов на своих условиях: как уже говорилось ранее, «Барса» платит за аренду, берет на себя годовую амортизацию перехода и включит обязательный выкуп не менее чем за 45 млн евро. «Барса» хочет включить в сделку Феррана Торреса и Франка Кессиэ. Последний не хочет в «Атлетико».

Кстати, «Барса» еще не все заплатила за Феррана «Ман Сити»: если «Барса» продаст его меньше, чем за 40 млн, то понесет серьезные убытки. Включение вингера в сделку по Феликсу целесообразно в случае, если тот захочет вернуться под продажу в следующем году. Торрес отказывается уходить в аренду.

По информации Ромеро, «Барса» оценивает сделку как «крайне сложную». Плюс португалец не очень нужен Хави: инициатива исходит от президента Жоана Лапорты, который давно фанатеет от Феликса и мечтает увидеть его в клубе. Тренер просит Бернарду Силву.

Лапорта и Мендеш хотят забрать Феликса? Взгляд со стороны фанатов «Барсы»

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Фото: Gettyimages.ru/Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer; LaPresse/Keystone Press Agency, Pablo Garcia/Keystone Press Agency /Global Look Press

14 комментариев

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Life Music
Думаю и Барсе будет капризничать при заменах, похлеще рафиньи
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прощай Роналду
Порвать пукан и остаться не с чем, вот это поворот 😎
+7
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Барселона Каталония
На самом деле он не нужен,есть молодёжь зачем ему платить выше 10млн,
+7
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kiryxa_sport
Такая же участь ждет, как и Гризманна, Турана. Но они хотя бы что-то добились в Атлетико и были незаменимыми игроками основы.
+4
0
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Trombon
Ответ Маратбек Абакиров
и знаешь что? напоминает мне этот человек по характеру, другого португальца, фиго его звали. тот тоже перед трансфером в Барсу так же истерил. все помнят как закончилась его история...
Что за бред? И какая же истерика была у Фигу когда он переходил в Барсу?
+1
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Bob Ganiev
сколько "пока денег нет"? сами придумали условия контракта, сумму выкупа и сделали вывод что денег не хватит, перед этим проверив бухгалтерию Барсы? ай да фантазеры.
+1
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Эль Иберико
Совсем характер нехороший у португальского таланта, надо избавляться.
+3
-3
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0:4 на спотифай камп ноу
Почитал про этого игрока и понял что он идеально подходит под Барсу, стилистика характер манеры это очень любят в Барсе, нытье, истерики скандалы этим живёт Каталонсктй клуб
+11
-11
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Твой Господин
можно идти к мечте бесплатно...
0
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Detsch Raumdeuter
Ооо…. де жавю…. Помним с Дембеле также было, в итоге спустя столько лет он только-только начал оправдывать выплаченные деньги. Но тогда хотя бы деньги были, сейчас и этого нет
0
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barca1899messi
Ответ Маратбек Абакиров
и знаешь что? напоминает мне этот человек по характеру, другого португальца, фиго его звали. тот тоже перед трансфером в Барсу так же истерил. все помнят как закончилась его история...
поведай нам историю перехода фигу в Барселону 🤔🤔🤔где он истерил🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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