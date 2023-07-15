16 комментариев

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«Барса» будет зарабатывать на бриллиантах – при помощи «Камп Ноу» и современных технологий

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Стадион принесет деньги даже на реконструкции.

«Барса» проведет грядущий сезон на Олимпийском стадионе – привычный «Камп Ноу» на реконструкции. Клубу придется выложить 1,45 млрд евро – громадная сумма, особенно учитывая проблемы каталонцев с финансами.

«Барса» выкручивается как может. Финансовые рычаги, кажется, в прошлом, а вот продажа бриллиантов – свежая и необычная идея от руководства.

Клуб хочет создать 1957 украшений. Вместе с партнером Brilianto могут заработать 30 млн евро за год

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы используют газон «Камп Ноу» для создания коллекции украшений под названием Etern Spotify Camp Nou 1957 – это год открытия арены.

Клуб заключил соглашение с компанией Brilianto – из названия понятно, что она производит. Стороны договорились о создании значков, браслетов, запонок, колец, ожерелий и других аксессуаров из золота, украшенных бриллиантами.

В планах 1957 украшений, в том числе и особая серия с 57 бриллиантами весом в один карат, его цена – примерно 15 тысяч евро. «Барса» и Brilianto могут зарабатывать на этом примерно по 30 млн евро в год. Доли каждой из сторон сделки не разглашаются. Клуб ожидает, что особым спросом такие украшения будут пользоваться у покупателей из Китая и с Ближнего Востока.

Бриллианты будут производить с помощью запатентованной технологии и специального оборудования – это ускорит процесс образования алмаза. Трава с «Камп Ноу» пройдет карбонизацию – в результате этого извлекут углерод, который в дальнейшем используют для получения алмаза в специальных лабораториях.

Еще для получения бриллиантов используют высокое давление. Аналогичный трюк провернут с травой «Камп Ноу», которую срезали в последней игре сезона с «Мальоркой», когда с болельщиками прощались легенды «Барсы» Серджи Бускетс и Жорди Альба. Благодаря современной науке бриллианты создают всего за несколько дней экологически безопасным способом.

До этого Brilianto выпускала коллекцию украшений для «Эспаньола» и на основе волос Пеле

Это не первая связь каталонской компании с футболом.

В 2014-м Brilianto помогла выпустить коллекцию на основе волос Пеле. В ней было 1283 бриллианта – в соответствии с количеством голов великого бразильца. Первая статуэтка изображает дебютный гол Пеле за «Сантос» в товарищеском матче с «Коринтиансом» в 1956 году, а фигурка под номером 1283 – последний мяч бразильца, забитый в выставочной игре в 1983-м. Каждая из них стоила по 7500 долларов.

Кроме того, Brilianto создала коллекцию ювелирных изделий к 120-летию «Эспаньола». Украшение с бриллиантом весом в 1 карат из этой коллекции продавалось за 13 189 евро, 0,5 карата – за 2 287 евро, 0,25 карата – за 650 евро, а драгоценность с бриллиантом в 0,1 карата можно было приобрести за 299 евро.

«Камп Ноу» без третьего яруса – необычное зрелище. На арене началась реконструкция

Фото: Gettyimages.ru/Peter Macdiarmid, David Ramos

16 комментариев

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Серхио Гарсио
Хорошо выкручиваются . Надеюсь все получится
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ЧИКО
Великолепная мысль! Эти товарищи из ближнего востока, настолько всё скупают, что я пустил бы сидения в пластмассовое производство, или древесину стадиона на производство бумаги…. Представляйте, какой-то богач пишет приказа на бумаге, изготовленное из древесины Камп Ноу….это дорогого стоит…😂😂😂 Шутка-шуткой, но прекрасная идея. Пусть делают всё, что денег принесёт. И концерты можно на Камп Ноу устраивать. Перес то собирается это сделать, а у нас аж спонсор крупный диск-жокей… почему и нет….
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Johny111
Нифига себе цены... Учитывая что они искусственные...
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Altim
А искусственные бриллианты тоже сильно ценятся уже?
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Josep
Гениальный ход! Тут прежде всего важен объём пиар-составляющих и грамотный маркетинг этой идеи. Голь на выдумку хитра, как говорится. Ну удачи, затея отличная.
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Эль Иберико
Вообще бриллианты это главный развод 20 века.
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Vlad
Ответ predMBAPPE
Ждём Мбаппе в 2024 году в трезубец: Мбаппе Роке Абдэ)))
Шутка удачная )))
+1
0
+1
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predMBAPPE
Ждём Мбаппе в 2024 году в трезубец:
Мбаппе Роке Абдэ)))
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-3
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Никита Седых
Шеф, всё пропало! ©
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faryk
Не забывайте, Спотифай Камп Ноу
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УсыЧерчесова
А воздух со стадиона когда продавать начнут?
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Overkiller
Ещё этой травой можно коров кормить и потом лепёхи продавать... Можно даже номерные и с символикой...

Я сам болельщик клуба более 30 лет, то это что то уже как то диковато звучит. Реально скоро до такого дойдёт уже.
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Syndycate
Вообще-то Спотифай Камп Ноу)
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Loegaire Bell
Ответ Altim
А искусственные бриллианты тоже сильно ценятся уже?
Сейчас в ювелирке ценится качество, поэтому искусственный может легко стоить дороже натурального
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Syndycate
Ответ faryk
Не забывайте, Спотифай Камп Ноу
Тут у многих пригорает с этого названия почему-то)
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