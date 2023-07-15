16 комментариев

Стадион принесет деньги даже на реконструкции.

«Барса» проведет грядущий сезон на Олимпийском стадионе – привычный «Камп Ноу» на реконструкции. Клубу придется выложить 1,45 млрд евро – громадная сумма, особенно учитывая проблемы каталонцев с финансами.

«Барса» выкручивается как может. Финансовые рычаги, кажется, в прошлом, а вот продажа бриллиантов – свежая и необычная идея от руководства.

Клуб хочет создать 1957 украшений. Вместе с партнером Brilianto могут заработать 30 млн евро за год

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы используют газон «Камп Ноу» для создания коллекции украшений под названием Etern Spotify Camp Nou 1957 – это год открытия арены.

Клуб заключил соглашение с компанией Brilianto – из названия понятно, что она производит. Стороны договорились о создании значков, браслетов, запонок, колец, ожерелий и других аксессуаров из золота, украшенных бриллиантами.

В планах 1957 украшений, в том числе и особая серия с 57 бриллиантами весом в один карат, его цена – примерно 15 тысяч евро. «Барса» и Brilianto могут зарабатывать на этом примерно по 30 млн евро в год. Доли каждой из сторон сделки не разглашаются. Клуб ожидает, что особым спросом такие украшения будут пользоваться у покупателей из Китая и с Ближнего Востока.

Бриллианты будут производить с помощью запатентованной технологии и специального оборудования – это ускорит процесс образования алмаза. Трава с «Камп Ноу» пройдет карбонизацию – в результате этого извлекут углерод, который в дальнейшем используют для получения алмаза в специальных лабораториях.

Еще для получения бриллиантов используют высокое давление. Аналогичный трюк провернут с травой «Камп Ноу», которую срезали в последней игре сезона с «Мальоркой», когда с болельщиками прощались легенды «Барсы» Серджи Бускетс и Жорди Альба. Благодаря современной науке бриллианты создают всего за несколько дней экологически безопасным способом.

До этого Brilianto выпускала коллекцию украшений для «Эспаньола» и на основе волос Пеле

Это не первая связь каталонской компании с футболом.

В 2014-м Brilianto помогла выпустить коллекцию на основе волос Пеле. В ней было 1283 бриллианта – в соответствии с количеством голов великого бразильца. Первая статуэтка изображает дебютный гол Пеле за «Сантос» в товарищеском матче с «Коринтиансом» в 1956 году, а фигурка под номером 1283 – последний мяч бразильца, забитый в выставочной игре в 1983-м. Каждая из них стоила по 7500 долларов.

Кроме того, Brilianto создала коллекцию ювелирных изделий к 120-летию «Эспаньола». Украшение с бриллиантом весом в 1 карат из этой коллекции продавалось за 13 189 евро, 0,5 карата – за 2 287 евро, 0,25 карата – за 650 евро, а драгоценность с бриллиантом в 0,1 карата можно было приобрести за 299 евро.

Фото: Gettyimages.ru/Peter Macdiarmid, David Ramos