12 комментариев

Достойный поступок.

Жессик Нганкам – один из самых ценных активов вылетевшей «Герты». У форварда уже был шанс перейти в клуб, который в следующем сезоне выступит в ЛЧ, но Жессик отказался от этого варианта.

Игрок «Герты» отказал «Униону». Это соперники по дерби

Нганкам не захотел переходить из в клуб-соперник по берлинскому дерби.

Вот его объяснение: «Я давно знал об интересе «Униона», но не обращал на это внимания. Когда мой агент сказал мне, что в клубе хотят меня приобрести, я на три-четыре минуты задумался. «Это не может произойти сейчас», – вот о чем я думал. После этого я ответил агенту, что не перейду в «Унион», потому что я из «Герты» – и я люблю этот клуб. Но мне приятно осознавать, что после стольких лет тяжелой работы мной заинтересовался клуб, который будет играть в ЛЧ».

Нганкам почти наверняка уйдет из «Герты». Главное, что не в «Унион»

Нганкам родился в Германии в семье выходцев из Камеруна. Жессик – воспитанник «Герты», попал в систему клуба в 2006-м, когда ему было 6 лет.

Дебютировал за взрослый состав в конце 2020 года – с тех пор сыграл 37 матчей, забил 6 голов и отдал 3 ассиста. В сезоне-2021/22 выезжал в аренду в «Гройтер Фюрт», где сделал 2+1 в шести матчах (больше не получилось из-за травмы). «Фюрт» вылетел из Бундеслиги, Нганкам вернулся в «Герту».

Совсем недавно ездил с Германией на молодежное Евро – там сборная провалилась, заняв последнее место в группе с Англией, Израилем и Чехией, а Нганкам и Мукоко подверглись расистским оскорблениям после незабитых пенальти а игре с израильтянами.

Важно, что Жессик отказал «Униону», но он вряд ли останется в «Герте». Игроком интересуется «Айнтрахт», а родному клубу нужны деньги после вылета из топ-дивизиона.

Между «Гертой» и «Унионом» почти не бывает трансферов

По данным Transfermarkt, таких переходов с сезона-1989/90 было 39, но почти все случались на юниорском и молодежном уровнях. Это логично, ведь в подростковом возрасте легко сменить команды из одного города.

Только в четырех случаях были переходы на взрослом уровне. Последний пример – полузащитник Юлиус Каде в 2019-м. Он свободным агентом ушел из «Герты» (1 матч за основу) в «Унион» (вовсе 0 матчей).

Берлинское дерби обычно проходит огненно. В 2019 году фанаты «Герты» после проигрыша берлинским соседям утроили беспорядки на трибунах – жгли футболки «Униона» и запускали пиротехнику на трибуны соперника.

Правда, матчей не так много, всего 12: 6 раз побеждал «Унион», 3 раза «Герта», трижды играли вничью. Объясняется тем, что «Унион» долго шастал по подземельям. Сезон-2023/24 в этом смысле будет уникальным: «Унион» начнет в Бундеслиге, а «Герта» – ниже, во второй Бундеслиге.

Фото: Matthias Koch, Heiko Becker, Soeren Stache/Global Look Press