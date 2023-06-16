9 комментариев

Аль Тани все ближе к успеху.

Кажется, «МЮ» совсем скоро жду большие перемены – по сообщениям инсайдеров, клуб уже в ближайшее время перейдет к другим владельцам.

Подогревает даже Рио Фердинанд: «Поглощение «Манчестер Юнайтед» неизбежно. Знаю, что предложение Катара будет принято. Именно их заявка победит. Это тянулось слишком долго. Глейзеры уперлись и изо всех сил настаивали на своем. Клуб достанется тому, кто предложит наибольшую сумму, это вполне нормально в переговорах. Но я хочу, чтобы этот вопрос был решен до того, как откроется трансферное окно, а оно открывается, уже сейчас клубы начинают работать на трансферном рынке».

Кто главный претендент?

• Фаворитами на приобретение всех акций «МЮ» прямо сейчас считается катарский шейх Джасим бин Хамад Аль Тани – хотя меньше недели назад сделка была близка к провалу. Журналист Sky Sports Кавех Солекол сообщал, что Аль Тани разочарован затянувшимися переговорами о приобретении клуба и считает, что процесс «превратился в шутку».

• Однако в последние дни в окружении Аль Тани прибавилось оптимизма в вопросе покупки «МЮ» – это данные The Times.

• Кроме того, катарское издание «Аль-Ватан», 50% которого владеет отец шейха Джасима, сообщает, что катарцы добились успеха в заявке на покупку «Манчестер Юнайтед».

• Редактор экономического отдела BBC Фейсал Ислам тоже считает, что все идет к покупке «МЮ» катарцами: «Акции клуба резко пошли вверх – значит, трейдеры делают ставку на то, что Глейзеры вот-вот продадут их шейху Джасиму».

• Правда, Алекс Крук из talkSPORT заявил, что об успехе переговоров говорить пока рано: «Катарские медиа ночью сообщили, что шейх Джассим выиграл торги. Я хотел узнать побольше информации и опубликовать новостную бомбу, но мне сказали, что пока проявлять излишний энтузиазм. Катарцы уверены, что смогут оформить сделку, но на данный момент решения нет».

В The Athletic провели собственное расследование, чтобы доказать, что сообщения о свершенной покупке клуба Катарами – фейк. В издании опровергают темп продвижения к возможной сделке и ссылаются на анонимные источники, близкие к катарцам. Они утверждают, что местные инвесторы были шокированы новостями о скорой сделке и попросту еще не обсуждали решение Глейзеров продать клуб.

При обсуждении слухов все в основном ориентируются на уже упомянутое сообщение издания «Аль-Ватан», где говорится о скором анонсе завершения сделки. Учитывая громкость этого заявления и возможность бахнуть эксклюзивом, в издании эта информация практически не тиражируется: даже на главной странице «Аль-Ватана» вместо этого висела новость о новых правилах поставок продуктов в школьные столовые Катара, а также мельком выходило сообщение о том, что Эрлинг Холанд стал игроком года в «Ман Сити». Об «МЮ» ни слова.

Авторы The Athletic указывают на то, что, возможно, «Аль-Ватан» ретвитнул, а потом опубликовал на сайте недостоверную информацию, основанную на твите 2SportTV – нелегального стримингового сервиса из Уэльса. У этого аккаунта лишь 300 подписчиков.

Все слухи пошли именно на основе этого, а уже скоро слово «Катар» вошло в тренды великобританских соцсетей. Это повлияло даже на акции «МЮ»: на фоне разговоров о возможной продаже катарцам они выросли и продолжают расти. Что будет в итоге со сделкой – пока неясно.

Каким было последнее предложение?

В начале июня Sky Sports писал, что Аль Тани направил Глейзерам пятое предложение о покупке «МЮ» – при этом дал понять, что это последний оффер. Четвертое предложение катарцев было близко к 5 млрд фунтов, детали о пятом неизвестны. Понятно лишь то, что Глейзеры хотят за клуб 6 млрд фунтов.

Правда, что президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи помогает со сделкой?

Эта информация действительно активно обсуждалась в медиа на прошлой неделе.

• Вот что писал Дэвид Орнштейн из The Athletic: «Аль-Хелайфи сыграл значительную роль в переговорах о покупке «МЮ», возглавляемых шейхом Джасимом. Глейзеры связались с Аль-Хелаифи в попытке убедить шейха Джассима увеличить предложение».

• Джеймс Дакер из The Telegraph опровергал эти данные: «Аль-Хелайфи отказался вмешиваться в переговоры о покупке «МЮ» в ответ на просьбу Глейзеров помочь им в качестве посредника. Многочисленные источники утверждают, что владелец «ПСЖ» не играет никакой роли в процессе и не озвучил никакой информации о том, сколько должны заплатить катарцы. Шейх Джасим, в свою очередь, лишь поинтересовался мнением Аль-Хелаифи о покупке «МЮ».

• В конечном итоге информацию об участии в сделке опроверг и сам Аль-Хелайфи: «ПСЖ» – мой клуб, в моем сердце нет ничего, что связано с «МЮ». Я высказал мнение [в общении с Аль Тагни], а затем оказался тем, кто управляет сделкой».

А что с Рэтклиффом?

Еще на прошлой неделе он считался фаворитом – но английский бизнесмен претендовал только на половину акций клуба (по другим данным – на 69%). «В последние недели стало известно, что предложение сэра Джима Рэтклиффа имеет очень сильные позиции, они детально подошли к переговорам. Есть оптимистичный прогноз, что в конце концов он победит», – сообщал надежный инсайдер Дэвид Орнштейн из The Athletic.

Но The Telegraph тогда заявил, что Глейзеры пока не отдают предпочтения ни одному из претендентов на покупку – даже несмотря на то, что переговоры с Рэтклиффом были обнадеживающими.

После этого никаких апдейтов о возможной покупке «МЮ» английским бизнесменом не было. Возможно, Глейзеров смущает, что Рэтклифф хочет контролировать трансферы уже с момента согласования сделки – то есть до ее формального заключения. Нынешние владельцы не готовы пойти на такие условия.

Что с дедлайнами?

Большинство инсайдеров, которые знакомы с ситуацией, сообщают, что сделка о продаже «МЮ» будет закрыта уже на этой неделе. Более точной информации пока нет.

Есть и другая информация: например, инсайдер Бен Джейкобс сообщает, что ждать новостей о продаже «МЮ» на этой неделе не стоит.

Глейзеры не хотят продавать клуб целиком

Несмотря на то, что Аль Тани планирует выкупить акции «МЮ» в полном размере, Бен Джейкобс со ссылкой на людей, знакомых с информацией о продаже клуба, сообщает, что Глейзеры не планируют продавать клуб целиком. Саймон Стоун из BBC подтверждает это и добавляет, что Глейзеры продолжают вести переговоры с несколькими сторонами.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency