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Фаны «Боруссии» не ушли после матча – благодарили команду, несмотря на упущенный титул

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Пост восхищения.

Матч с «Майнцем» – главное разочарование в современной истории «Боруссии». Несмотря на упущенный титул, фанаты не бросили команду. Оставались на трибунах даже через 10 минут после финального свистка. И дело не в порядке выхода из секторов – просто они хотели поддержать футболистов.

Монументально.

 
 
 

На фоне «Желтая стена» – возможно, главная футбольная достопримечательность Дортмунда.

В чем ее особенность?

Подробно мы писали о «Желтой стене» здесь, кратко напомним, что это и в чем ее значимость.

«Желтая стена» – гигантская фанатская трибуна, которая занимает южную часть домашнего стадиона «Боруссии». Добиться этого эффекта монолитности помогают безумный угол наклона трибуны, стоячие места и никакого разделения на ярусы.

«Желтая стена» сформировалась после успехов «Боруссии» в 1990-х (чемпионства-1994/95 и 1995/96 и победа в ЛЧ-1996/97), заработанные деньги вложили в расширение «Вестфаленштадиона». Реновация больше всего затронула именно южную трибуну, которая позже стала «Желтой стеной»: там убрали сидячие места и вместимость увеличилась до 25 тысяч человек. До сих пор южная трибуна «Вестфаленштадион» остается самой большой стоячей трибуной в Европе. Ее высота – почти 100 метров!

«Желтая стена» всегда поддерживала «Боруссию» в самые тяжелые времена. Сейчас – особенно.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; eastnews.ru/Michael Probst; globallookpress.com/Moritz Mueller

7 комментариев

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Vićtor Diaź
Вот она преданность и культура боления
Браво, желтая стена!!!
+16
-1
+15
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Отец Абду
Дортмунд имеет фантастических фанатов, но не имеет чемпионского характера...
+11
0
+11
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Rio de Janeiro
Одни из самых крутых фанов в мире.Хотел чтобы Дортмунд стал чемпионом исключительно из-за них
+6
-2
+4
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kickass
Браво фанатам, и позор команде - так слить титул, когда Бавария весь сезон делает всё возможное, чтобы самоустраниться - это надо постараться.
+1
0
+1
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Rumov
Мы тоже поддержим Боруссию. Наша Бавария станет намного сильнее и нужен хороший конкурент. Поборемся.
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Митридат
Удивительно! Такие изумительные фанаты , и такая бесхарактерная команда.
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