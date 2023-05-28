7 комментариев

Пост восхищения.

Матч с «Майнцем» – главное разочарование в современной истории «Боруссии». Несмотря на упущенный титул, фанаты не бросили команду. Оставались на трибунах даже через 10 минут после финального свистка. И дело не в порядке выхода из секторов – просто они хотели поддержать футболистов.

Монументально.

На фоне «Желтая стена» – возможно, главная футбольная достопримечательность Дортмунда.

В чем ее особенность?

Подробно мы писали о «Желтой стене» здесь, кратко напомним, что это и в чем ее значимость.

«Желтая стена» – гигантская фанатская трибуна, которая занимает южную часть домашнего стадиона «Боруссии». Добиться этого эффекта монолитности помогают безумный угол наклона трибуны, стоячие места и никакого разделения на ярусы.

«Желтая стена» сформировалась после успехов «Боруссии» в 1990-х (чемпионства-1994/95 и 1995/96 и победа в ЛЧ-1996/97), заработанные деньги вложили в расширение «Вестфаленштадиона». Реновация больше всего затронула именно южную трибуну, которая позже стала «Желтой стеной»: там убрали сидячие места и вместимость увеличилась до 25 тысяч человек. До сих пор южная трибуна «Вестфаленштадион» остается самой большой стоячей трибуной в Европе. Ее высота – почти 100 метров!

«Желтая стена» всегда поддерживала «Боруссию» в самые тяжелые времена. Сейчас – особенно.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron; eastnews.ru/Michael Probst; globallookpress.com/Moritz Mueller