29 комментариев

Драка, семь удалений и решающий пенальти на 90+3 – огненное Суперкласико между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс»
Сильно.
«Ривер Плейт» в аргентинском Суперкласико обыграл «Бока Хуниорс» (1:0).
Решающий гол с пенальти забил Мигель Борха – это произошло на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.
Затем ситуация на поле вышла из-под контроля. Все началось с конфликта вратаря «Боки» Серхио Ромеро (экс-«Сампдория» и «Ман Юнайтед») и полузащитника «Ривера» Агустино Палавесино – Ромеро утверждал, что после пенальти Палавесино начал его провоцировать. Партнеры Ромеро по «Боке» увидели, что Ромеро грозит опасность, и подлетели на защиту.
Игроки «Ривера» тоже вскипели – началась массовая потасовка, которую несколько минут безрезультатно пытались остановить. Когда все утихло, главный арбитр выдал красные карточки шести игрокам – по три на команду самым буйным участникам инцидента. Любопытно, что у «Ривера» две красные получили запасные игроки.
Седьмым удаленным стал тренер «Боки» Хорхе Альмирон.
«Ривер Плейт» после победы упрочил лидерство в таблице чемпионата Аргентины, оторвавшись от идущего вторым «Сан-Лоренсо» на 9 очков. «Бока Хуниорс» пока остается на непривычно низком для себя 13-м месте.
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Фото: globallookpress.com/Gabriel Sotelo/Keystone Press Agency, IMAGO/Luciano Bisbal / SPP; East News/AP Photo/Gustavo Garello, ALEJANDRO PAGNI/AFP
а вот с Бокой не сложилось, прям в офисе попытались впарить билет за 100 долларов) и то, только по знакомству у какого-то Хорхе, который живёт рядом и не сможет пойти, потому что у него мама болеет
Был на стадионе Ривера на экскурсии, ну такое... верхний ярус стоячий.. без людей выглядит довольно удручающе, но, с людьми... когда там 70-80 тысяч... конечно это жесть) Билеты туда не достать, почти невозможно.
у меня лет 15 назад была возможность сходить на Коринчас и Палмейрас, но я уставший был как черт и не пошел. Плохо я понимал что я пропустил.
Драки, удаления, 0 голов с игры, жесткость, стандарты.
Это какие то командные виды спорта из древнейших веков, где челы в кольцо на песке закидывали мяч - такой же уровень жестокости.
Футболом тут не пахнет.
Зато, надев футболку Ривера в категорически безопасном Мадриде, можно было попасть под каких-нибудь идиотов, которые за Боку. И наоборот.
Также есть сквозной для всей страны список персон, которым запрещен проход на стадионы.