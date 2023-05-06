29 комментариев

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Драка, семь удалений и решающий пенальти на 90+3 – огненное Суперкласико между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс»

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Сильно.

«Ривер Плейт» в аргентинском Суперкласико обыграл «Бока Хуниорс» (1:0).

Решающий гол с пенальти забил Мигель Борха – это произошло на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Затем ситуация на поле вышла из-под контроля. Все началось с конфликта вратаря «Боки» Серхио Ромеро (экс-«Сампдория» и «Ман Юнайтед») и полузащитника «Ривера» Агустино Палавесино – Ромеро утверждал, что после пенальти Палавесино начал его провоцировать. Партнеры Ромеро по «Боке» увидели, что Ромеро грозит опасность, и подлетели на защиту.

Игроки «Ривера» тоже вскипели – началась массовая потасовка, которую несколько минут безрезультатно пытались остановить. Когда все утихло, главный арбитр выдал красные карточки шести игрокам – по три на команду самым буйным участникам инцидента. Любопытно, что у «Ривера» две красные получили запасные игроки.

Седьмым удаленным стал тренер «Боки» Хорхе Альмирон.

 
Из-за беспорядков на поле арбитр дал финальный свисток только на 90+20.

 
«Мы очень расстроены. Палавесино после гола начал что-то мне кричать – я приобнял его за талию, но мои партнеры подумали, что я собираюсь с ним драться. Они подбежали к нам, а затем началась настоящая потасовка», – объяснял Ромеро.
 
«Это было безумие. В таких ситуациях мало хорошего. Слишком много людей были вовлечены в драку. Многие пытались остановить потасовку, но при таких масштабах это практически невозможно», – говорил капитан «Ривера» Энцо Перес.
 

«Ривер Плейт» после победы упрочил лидерство в таблице чемпионата Аргентины, оторвавшись от идущего вторым «Сан-Лоренсо» на 9 очков. «Бока Хуниорс» пока остается на непривычно низком для себя 13-м месте.

Аргентинское дерби задержалось из-за просыпанной соли. И порча сработала!

Аргентинец раскрашивает произведения искусства в цвета «Бока Хуниорс». Есть даже «Иван Грозный» Репина

Фото: globallookpress.com/Gabriel Sotelo/Keystone Press Agency, IMAGO/Luciano Bisbal / SPP; East News/AP Photo/Gustavo Garello, ALEJANDRO PAGNI/AFP

29 комментариев

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Percival
Латиноамериканский футбол без драки это как индийский фильм без песни
+63
0
+63
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VladCory
Осилил весь матч ))) футбол абсолютно бестолковый, но каждый мяч - с мясом с первой минуты. Кукукяны с Карасоевыми обосрались бы от ужаса на третью минуту. Короче, весело - и х с ним! :)
+37
0
+37
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Anita_Goferdump
хотелось бы разок побывать на таком матче.
+14
-1
+13
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bestttttttofthebest
Приятно смотреть как страна живет футболом, как заполняются стадионы под завязку
+13
-1
+12
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AR Hongover
Низкокачественный матч с постоянным махачем. Обычный будний день для латиноамериканского спорта в целом. Ничего нового
+12
-1
+11
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Alex Legend
Ответ Helge
это какой-то позор, аргентинский клубный футбол деградирует, несмотря даже на то, что сборная стала чемпионом мира
Вообще-то в дерби у них каждый год случается какая-нибудь история
+10
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fczs
Ответ Anita_Goferdump
хотелось бы разок побывать на таком матче.
Для человека со стороны почти невозможно. Чтобы достать на такой матч билеты (на стадионе, кстати, было 84к зрителей), надо быть членом клуба.
+10
0
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VladCory
Ответ Anita_Goferdump
хотелось бы разок побывать на таком матче.
очень сложно попасть, за месяц в БА даже на обычный матч на Монументале не прорвался
+10
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Port Royal
Вот за это и люблю южноамериканский футбол
+9
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Kirill Ulasevich
Ответ VladCory
очень сложно попасть, за месяц в БА даже на обычный матч на Монументале не прорвался
странно, не знаю как сейчас, но в мае 2019 без проблем нарулил билет на матч Ривера прямо в офисе на стадионе, навешав единственному англоговорящему сотруднику, что я биггест фан оф ривер плейт ин раша)) в итоге официальный билет, купленный по номинала + какая то карточка болельщика.
а вот с Бокой не сложилось, прям в офисе попытались впарить билет за 100 долларов) и то, только по знакомству у какого-то Хорхе, который живёт рядом и не сможет пойти, потому что у него мама болеет
+6
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fczs
Ответ Anita_Goferdump
это я в курсе. там вроде даже не гостевым не постороним болельшикам нельзя на стадион из за безопасности.
Не, можно, если у тебя есть билет, то все ок. Только билетов нет. Вчера на авениде Либертадор около стадиона полиция отстреливала безбилетников резиновыми пулями.
+6
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Diablosax
Живу в Буэнос Айресе, вчера вечером (по местному) за окном кто-то ЖЁСТКО заорал. Довольно таки страшно. Через 5 секунд, умудрённым опытом, я уже открывал флешскор, потому что предположил, что "по ходу это футбол". Увидел что на 93 минуте забил Ривер в дерби и стало понятно, что это был вопль радости болельщика Ривера)) Только на следующий день увидел последовавшие за этим 7 удалений)

Был на стадионе Ривера на экскурсии, ну такое... верхний ярус стоячий.. без людей выглядит довольно удручающе, но, с людьми... когда там 70-80 тысяч... конечно это жесть) Билеты туда не достать, почти невозможно.
+6
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Рокко Сиффредди
Смотрел по окко. Абсолютно унылый матч с минимумом моментов и бестолковым владением мяча Ривером 70% времени. Всё самое интересное было до стартового свистка и после 90й минуты.
+6
0
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Всё знаю
Ответ Percival
Латиноамериканский футбол без драки это как индийский фильм без песни
и танцев)))
+4
0
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AERN
В нашей стране и на матчтв до сих пор не поймут, что футбол существует еще и ЮА, там тоже полно приличных команд. Бразилию начали показывать надо бы и Аргентину начать. Совсем недавно их на старте показывали.
+3
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Anita_Goferdump
Ответ VladCory
очень сложно попасть, за месяц в БА даже на обычный матч на Монументале не прорвался
слышал про это.
у меня лет 15 назад была возможность сходить на Коринчас и Палмейрас, но я уставший был как черт и не пошел. Плохо я понимал что я пропустил.
+4
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Stasinho7
Не понимаю, кто может кайфовать от такого "футбола.
Драки, удаления, 0 голов с игры, жесткость, стандарты.
Это какие то командные виды спорта из древнейших веков, где челы в кольцо на песке закидывали мяч - такой же уровень жестокости.
Футболом тут не пахнет.
+3
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goga70
Надо было как бразильский арбитр Габриэль Мурта, достать пистолет и всех разогнать. Аргентинским судьям, еще работать и работать:).
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Антон Казанский
Ответ Anita_Goferdump
хотелось бы разок побывать на таком матче.
Могу сказать как очевидец финала Либертадорес в Мадриде: абсолютно смертная тоска. Во всех смыслах. В плане футбола - уровень испанского пердива. С таким же успехом, можно сгонять на условный Депор-Ферроль и за копейки получить те же впечатления от трибун "Риасора".

Зато, надев футболку Ривера в категорически безопасном Мадриде, можно было попасть под каких-нибудь идиотов, которые за Боку. И наоборот.
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Anita_Goferdump
Ответ fczs
Для человека со стороны почти невозможно. Чтобы достать на такой матч билеты (на стадионе, кстати, было 84к зрителей), надо быть членом клуба.
это я в курсе. там вроде даже не гостевым не постороним болельшикам нельзя на стадион из за безопасности.
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Бен Гаан
А как там с фанайди? )))
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fczs
Ответ Бен Гаан
А как там с фанайди? )))
Система распределения билетов предусматривает приоритет продажи для членов клубов, почти все билеты им и достаются. Чтобы стать членом клуба, надо оформить карточку болельщика и платить взносы.
Также есть сквозной для всей страны список персон, которым запрещен проход на стадионы.
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Олег Чернышов
К сожалению, с каждым годом, качество этого противостояния становится все хуже.Печально.Вспоминаю матчи 10 летней давности.Было на что посмотреть,а сейчас что,7удалений,это не футбол
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Mike_Podolyan
Мечта побывать на суперклассико
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Lavinka
В прочем ничего нового (с)
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