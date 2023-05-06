29 комментариев

Сильно.

«Ривер Плейт» в аргентинском Суперкласико обыграл «Бока Хуниорс» (1:0).

Решающий гол с пенальти забил Мигель Борха – это произошло на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Затем ситуация на поле вышла из-под контроля. Все началось с конфликта вратаря «Боки» Серхио Ромеро (экс-«Сампдория» и «Ман Юнайтед») и полузащитника «Ривера» Агустино Палавесино – Ромеро утверждал, что после пенальти Палавесино начал его провоцировать. Партнеры Ромеро по «Боке» увидели, что Ромеро грозит опасность, и подлетели на защиту.

Игроки «Ривера» тоже вскипели – началась массовая потасовка, которую несколько минут безрезультатно пытались остановить. Когда все утихло, главный арбитр выдал красные карточки шести игрокам – по три на команду самым буйным участникам инцидента. Любопытно, что у «Ривера» две красные получили запасные игроки.

Седьмым удаленным стал тренер «Боки» Хорхе Альмирон.

Из-за беспорядков на поле арбитр дал финальный свисток только на 90+20.

«Мы очень расстроены. Палавесино после гола начал что-то мне кричать – я приобнял его за талию, но мои партнеры подумали, что я собираюсь с ним драться. Они подбежали к нам, а затем началась настоящая потасовка», – объяснял Ромеро.

«Это было безумие. В таких ситуациях мало хорошего. Слишком много людей были вовлечены в драку. Многие пытались остановить потасовку, но при таких масштабах это практически невозможно», – говорил капитан «Ривера» Энцо Перес.

«Ривер Плейт» после победы упрочил лидерство в таблице чемпионата Аргентины, оторвавшись от идущего вторым «Сан-Лоренсо» на 9 очков. «Бока Хуниорс» пока остается на непривычно низком для себя 13-м месте.

Фото: globallookpress.com/Gabriel Sotelo/Keystone Press Agency, IMAGO/Luciano Bisbal / SPP; East News/AP Photo/Gustavo Garello, ALEJANDRO PAGNI/AFP