9 комментариев

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«МЮ» впервые выиграл серию пенальти в Кубке Англии. И первый раз сыграет финал с «Сити»

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3 июня – шанс на кубковый дубль.

«Манчестер Юнайтед» – в финале Кубка Англии! В 1/2 финала на «Уэмбли» обыграли «Брайтон».

Моментов хватало и в основное время, и в дополнительное, но голов не было – дошло до серии пенальти. Первые шесть ударов забили и те, и другие.

А вот когда Ваут Вегорст поцеловал мяч, который передал Солли Марчу, один из лидеров «Брайтона» бахнул выше, на трибуны. А Виктор Линделеф забил решающий пенальти.

Удивительно: из последних девяти серий пенальти «Манчестер Юнайтед» выиграл всего две. Предыдущую – в 2019-м в Кубке Лиги против «Рочдейла».  Еще удивительнее: и тогда, и сейчас в воротах был испанец Роберт Санчес. «Рочдейл» его арендовал как раз у «Брайтона».

Оба раза кипер позволил забить себе все 11-метровые.

А еще «Юнайтед» впервые в истории выиграл серию пенальти в Кубке Англии. До 24 апреля 2023-го проиграли все четыре попытки. В прошлом сезоне, например, так вылетели от «Мидлсбро».

Жаль, но «Брайтон» Роберто Де Дзерби остался без трофеев, хотя проводит отличный сезон. В Кубке Лиги прошли «Арсенал», но вылетели по пенальти от «Чарльтона». В Кубке Англии выбили «Ливерпуль», но снова серия пенальти. «Брайтону» тяжело играть на «Уэмбли». За шесть матчей на главном английском стадионе ни разу выиграли (две ничьих, четыре поражения). Уже четвертый раз не забили.

«Ман Юнайтед» уже выиграл Кубок Лиги, а теперь в шаге от второго кубкового трофея. За один год оба финала всего третий раз в истории:

• В сезоне-1982/83 команда Рона Аткинсона выиграла Кубок Англии у «Брайтона» (2:2 и 4:0), а в финале Кубка Лиги проиграла «Ливерпулю» 1:2.

• В сезоне-1993/94 команда Алекса Фергюсона (тогда еще не сэра) выиграла финал Кубка Англии у «Челси» (4:0), а Кубок Лиги уступила «Астон Вилле» Рона Аткинсона (1:3).

Внутреанглийского кубкового дубля в истории «Юнайтед» еще не было. У Эрика тен Хага шанс в первый же сезон добиться уникального.

В финале ждет «Манчестер Сити» – причем это будет первое манчестерское дерби в финалах Кубка Англии за все 152 года существования турнира.

Отметим в календаре: 3 июня в любом случае будет незабываемым!

Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 6:7
Дата проведения
23 апреля, 18.30, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БрайтонСанчес, Данк, Уэбстер, Эступиньян, Марч, Мак Аллистер, Энсисо (Велтман, 67), Кайседо, Митома, Гросс, Уэлбек (Ундав, 75).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака (Маласиа, 101), Шоу, Линделеф, Диогу Далот, Эриксен (Фред, 62), Каземиро, Бруну Фернандеш (Вегорст, 101), Антони (Забитцер, 90), Марсьяль (Санчо, 85), Рэшфорд.
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 6:7.
Предупреждения:
Каземиро (36), Шоу (53), Митома (90), Линделеф (97).

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; East News/AP Photo/Alastair Grant

9 комментариев

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barcaman2k4
Ну у Сити и концовочка сезона намечается))
+9
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+9
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Cristiano Ronaldo
Ответ FilFil
Обидно за Брайтон, были лучше
Де Хеа кураж поймал и отбил всё, что летело в ворота.
+3
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+2
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Костя Кот
в финале будут раздавлены другим манчестером
+7
-6
+1
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Алан Кайтуков
Ответ Cristiano Ronaldo
Де Хеа кураж поймал и отбил всё, что летело в ворота.
Три удара было по ДХ.. И такие удары чтобы поймать ему кураж не нужен.. В этом он сильный.. У него другие слабые места.. А на ленточки ДХ умеет играть
+1
0
+1
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Cristiano Ronaldo
Ответ Алан Кайтуков
Три удара было по ДХ.. И такие удары чтобы поймать ему кураж не нужен.. В этом он сильный.. У него другие слабые места.. А на ленточки ДХ умеет играть
Объективно если говорить по матчу, МЮ отскочил. Игры не было, от слова совсем и Брайтон наиграл на победу. Де Хеа единственный вытащил этот матч.
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Далер Рахимов
Ответ Cristiano Ronaldo
Может хоть к июню игру наладит МЮ, так как сейчас команда в ужасной форме, но ещё хуже чем оборона, у нас нападение. Если бы вы знали, какого это смотреть, как в твоей любимой команде, играют такие брёвна, как Антони, Санчо, Марсьяль и деревяшка Вегорст.
у МЮ половина команды либо в лазарете либо перебор карт.... а так команда мощная
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