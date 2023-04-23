9 комментариев

3 июня – шанс на кубковый дубль.

«Манчестер Юнайтед» – в финале Кубка Англии! В 1/2 финала на «Уэмбли» обыграли «Брайтон».

Моментов хватало и в основное время, и в дополнительное, но голов не было – дошло до серии пенальти. Первые шесть ударов забили и те, и другие.

А вот когда Ваут Вегорст поцеловал мяч, который передал Солли Марчу, один из лидеров «Брайтона» бахнул выше, на трибуны. А Виктор Линделеф забил решающий пенальти.

Удивительно: из последних девяти серий пенальти «Манчестер Юнайтед» выиграл всего две. Предыдущую – в 2019-м в Кубке Лиги против «Рочдейла». Еще удивительнее: и тогда, и сейчас в воротах был испанец Роберт Санчес . «Рочдейл» его арендовал как раз у «Брайтона».

Оба раза кипер позволил забить себе все 11-метровые.

А еще «Юнайтед» впервые в истории выиграл серию пенальти в Кубке Англии . До 24 апреля 2023-го проиграли все четыре попытки. В прошлом сезоне, например, так вылетели от «Мидлсбро».

Жаль, но «Брайтон» Роберто Де Дзерби остался без трофеев, хотя проводит отличный сезон. В Кубке Лиги прошли «Арсенал», но вылетели по пенальти от «Чарльтона». В Кубке Англии выбили «Ливерпуль», но снова серия пенальти. «Брайтону» тяжело играть на «Уэмбли». За шесть матчей на главном английском стадионе ни разу выиграли (две ничьих, четыре поражения). Уже четвертый раз не забили.

«Ман Юнайтед» уже выиграл Кубок Лиги, а теперь в шаге от второго кубкового трофея. За один год оба финала всего третий раз в истории:

• В сезоне-1982/83 команда Рона Аткинсона выиграла Кубок Англии у «Брайтона» (2:2 и 4:0), а в финале Кубка Лиги проиграла «Ливерпулю» 1:2.

• В сезоне-1993/94 команда Алекса Фергюсона (тогда еще не сэра) выиграла финал Кубка Англии у «Челси» (4:0), а Кубок Лиги уступила «Астон Вилле» Рона Аткинсона (1:3).

Внутреанглийского кубкового дубля в истории «Юнайтед» еще не было. У Эрика тен Хага шанс в первый же сезон добиться уникального.

В финале ждет «Манчестер Сити» – причем это будет первое манчестерское дерби в финалах Кубка Англии за все 152 года существования турнира.

Отметим в календаре: 3 июня в любом случае будет незабываемым!

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; East News/AP Photo/Alastair Grant