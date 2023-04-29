Собирает сотни тысяч просмотров, скрывается под маской.

В середине апреля британский рэпер Dide, которого никто не идентифицирует как реального человека из-за маски, выпустил клип на песню Thrill. Ролик стал стал популярным.

Во многом из-за того, что Dide позиционировал себя как футболиста АПЛ, запустившего музыкальную карьеру – этот факт он указал в описании под своим первым клипом в середине февраля.

К концу апреля у клипа, снятого в Лондоне, уже 1,4 млн просмотров. Неплохо для старта.

И что – никто сразу не догадался, кто это?

Первые предположения зазвучали сразу: Джейдон Санчо, Уилфрид Заа, Рис Нелсон из «Арсенала». Искали варианты в Премьер-лиге.

Логичнее всех была версия, что фрешмен британской рэп-сцены – это Эдди Нкетиа. На это намекали строчки, отсылающие к «Арсеналу» («Моя команда продолжает побеждать» и «Каждый матч – финальный»), жест исполнителя в клипе, напоминающий празднование Нкетиа, а также частичная анаграмма Dide – Eddie.

Английские букмекеры запустили линию, фанатам предлагали ставить на футболиста, который и есть Dide – кроме Нкетиа фаворитами были Алекс Ивоби, Букайо Сака и даже Эшли Янг!

Похоже, герой чуть скромнее. Он зацепил АПЛ, но сейчас ниже

Официально деанона все еще нет, но более внимательные люди, судя по всему, раскрыли личность – по паре деталей.

У Dide на руке заметили татуировку, которая очень похожа на ту, что есть у вингера «Кардифф Сити» Шейи Оджо. Изображен бриллиант.

25-летний Оджо – воспитанник «Ливерпуля». За главную команду он дебютировал в 2016-м, но за шесть лет сыграл в основе только 554 минуты. Остальное время катался по арендам: «Уиган», «Вулвз», «Фулхэм», «Реймс», «Рейнджерс», «Кардифф» и «Миллуол».

Прошлым летом у Оджо закончился контракт с «Ливерпулем», он как свободный агент перешел в «Кардифф».

Статистика этого сезона у Шейи скромна: два гола за 2000 с лишним минут, он далеко не всегда в основе.

Похоже, парень продумал себе параллельную карьеру. Для мощного старта пришлось немного приврать про связь с АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Gareth Copley