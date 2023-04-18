69 комментариев

Вылеты из ЛЧ и Кубка Германии, 2 победы в 6 матчах – это «Бавария» при Тухеле
Возвращаем Нагельсманна?
«Бавария» сыграла 1:1 с «Ман Сити» (после 0:3 в гостях) и попрощалась с ЛЧ. Это уже второй вылет подряд: пару недель назад «Фрайбург» выгнал мюнхенцев из Кубка Германии.
При Томасе Тухеле клуб стартовал слишком пресно.
«Бавария» даже забивает непривычно мало
• «Бавария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и уже вылетела из двух турниров. Три последних игры – вообще без побед. А ведь на старте сезона в Мюнхене мечтали о требле, но теперь осталась только Бундеслига, где «Дортмунд» делает подарки.
• Мюнхенцы мало забивают: всего 4 гола в 4 матчах. Давно вы видели «Баварию», которая не клепает голы пачками? Спад результативности связан с травмой Эрика Шупо-Мотинга, но для клуба уровня «Баварии» это вряд ли сойдет за оправдание.
• Трансфер Садьо Мане теперь считают ошибкой: после стычки с Сане клуб уже не хочет платить более 20 млн евро в год и попытается слить сенегальца. Из-за блеклой игры Мане шутят, что «Бавария» случайно подписала брата-близнеца Садьо. Журналист Флориан Плеттенберг уверяет, что в клубе даже готовы сделать скидку потенциальному покупателю.
• Впрочем, клуб доверяет Тухелю. Когда президента Герберта Хайнера спросили, заменило ли бы руководство Нагельсманна на Тухеля, зная текущие результаты, он не стушевался: «Однозначно. Развитие команды при Нагельсманне показало, что потенциал не реализовывается, «не выходит на поле».
А как там поживает Нагельсманн?
«Бавария» должна выплатить тренеру около 3 млн евро зарплаты за остаток сезона. И вообще должна платить Нагельсманну до тех пор, пока он не найдет новый клуб.
Юлиан не торопится. Пока есть три варианта: «Челси», который даже начал переговоры с тренером и хочет строить вокруг немца долгосрочный проект. «Тоттенхэм», подбирающий нового главного после ухода Конте. И «Реал», который, по данным Sky Sports, готовится к возможному уходу Анчелотти.
Газета Bild сообщает, что Нагельсманн замыкается после ухода из «Баварии»: например, после короткого отпуска в Южном Тироле он посмотрел хоккейный матч «Мюнхен» – «Вольфсбург».
В каком клубе ждете Юлиана? И изменится ли «Бавария» при Тухеле?
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Бедняга Упамекано: привез пенальти и эпично плюхнулся перед Холандом. Ужасные два матча
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
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Бавария –
Зоммер, Павар (Станишич, 77), Упамекано, де Лигт, Жоау Канселу (Дэвис, 63), Горетцка, Киммих, Коман, Сане (Мане, 64), Мусиала (Мюллер, 72), Шупо-Мотинг (Тель, 71).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Аке (Лапорт, 66), Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Уокер, 88), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд (Альварес, 84).
Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Alexander Hassenstein
Тут не Тухель виноват, тут руководство «Баварии» фигней начало заниматься, поменяв коней на переправе. Посмотрим уже после предсезонки, что будет из себя представлять «Бавария» Тухеля. Если, конечно, руководство мюнхенцев еще не покусал Боули.
Где-то штангенциркуль лежит, прислать в подарок?
8 матчей в лч без поражений 🤮
возможность завоевать три кубка по окончанию сезона 😔
Успехи Баварии при легендарном Тухеле:
вылет из кубка ☺️
вылет из лч с позорным счётом 😍
Наоборот, раз убрали, то в моральном настрое должно быть лучше.
Такую околесицу собираешь, просто диву даюсь
Называешь Горецку в ранге чистокровных немецких игроков Мюнхена, потом брешешь, шо он ну чисто органично просто смотрится.
Бавария какой мы ее знаем и знали своими успехами во многом обязана легионерам вроде Левандовского, Рибери, Роббена, а тот же Коман, что, не органично смотрится? Это вообще самое светлое пятно в атаке мюнхенцев за все время, что он есть в атаке, притом и Роббена заменил качественно, и ведь не только речь о голах, он по сути и создает многочисленные моменты для команды. Тьягу инородно выглядел в Баварии? Хамес? Коут? Алаба? Бавария в этом плане вообще очень интересная команда, практически все, кого они приглашают, вливаются в игру на все сто процентов и редко выпадают из общей картины, вне зависимости от национальных признаков. Будь ты хоть чилиец, испанец или бразилец. Шупо при всей своей незвездности и нетоповости дает даже больше, чем мог бы.
Но смена тренера перед решающими играми ударила именно по психологии игроков, это очевидно и это руководство было обязано понимать. Уверен что большинство игроков неоднозначно восприняло отставку. Тот же Упомекано здорово сыграл в Париже при схеме в 3 ЦЗ. Да и в Мюнхене Бавария не дала особых шансов в нападение ПСЖ. А у французов атака приличная.
Ошибка это была, только никто ее сейчас не хочет принять
Все лучшие игроки Баварии - именно немцы. Они и олицетворяют этот стиль. Нойер, Мюллер, Киммихь, Горецка. А вот эти все Мане/Сане, Коман, Чупо-Мотинг... ну такое