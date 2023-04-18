69 комментариев

Вы это видели?
Блог

Вылеты из ЛЧ и Кубка Германии, 2 победы в 6 матчах – это «Бавария» при Тухеле

Томас Тухель Томас Тухель
Юлиан Нагельсманн Юлиан Нагельсманн
бундеслига Германия бундеслига Германия
Бавария Бавария
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Кубок Германии Кубок Германии
Футбол Футбол

Возвращаем Нагельсманна?

«Бавария» сыграла 1:1 с «Ман Сити» (после 0:3 в гостях) и попрощалась с ЛЧ. Это уже второй вылет подряд: пару недель назад «Фрайбург» выгнал мюнхенцев из Кубка Германии.

При Томасе Тухеле клуб стартовал слишком пресно. 

«Бавария» даже забивает непривычно мало

• «Бавария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и уже вылетела из двух турниров. Три последних игры – вообще без побед. А ведь на старте сезона в Мюнхене мечтали о требле, но теперь осталась только Бундеслига, где «Дортмунд» делает подарки.

• Мюнхенцы мало забивают: всего 4 гола в 4 матчах. Давно вы видели «Баварию», которая не клепает голы пачками? Спад результативности связан с травмой Эрика Шупо-Мотинга, но для клуба уровня «Баварии» это вряд ли сойдет за оправдание.

• Трансфер Садьо Мане теперь считают ошибкой: после стычки с Сане клуб уже не хочет платить более 20 млн евро в год и попытается слить сенегальца. Из-за блеклой игры Мане шутят, что «Бавария» случайно подписала брата-близнеца Садьо. Журналист Флориан Плеттенберг уверяет, что в клубе даже готовы сделать скидку потенциальному покупателю.

• Впрочем, клуб доверяет Тухелю. Когда президента Герберта Хайнера спросили, заменило ли бы руководство Нагельсманна на Тухеля, зная текущие результаты, он не стушевался: «Однозначно. Развитие команды при Нагельсманне показало, что потенциал не реализовывается, «не выходит на поле».

А как там поживает Нагельсманн?

«Бавария» должна выплатить тренеру около 3 млн евро зарплаты за остаток сезона. И вообще должна платить Нагельсманну до тех пор, пока он не найдет новый клуб.

Юлиан не торопится. Пока есть три варианта: «Челси», который даже начал переговоры с тренером и хочет строить вокруг немца долгосрочный проект. «Тоттенхэм», подбирающий нового главного после ухода Конте. И «Реал», который, по данным Sky Sports, готовится к возможному уходу Анчелотти.

Газета Bild сообщает, что Нагельсманн замыкается после ухода из «Баварии»: например, после короткого отпуска в Южном Тироле он посмотрел хоккейный матч «Мюнхен» – «Вольфсбург».

В каком клубе ждете Юлиана? И изменится ли «Бавария» при Тухеле?

Битва «Ман Сити» с «Реалом» и миланское дерби – королевские полуфиналы ЛЧ!

Бедняга Упамекано: привез пенальти и эпично плюхнулся перед Холандом. Ужасные два матча

Бавария Германия – Манчестер Сити Англия 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
19 апреля, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 57 Холанд, 1:1 – 83, пенальти Киммих.
БаварияЗоммер, Павар (Станишич, 77), Упамекано, де Лигт, Жоау Канселу (Дэвис, 63), Горетцка, Киммих, Коман, Сане (Мане, 64), Мусиала (Мюллер, 72), Шупо-Мотинг (Тель, 71).
Манчестер СитиЭдерсон, Аке (Лапорт, 66), Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз, Гюндоган, де Брюйне (Уокер, 88), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд (Альварес, 84).
Предупреждения:
Жоау Канселу (11), Упамекано (35), Эдерсон (44), Гюндоган (45), Киммих (45), Аке (54), Ульрайх (54), Павар (60), Лапорт (86), Станишич (88).

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Alexander Hassenstein

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурад Джабраилов
Тут скорее проблема не в самом Тухеле,а скорее в моральном настрое команды. После увольнения посреди сезона команда просто посыпалась...
+79
-7
+72
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олжас
Гнабри и Сане. Семёрка и десятка Баварии. Яркие и нестабильные. Один блещет раз в квартал, другой раз в полугодие. Нельзя строить Баварию вокруг них, нельзя в темноте освещать дорогу фейерверком.
+62
-1
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Салихамиджич это просто мем. Развалил вообще все. Кан такой же клоун стал. Уволить тренера из-за того, что в чемпионате есть небольшие проблемы, зато в ЛЧ все было в порядке. Теперь же ЛЧ нет, чемпионат все равно вопрос, кубок упущен
+26
-1
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Не могу сказать, что футбол Тухеля и футбол Нагельсмана был прям похож, несмотря на то, что они по сути одной школы. Дак с чего тут должно быть какое-то моментальное улучшение? На построение игры нужно время. Приход Тухеля в «Челси» и выигрыш ЛЧ - это было сродни чуду, нужно быть совсем неадекватом, чтобы поверить в повторный успех исключительно из-за фигуры главного тренера.

Тут не Тухель виноват, тут руководство «Баварии» фигней начало заниматься, поменяв коней на переправе. Посмотрим уже после предсезонки, что будет из себя представлять «Бавария» Тухеля. Если, конечно, руководство мюнхенцев еще не покусал Боули.
+25
0
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ v.belorussky
Арийской кровью, расово верный - переборы явные. Горецка выглядит органично в немецкой команде, вот что я могу сказать. А по поводу других немцев. Вот взять того же Фюллькруга. Когда в сборной Флик наконец-то додумался выбрать форвардом именно его, то сразу дела у сборной пошли в гору. Жаль, что это поздно уже было, не помогло. И почему бы этот Баварии не купить этого Фюллькруга? Лучше, моложе и органичнее Чупо-Мотинга... Просто не понимаю, когда при наличии своих, отдают рабочие места иноземцам.
И чем Шупо-Мотинг, рожденный в Гамбурге, более не свой и даже иноземец, чем Горецка?
Где-то штангенциркуль лежит, прислать в подарок?
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nuts
Ответ v.belorussky
Вообще, имхо, проблемы Баварии начались в тот момент, когда они стали делать ставку на игроков-иммигрантов. Все лучшие игроки Баварии - именно немцы. Они и олицетворяют этот стиль. Нойер, Мюллер, Киммихь, Горецка. А вот эти все Мане/Сане, Коман, Чупо-Мотинг... ну такое
Я в затруднении, Роббен/Рибери и Левандовски кем были?)
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Родченков
неудачи Баварии при позорнике-Нагельсманне:
8 матчей в лч без поражений 🤮
возможность завоевать три кубка по окончанию сезона 😔
Успехи Баварии при легендарном Тухеле:
вылет из кубка ☺️
вылет из лч с позорным счётом 😍
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шумак
Было бы смешно если бы и Тухеля сейчас уволили..Уже пусть как есть...Тухель никогда не славился результативной игрой...Так что - Салихамиджич получил то чего добивался.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vint-Z
Сам Тухель-то особо не виноват, а вот боссы Баварии, затеявшие смену тренера в самый важный отрезок сезона- просто полные лошары. Причем причины для такой срочной смены не было никакой.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ Мурад Джабраилов
Тут скорее проблема не в самом Тухеле,а скорее в моральном настрое команды. После увольнения посреди сезона команда просто посыпалась...
Так типа прежний тренер потерял раздевалку.
Наоборот, раз убрали, то в моральном настрое должно быть лучше.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madcomposer
Ответ Nuts
Я в затруднении, Роббен/Рибери и Левандовски кем были?)
Хах, я тут ещё начал вспоминать состав великой Баварии рубежа веков с Элбером, французами, Куффуром и тд)) негодяи такие, занимали чужие рабочие места))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Павлович
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Салихамиджич это просто мем. Развалил вообще все. Кан такой же клоун стал. Уволить тренера из-за того, что в чемпионате есть небольшие проблемы, зато в ЛЧ все было в порядке. Теперь же ЛЧ нет, чемпионат все равно вопрос, кубок упущен
Все верно. Как по мне чхать все хотели на салатницу и кубок, понятно, что там призовые и всё такое, но все ждут от клуба успеха в Европе, а не в Бундеслиге. Если реальная причина увольнения Нагеля из-за потери очков в чемпионате, то Хасанчику с Каном необходимо в дурку.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uwe2000
Ответ Ярик01
Так типа прежний тренер потерял раздевалку. Наоборот, раз убрали, то в моральном настрое должно быть лучше.
есть в команде пару гандолов, которые чмырят и тренера и партнеров. и тут из-за их жалоб увольняют тренера. как ты думаешь - будет ли хорошая атмосфера в команде?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trey4rch
Ответ v.belorussky
Арийской кровью, расово верный - переборы явные. Горецка выглядит органично в немецкой команде, вот что я могу сказать. А по поводу других немцев. Вот взять того же Фюллькруга. Когда в сборной Флик наконец-то додумался выбрать форвардом именно его, то сразу дела у сборной пошли в гору. Жаль, что это поздно уже было, не помогло. И почему бы этот Баварии не купить этого Фюллькруга? Лучше, моложе и органичнее Чупо-Мотинга... Просто не понимаю, когда при наличии своих, отдают рабочие места иноземцам.
Держи фашиста

Такую околесицу собираешь, просто диву даюсь
Называешь Горецку в ранге чистокровных немецких игроков Мюнхена, потом брешешь, шо он ну чисто органично просто смотрится.

Бавария какой мы ее знаем и знали своими успехами во многом обязана легионерам вроде Левандовского, Рибери, Роббена, а тот же Коман, что, не органично смотрится? Это вообще самое светлое пятно в атаке мюнхенцев за все время, что он есть в атаке, притом и Роббена заменил качественно, и ведь не только речь о голах, он по сути и создает многочисленные моменты для команды. Тьягу инородно выглядел в Баварии? Хамес? Коут? Алаба? Бавария в этом плане вообще очень интересная команда, практически все, кого они приглашают, вливаются в игру на все сто процентов и редко выпадают из общей картины, вне зависимости от национальных признаков. Будь ты хоть чилиец, испанец или бразилец. Шупо при всей своей незвездности и нетоповости дает даже больше, чем мог бы.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kikalisters1488
просто руководство баварии косит под спартак)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igor KZ
Много комментариев и никакого футбола от команды. Раньше было по-другому, красиво играли, а потом, по факту, давали интервью. В 7-метровые ворота попасть некому. Упамекано до сих пор "молодой ". Ему что, 10 лет надо,чтобы начать нормально играть? На поле один Коман сегодня выкладывался, остальные откровенно деградировали. Раньше минимум Баварии был полуфинал ЛЧ. 3 года подряд 1/4 не проходят. Ждем новый сезон.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зеленый хвостик
Тухель не при чем. Его работу будем судить в следующем сезоне. А вот Салихамиджичу и Кану привет.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ v.belorussky
Вообще, имхо, проблемы Баварии начались в тот момент, когда они стали делать ставку на игроков-иммигрантов. Все лучшие игроки Баварии - именно немцы. Они и олицетворяют этот стиль. Нойер, Мюллер, Киммихь, Горецка. А вот эти все Мане/Сане, Коман, Чупо-Мотинг... ну такое
И кто сейчас лучшие немецкие игроки с чистой арийской кровью? Из них можно составить команду не на вылет из бундеслиги? Горецка точно расово верный немец?
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
боссы Баварии те ещё тухели
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nik Yeremich
улыбка Юлиана - улыбка счастливого человека. а теперь покажите мне лица Кана и Салихамиджича
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Кателин
Ответ Stas Nadtochy
Когда там не до клуб последний раз проигрывал чемпионат Германии?) 10 лет назад?)
это свидетельствует об уровне чемпионата и трансферная политика Баварии тут играет далеко не последнюю роль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mariachi@01
Ответ v.belorussky
Вообще, имхо, проблемы Баварии начались в тот момент, когда они стали делать ставку на игроков-иммигрантов. Все лучшие игроки Баварии - именно немцы. Они и олицетворяют этот стиль. Нойер, Мюллер, Киммихь, Горецка. А вот эти все Мане/Сане, Коман, Чупо-Мотинг... ну такое
Как по мне, вчера Коман был лучшим в баварском составк
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
петрович сектор1
Возможно Тухель и сильнее Нагеля как тренер. Все это мы увидим чуть позже.
Но смена тренера перед решающими играми ударила именно по психологии игроков, это очевидно и это руководство было обязано понимать. Уверен что большинство игроков неоднозначно восприняло отставку. Тот же Упомекано здорово сыграл в Париже при схеме в 3 ЦЗ. Да и в Мюнхене Бавария не дала особых шансов в нападение ПСЖ. А у французов атака приличная.
Ошибка это была, только никто ее сейчас не хочет принять
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
v.belorussky
Ответ Олжас
Гнабри и Сане. Семёрка и десятка Баварии. Яркие и нестабильные. Один блещет раз в квартал, другой раз в полугодие. Нельзя строить Баварию вокруг них, нельзя в темноте освещать дорогу фейерверком.
Вообще, имхо, проблемы Баварии начались в тот момент, когда они стали делать ставку на игроков-иммигрантов.

Все лучшие игроки Баварии - именно немцы. Они и олицетворяют этот стиль. Нойер, Мюллер, Киммихь, Горецка. А вот эти все Мане/Сане, Коман, Чупо-Мотинг... ну такое
+21
-20
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Александров
Ответ v.belorussky
Вообще, имхо, проблемы Баварии начались в тот момент, когда они стали делать ставку на игроков-иммигрантов. Все лучшие игроки Баварии - именно немцы. Они и олицетворяют этот стиль. Нойер, Мюллер, Киммихь, Горецка. А вот эти все Мане/Сане, Коман, Чупо-Мотинг... ну такое
Рибери,Роббен,Левандовски,Хаби Алонсо и это только совсем недавнее прошлое!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий