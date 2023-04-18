69 комментариев

Возвращаем Нагельсманна?

«Бавария» сыграла 1:1 с «Ман Сити» (после 0:3 в гостях) и попрощалась с ЛЧ. Это уже второй вылет подряд: пару недель назад «Фрайбург» выгнал мюнхенцев из Кубка Германии.

При Томасе Тухеле клуб стартовал слишком пресно.

«Бавария» даже забивает непривычно мало

• «Бавария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и уже вылетела из двух турниров. Три последних игры – вообще без побед. А ведь на старте сезона в Мюнхене мечтали о требле, но теперь осталась только Бундеслига, где «Дортмунд» делает подарки.

• Мюнхенцы мало забивают: всего 4 гола в 4 матчах. Давно вы видели «Баварию», которая не клепает голы пачками? Спад результативности связан с травмой Эрика Шупо-Мотинга, но для клуба уровня «Баварии» это вряд ли сойдет за оправдание.

• Трансфер Садьо Мане теперь считают ошибкой: после стычки с Сане клуб уже не хочет платить более 20 млн евро в год и попытается слить сенегальца. Из-за блеклой игры Мане шутят, что «Бавария» случайно подписала брата-близнеца Садьо. Журналист Флориан Плеттенберг уверяет, что в клубе даже готовы сделать скидку потенциальному покупателю.

• Впрочем, клуб доверяет Тухелю. Когда президента Герберта Хайнера спросили, заменило ли бы руководство Нагельсманна на Тухеля, зная текущие результаты, он не стушевался: «Однозначно. Развитие команды при Нагельсманне показало, что потенциал не реализовывается, «не выходит на поле».

А как там поживает Нагельсманн?

«Бавария» должна выплатить тренеру около 3 млн евро зарплаты за остаток сезона. И вообще должна платить Нагельсманну до тех пор, пока он не найдет новый клуб.

Юлиан не торопится. Пока есть три варианта: «Челси», который даже начал переговоры с тренером и хочет строить вокруг немца долгосрочный проект. «Тоттенхэм», подбирающий нового главного после ухода Конте. И «Реал», который, по данным Sky Sports, готовится к возможному уходу Анчелотти.

Газета Bild сообщает, что Нагельсманн замыкается после ухода из «Баварии»: например, после короткого отпуска в Южном Тироле он посмотрел хоккейный матч «Мюнхен» – «Вольфсбург».

В каком клубе ждете Юлиана? И изменится ли «Бавария» при Тухеле?

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron, Alexander Hassenstein