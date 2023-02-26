47 комментариев

«МЮ» выиграл Кубок лиги! Первый трофей с Тен Хагом
Не праздновали с 2017-го.
«Ман Юнайтед» уверенно справился с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги – 2:0. Это первый трофей при Эрике тен Хаге.
Все максимально просто: забивали Каземиро и Рэшфорд
На первых минутах «Ньюкасл» выглядел интереснее, но именно «МЮ» удалось открыть счет – на 33-й минуте Каземиро идеально открылся при стандарте Люка Шоу и хорошо пробил мимо Кариуса . Никаких претензий к многострадальному немецкому вратарю.
«Ньюкасл» надеялся на офсайд, но бесполезно.
«Ньюкасл» сразу получил второй. Это Рэшфорд открывался слева под пас Вегорста и пробил по воротам. Рикошетом от ноги Свена Ботмана мяч пролетел над Кариусом. На голландского защитника записал автогол.
«МЮ» владел мячом лишь 37% времени, но больно ужалил «Ньюкасл» – тот ничем не ответил.
«Ман Юнайтед» обновил коллекцию трофеев. Впервые с 2017-го
Есть пополнение к 20 победам в чемпионатах Англии (исторический лидер), 12 Кубкам Англии (больше только у «Арсенала» – 14), 21 Суперкубку Англии (лидер), пяти Кубкам лиги, трем Кубкам европейских чемпионов/Лигам чемпионов, одной Лиге Европы, одному Суперкубку УЕФА, одному Кубку обладателей кубков, одному клубному чемпионату мира и одному Межконтинентальному кубку. Еще были два чемпионства во втором дивизионе Англии.
Теперь Кубков лиги не пять, а шесть.
Последним трофеем была победа в Лиге Европы-2016/17 – команда Жозе Моуринью в финале победила «Аякс» 2:0, голы забивали Поль Погба и Генрих Мхитарян. Чуть ранее в том же году «МЮ» выиграл и Кубок лиги, в финале обыграв Саутгемптон 3:2. На дубль Маноло Габбьядини «МЮ» ответил дублем Златана Ибрагимовича и мячом Джесси Лингарда.
Кто выигрывает Кубок лиги чаще всего?
«Юнайтед» в тройке, но есть постоянные клиенты.
• Чаще всех трофей выигрывал «Ливерпуль» – девять раз. Последний взяли в прошлом сезоне. Вы точно помните драматичный матч против «Челси» с четырьмя отмененными голами и напряженной серией пенальти имени Куивина Келлехера.
• Следом идет «Ман Сити» с восьмью победами – причем команда Гвардиола наверстала отставание всего за 10 лет, выиграв на этом отрезке шесть кубков. Особенно впечатляет серия из четырех побед подряд – с сезона-17/18 по 20/21.
Дальше: «Ман Юнайтед» (6), «Челси», «Астон Вилла» (по 5), «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест» (4) и «Лестер» (3).
Что дальше? Пора говорить о квадрупле
Конечно, «МЮ» вряд ли ставит цель выигрывать вообще все и везде, но это хотя бы теоретически возможно. «Юнайтед» – единственная команда в топ-лигах, которая до сих пор может выиграть аж четыре трофея за сезон: к уже выигранному Кубку лиги могут добавиться чемпионат, Кубок Англии и ЛЕ.
Шансы и правда есть, хоть и не очень большие.
• «МЮ» все еще в гонке за АПЛ. Главная гонка между «Арсеналом» и «Ман Сити», но команда Тен Хага надеется догнать и перегнать соперников. Сейчас отставание от «Арсенала» – 8 очков.
• «МЮ» будет играть в 1/8 финала Кубка Англии – в среду матч с «Вест Хэмом» за четвертьфинал. Из топовых соперников в турнире остались только «Ман Сити» и «Тоттенхэм». Недалеко от них «Лестер» и «Лидс».
• После победы над «Барсой» в Лиге Европы «Юнайтед» автоматически стал одним из главных фаворитов турнира. В 1/8 финала предстоит еще раз играть с испанцами – «Бетис» нестабилен в этом сезоне, но команды Мануэля Пеллегрини всегда умели кусать грандов.
Безумный сезон Тен Хага – в гифках с Хайзенбергом
После десятилетия безвременья «МЮ» снова на главной дороге мирового футбола. Говорим про «Юнайтед» даже больше, чем про ЛЧ
- Дата проведения
- 26 февраля, 19.30, «Уэмбли»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот (Уан-Биссака, 46), Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред (Забитцер, 69), Бруну Фернандеш, Вегорст (Мактомини, 70), Рэшфорд (Магуайр, 88), Антони (Санчо, 83).
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Ньюкасл –
Кариус, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Уиллок, 79), Лонгстафф (Исак, 46), Альмирон (Андерсон, 90), Уилсон (Ритчи, 90), Сен-Максимен (Мерфи, 78), Жоэлинтон.
Фото: REUTERS/Andrew Couldridge, Hannah Mckay
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