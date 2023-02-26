47 комментариев

Не праздновали с 2017-го.

«Ман Юнайтед» уверенно справился с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги – 2:0. Это первый трофей при Эрике тен Хаге.

Все максимально просто: забивали Каземиро и Рэшфорд

На первых минутах «Ньюкасл» выглядел интереснее, но именно «МЮ» удалось открыть счет – на 33-й минуте Каземиро идеально открылся при стандарте Люка Шоу и хорошо пробил мимо Кариуса . Никаких претензий к многострадальному немецкому вратарю.

«Ньюкасл» надеялся на офсайд, но бесполезно.

«Ньюкасл» сразу получил второй. Это Рэшфорд открывался слева под пас Вегорста и пробил по воротам. Рикошетом от ноги Свена Ботмана мяч пролетел над Кариусом. На голландского защитника записал автогол.

«МЮ» владел мячом лишь 37% времени, но больно ужалил «Ньюкасл» – тот ничем не ответил.

«Ман Юнайтед» обновил коллекцию трофеев. Впервые с 2017-го

Есть пополнение к 20 победам в чемпионатах Англии (исторический лидер), 12 Кубкам Англии (больше только у «Арсенала» – 14), 21 Суперкубку Англии (лидер), пяти Кубкам лиги, трем Кубкам европейских чемпионов/Лигам чемпионов, одной Лиге Европы, одному Суперкубку УЕФА, одному Кубку обладателей кубков, одному клубному чемпионату мира и одному Межконтинентальному кубку. Еще были два чемпионства во втором дивизионе Англии.

Теперь Кубков лиги не пять, а шесть.

Последним трофеем была победа в Лиге Европы-2016/17 – команда Жозе Моуринью в финале победила «Аякс» 2:0, голы забивали Поль Погба и Генрих Мхитарян. Чуть ранее в том же году «МЮ» выиграл и Кубок лиги, в финале обыграв Саутгемптон 3:2. На дубль Маноло Габбьядини «МЮ» ответил дублем Златана Ибрагимовича и мячом Джесси Лингарда.

Кто выигрывает Кубок лиги чаще всего?

«Юнайтед» в тройке, но есть постоянные клиенты.

• Чаще всех трофей выигрывал «Ливерпуль» – девять раз. Последний взяли в прошлом сезоне. Вы точно помните драматичный матч против «Челси» с четырьмя отмененными голами и напряженной серией пенальти имени Куивина Келлехера.

• Следом идет «Ман Сити» с восьмью победами – причем команда Гвардиола наверстала отставание всего за 10 лет, выиграв на этом отрезке шесть кубков. Особенно впечатляет серия из четырех побед подряд – с сезона-17/18 по 20/21.

Дальше: «Ман Юнайтед» (6), «Челси», «Астон Вилла» (по 5), «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест» (4) и «Лестер» (3).

Что дальше? Пора говорить о квадрупле

Конечно, «МЮ» вряд ли ставит цель выигрывать вообще все и везде, но это хотя бы теоретически возможно. «Юнайтед» – единственная команда в топ-лигах, которая до сих пор может выиграть аж четыре трофея за сезон: к уже выигранному Кубку лиги могут добавиться чемпионат, Кубок Англии и ЛЕ.

Шансы и правда есть, хоть и не очень большие.

• «МЮ» все еще в гонке за АПЛ. Главная гонка между «Арсеналом» и «Ман Сити», но команда Тен Хага надеется догнать и перегнать соперников. Сейчас отставание от «Арсенала» – 8 очков.

• «МЮ» будет играть в 1/8 финала Кубка Англии – в среду матч с «Вест Хэмом» за четвертьфинал. Из топовых соперников в турнире остались только «Ман Сити» и «Тоттенхэм». Недалеко от них «Лестер» и «Лидс».

• После победы над «Барсой» в Лиге Европы «Юнайтед» автоматически стал одним из главных фаворитов турнира. В 1/8 финала предстоит еще раз играть с испанцами – «Бетис» нестабилен в этом сезоне, но команды Мануэля Пеллегрини всегда умели кусать грандов.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge, Hannah Mckay