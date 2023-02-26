47 комментариев

Вы это видели?
Блог

«МЮ» выиграл Кубок лиги! Первый трофей с Тен Хагом

Кубок Англии Кубок Англии
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Каземиро Каземиро
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Кубок английской лиги Кубок английской лиги
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
Футбол Футбол

Не праздновали с 2017-го.

«Ман Юнайтед» уверенно справился с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги – 2:0. Это первый трофей при Эрике тен Хаге.

Все максимально просто: забивали Каземиро и Рэшфорд 

На первых минутах «Ньюкасл» выглядел интереснее, но именно «МЮ» удалось открыть счет – на 33-й минуте Каземиро идеально открылся при стандарте Люка Шоу и хорошо пробил мимо Кариуса . Никаких претензий к многострадальному немецкому вратарю.

«Ньюкасл» надеялся на офсайд, но бесполезно. 

«Ньюкасл» сразу получил второй. Это Рэшфорд открывался слева под пас Вегорста и пробил по воротам. Рикошетом от ноги Свена Ботмана мяч пролетел над Кариусом. На голландского защитника записал автогол.

«МЮ» владел мячом лишь 37% времени, но больно ужалил «Ньюкасл» – тот ничем не ответил.

«Ман Юнайтед» обновил коллекцию трофеев. Впервые с 2017-го

Есть пополнение к 20 победам в чемпионатах Англии (исторический лидер), 12 Кубкам Англии (больше только у «Арсенала» – 14), 21 Суперкубку Англии (лидер), пяти Кубкам лиги, трем Кубкам европейских чемпионов/Лигам чемпионов, одной Лиге Европы, одному Суперкубку УЕФА, одному Кубку обладателей кубков, одному клубному чемпионату мира и одному Межконтинентальному кубку. Еще были два чемпионства во втором дивизионе Англии.

Теперь Кубков лиги не пять, а шесть.

Последним трофеем была победа в Лиге Европы-2016/17 – команда Жозе Моуринью в финале победила «Аякс» 2:0, голы забивали Поль Погба и Генрих Мхитарян. Чуть ранее в том же году «МЮ» выиграл и Кубок лиги, в финале обыграв Саутгемптон 3:2. На дубль Маноло Габбьядини «МЮ» ответил дублем Златана Ибрагимовича и мячом Джесси Лингарда.

Кто выигрывает Кубок лиги чаще всего?

«Юнайтед» в тройке, но есть постоянные клиенты.

• Чаще всех трофей выигрывал «Ливерпуль» – девять раз. Последний взяли в прошлом сезоне. Вы точно помните драматичный матч против «Челси» с четырьмя отмененными голами и напряженной серией пенальти имени Куивина Келлехера.

• Следом идет «Ман Сити» с восьмью победами – причем команда Гвардиола наверстала отставание всего за 10 лет, выиграв на этом отрезке шесть кубков. Особенно впечатляет серия из четырех побед подряд – с сезона-17/18 по 20/21.

Дальше: «Ман Юнайтед» (6), «Челси», «Астон Вилла» (по 5), «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест» (4) и «Лестер» (3).

Что дальше? Пора говорить о квадрупле

Конечно, «МЮ» вряд ли ставит цель выигрывать вообще все и везде, но это хотя бы теоретически возможно. «Юнайтед» – единственная команда в топ-лигах, которая до сих пор может выиграть аж четыре трофея за сезон: к уже выигранному Кубку лиги могут добавиться чемпионат, Кубок Англии и ЛЕ.

Шансы и правда есть, хоть и не очень большие.

• «МЮ» все еще в гонке за АПЛ. Главная гонка между «Арсеналом» и «Ман Сити», но команда Тен Хага надеется догнать и перегнать соперников. Сейчас отставание от «Арсенала» – 8 очков. 

• «МЮ» будет играть в 1/8 финала Кубка Англии – в среду матч с «Вест Хэмом» за четвертьфинал. Из топовых соперников в турнире остались только «Ман Сити» и «Тоттенхэм». Недалеко от них «Лестер» и «Лидс».

• После победы над «Барсой» в Лиге Европы «Юнайтед» автоматически стал одним из главных фаворитов турнира. В 1/8 финала предстоит еще раз играть с испанцами – «Бетис» нестабилен в этом сезоне, но команды Мануэля Пеллегрини всегда умели кусать грандов.

Безумный сезон Тен Хага – в гифках с Хайзенбергом

После десятилетия безвременья «МЮ» снова на главной дороге мирового футбола. Говорим про «Юнайтед» даже больше, чем про ЛЧ

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
26 февраля, 19.30, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 33 Каземиро, 2:0 – 39, автогол Ботман.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот (Уан-Биссака, 46), Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред (Забитцер, 69), Бруну Фернандеш, Вегорст (Мактомини, 70), Рэшфорд (Магуайр, 88), Антони (Санчо, 83).
НьюкаслКариус, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Уиллок, 79), Лонгстафф (Исак, 46), Альмирон (Андерсон, 90), Уилсон (Ритчи, 90), Сен-Максимен (Мерфи, 78), Жоэлинтон.
Предупреждения:
Диогу Далот (9), Фред (37), Жоэлинтон (45), Ботман (67), Де Хеа (84), Каземиро (87), Шер (90), Мартинес (90), Шоу (90).

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge, Hannah Mckay

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Samsung Galaxy
Ответ Azizbek Jamalov
Всех с победой. Ван бисакка 2 тайме убил всех. Забитсер харош в падкате, вегхорст умеет бить с левой. Каза забил, фернандеш не дал пас. Мартинес чуть не убил соперника, варан хлоднокровно, Тен хаг гений.
А ты раскзал супер !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Родченков
да хоть шесть трофеев, у Тоттенхэма всё равно кубков больше, чем у всех других команд вместе взятых
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Лебедев
Что ж, красная братия, родненькие, с почином! Тен Хаг, давай исчо!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petr Tcoi
Ответ ochirka
Я считаю, что ничего бы не получилось без Каземиро. Сразу видно, что это игрок экстра-класса. Очень надеюсь, что Тен Хаг в будущем сможет построить игру, где команда не просаживается без того или другого лидера, т.к. в данный момент именно отсутствие Каземиро ощущается болезненнее всего.
За почти полный сезон нести признаки того, что команда сможет обойтись без Каземиро? Смотрел не так много игр МЮ в этом сезоне. Без последнего центр выглядел довольно уныло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Романовский
GLORY GLORY MAN UNITED!!!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David Avagyan
Поздравляю фанов МЮ с трофейом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SopTecret
Наконец-то! Ощущение, что прошлый трофей был в какой-то прошлой жизни
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Ответ DolJun
омг. ты реально будешь спорить с тем, что ливерпуль плох?
понятно что плох
но после того как они в гостях сорок нагнули, сложно было поверить что реал из разберёт по частям на их поляне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rcbkz6mrtd
Поздравляю всех болельщиков МЮ!!!! Первый трофей за долгое время!!! Тен Хаг лучший!!! Команда красавцы!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
Пирс, где ты? Что скажешь?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Igor Melito
поздравляю с победой, сэр Алекс Фергюсон сегодня счастлив!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Dm Kznts
но не после 2-0 ;
омг. ты реально будешь спорить с тем, что ливерпуль плох?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Ответ DolJun
ливерпуль и фулхем разбирал.
но не после 2-0 ;
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Dm Kznts
но ливерпуль они шикарно и без Каза разобрали
ливерпуль и фулхем разбирал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ochirka
Я считаю, что ничего бы не получилось без Каземиро. Сразу видно, что это игрок экстра-класса. Очень надеюсь, что Тен Хаг в будущем сможет построить игру, где команда не просаживается без того или другого лидера, т.к. в данный момент именно отсутствие Каземиро ощущается болезненнее всего.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арматурмалай
Ответ DolJun
каземиро шикарный трансфер мю, такой перес лопух конечно, ща глотает пыль за топарем с педрями и гавями.
Чтобы брать ЛЧ им Каземиро даже не нужен. Они от Ливерпуля камня на камня не оставили
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DiZ0893
Квадролупл нет, а вот кубковый требл очень даже да...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Степанов
Боже храни Тен Хага !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The red debil
Почему второй гол записали как автогол? Вроде там был акцентированный удар Рэшфорда в створ ворот, пусть мяс и срикошетил от Ботмана
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great Kerby
Мля, ребят, это не покер и хет трик в пустыне, расходимся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valery Fan
а на празднование выходил поварёнок ?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vaksinator
молодцы, МЮ!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Всеволод Коледенков
Ответ Плотников Семен
Каземиро - лучший! Тен хаг- лучший! Да вся команда просто шикарна! Спасибо вам, дьяволы, за то что подарили такие сегодня эмоции, первый трофей за 5 лет как-никак❤️❤️❤️
За 6
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Машина Мощная
Ключ к успеху донельзя прост, убираете балласт из команды, и вуаля магия - слаженная команда, уверенная игра, и титул))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LLiriKK
В заклинании последних лет пяти про то, «Какой же Клопп крутой!», фамилию пора менять на Тен Хага!)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий