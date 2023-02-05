Аллер впервые забил за «Боруссию» – в День борьбы с раком. На поле с «опухолью» у центрального круга

Указал на бутсы fuck cancer.

Главный момент матча дортмундской «Боруссии» с «Фрайбургом» (5:1) – долгожданный гол Себастьяна Аллера.

Особенно долго мы этого ждали, конечно, из-за болезни форварда, обнаруженной сразу после перехода из «Аякса»: он победил рак, в конце января вернулся на поле и вот впервые забил в официальном матче.

Помог «Боруссии» выиграть у крепкого соперника и конкурента, чтобы оторваться от него на три очка. Теперь дортмундцы на третьем месте, отстают от «Униона» всего на два очка и идут вровень с «Баварией» (у мюнхенцев игра в запасе).

Вот как все было.

«Когда я забил, почувствовал, как закипел весь стадион». За Аллера порадовались все

Себ зажег 3:1 на 51-й минуте – от счастья полыхнул весь стадион. К слову, подал ему Рафаэл Геррейру, он собрал хет-трик из ассистов.

В конце января Аллер уже успел отдать голевую, а теперь дебютный гол за «Дортмунд».

Лучше не придумать: Себастьян забил во Всемирный день борьбы против рака. И тут же указал на свои бутсы Fuck cancer («К черту рак»).

«Этот гол – потрясающее послание всем, кто борется с раком или будет бороться когда-либо в будущем. Это придает надежду и храбрость», – сказал после победы Аллер.

Нападающий отметил и атмосферу: «Когда я забил, почувствовал, как закипел весь стадион. Не только фанаты, но и партнеры по команде, наш штаб. С самого первого дня я мечтал забить напротив южной трибуны, почувствовать эту атмосферу и силу».

Игроки «Дортмунда» и правда очень тепло поздравили партнера с голом.

«Мы с нетерпением ждали этот момент, когда подписали его летом, – сказал после матча главный тренер Эдин Терзич. – Надеялись, что он забьет в первом матче летом. Но после всего произошедшего, после всего, через что он прошел, это особенный момент. И очень важный гол для нас – это чувствовалось. Надеемся, он продолжит в том же духе».

«Боруссия» подготовилась: для акции в поддержку борьбы с раком обновила центральный круг

«Дортмунд» сейчас – один из флагманов просвещения в вопросах борьбы с раком. Перед матчем «Боруссия» устроила акцию прямо на поле, чтобы привлечь внимание к проблеме и напомнить: лучшая борьба с этой болезнью – ранняя диагностика .

В центральный круг добавили выпуклость, символизирующую опухоль яичка.

Болельщики могли жертвовать в поддержку учреждения, специализирующегося на борьбе с раком.

Конечно, во время игры центральный круг был как обычно ровным, а так выглядел только перед игрой и в перерыве – но все же символично, что первый мяч за команду Аллер забил именно дома и именно в этот день .

«Две трети наших фанатов – мужчины. Это означает, что мы как футбольный клуб несем особую ответственность, когда дело доходит до освещения такой проблемы как раннее выявление рака яичек, – говорит управляющий директор «Боруссии» Карстен Крамер.

Аллер предупреждает: «Пройдите скрининг и делайте это регулярно. Это может спасти жизни. Мы хотим использовать этот день, чтобы привлечь ваше внимание к важному вопросу».

«Я должен пройти через это». Аллер не плакал, узнав о раке – и сконцентрировался на борьбе с болезнью

Напомним хронологию проблем и выздоровления футболиста.

Летом 2022-го сразу после трансфера из «Аякса» у Себастьяна обнаружили злокачественную опухоль яичек – игрок прошел курс химиотерапии. Он перенес две операции, вторую делали в ноябре. Все сложилось хорошо: «Боруссия» не форсировала возвращение, Аллер усердно тренировался на базе «Аякса» во время ЧМ – сам Себастьян шутит, что в Амстердаме ему хорошо всегда.

«Я не плакал. Нет. Сразу же подумал: «Я должен пройти через это сейчас. Давай сделаем это!» У меня не было другого варианта, – рассказывал Аллер в интервью Bild. – Я сразу понял, что у меня нет выбора. В такой ситуации выбор ограничен. Ты же не поможешь себе, если дойдешь до депрессии, так что я говорил себе: «Сохраняй позитивный настрой, будь рядом с семьей и друзьями. Ты не один. Пройди через это вместе с ними». Я никогда не думал о смерти».

В январе Аллер впервые вышел на поле после болезни – и почти сразу же блеснул хет-триком за семь минут в товарищеском матче. Игрок очень радовался: «Я испытываю невероятные чувства: вернуться на поле, забить, помочь команде и чувствовать, как тело становится лучше. Придумать сценарий лучше невозможно. Ребята понимали, что была непростая ситуация. Очень ценю их поддержку, буду и дальше стараться забивать как можно больше».

В Бундеслиге проявить себя уже удалось. Впереди ЛЧ, по которой Аллер наверняка соскучился: в прошлом сезоне он наколотил там аж 11 голов за восемь игр в составе «Аякса». Первая игра 1/8 финала уже через 10 дней – 15 февраля с «Челси». Тоже дома.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Eibner-Pressefoto/BahhoxKarax, Bernd Thissen/dpa, IMAGO/Kirchner/David Inderlied, MAGO/Maik Haalter; Borussia Dortmund; REUTERS/Leon Kuegeler