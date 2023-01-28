«ПСЖ» в нокдауне: упущенная победа на 90+6, Верратти получил красную, «Реймс» возил целый тайм

«ПСЖ» снова потерял очки в Лиге 1. На этот раз команда Кристофа Гальтье споткнулась на колючем «Реймсе» – 1:1.

Упустили победу лишь на 96-й минуте, но трудно считать, что не повезло именно «ПСЖ». Это вполне справедливый результат.

Ужасный первый тайм, удаление, затяжки Доннаруммы – «ПСЖ» провел очень сложный матч

Первый тайм – тотальный кошмар. «ПСЖ» сидел возле своих ворот, пока «Реймс» пачками создавал голевые моменты. Форвард гостей Фоларин Балогун не давал покоя Доннарумме – бил со всех точек и помогал вингеру Дзюне Ино, но пробить Джанлуиджи эта парочка так и не смогла.

Число ударов «ПСЖ» до перерыва хорошо символизирует игровые проблемы – всего одна попытка за весь тайм. Такое с парижанами случилось впервые аж с апреля 2018-го. А вот «Реймс» нанес аж 9 ударов.

В начале второго тайма показалось, что «ПСЖ» будто бы очнулся. В перерыве вышел Марко Вератти, а на 51-й минуте «ПСЖ» и вовсе открыл счет: после удара Месси мяч сначала попал в Хакими, а потом полетел в ноги Неймара. Бразильцу оставалось просто закинуть в пустые. Он сделал это очень элегантно, обыграв вратаря.

Но на 59-й минуте все снова усложнилось: Вератти полетел в подкат с прямой ногой и получил красную через 15 минут после выхода на поле. «ПСЖ» остался в меньшинстве. Верратти давно не удалялся в матчах Лиги 1, в последний раз было в сезоне-2017/18.

«Реймс» подкопил силы и после 80-й минуты снова вернулся к давлению. Было так напряженно, что в дополнительное время Доннарумма схватил желтую за затяжку времени.

Неудивительно, что при пяти добавленных судья дал «Реймсу» последнюю атаку, и на 96-й минуте Балогун убежал за спины Маркиньоса и Рамоса и реализовал выход 1-на-1.

Балогун забил уже 11-й гол в Лиге 1. Это еще один нападающий «Арсенала», уехавший на год в аренду во Францию.

Итог – 1:1 с неприятным привкусом.

«ПСЖ» штормит – отрыв от «Ланса» и «Марселя» не увеличивается

Парижане паршиво начали 2023-й год в Лиге 1 – всего одна победа в четырех последних матчах.

❌ – 1:3 от «Ланса» в гостях;

✅ – 2:0 с «Анже» дома;

❌ – 0:1 против «Ренна» в гостях.

И теперь домашняя ничья со скромным «Реймсом» – печальная тенденция продолжается.

«ПСЖ» не воспользовался осечками конкурентов, «Ланс» и «Марсель» синхронно сыграли вничью 1:1, «Ланс» – с «Труа», «Марсель» – с «Монако».

Интрига в Лиге 1 еще жива.

Фото: REUTERS/Christian Hartmann