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«ПСЖ» в нокдауне: упущенная победа на 90+6, Верратти получил красную, «Реймс» возил целый тайм

Фоларин Балогун Фоларин Балогун
Марко Верратти Марко Верратти
Реймс Реймс
Неймар Неймар
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Футбол Футбол

«ПСЖ» снова потерял очки в Лиге 1. На этот раз команда Кристофа Гальтье споткнулась на колючем «Реймсе» – 1:1.

Упустили победу лишь на 96-й минуте, но трудно считать, что не повезло именно «ПСЖ». Это вполне справедливый результат. 

Ужасный первый тайм, удаление, затяжки Доннаруммы – «ПСЖ» провел очень сложный матч

Первый тайм – тотальный кошмар. «ПСЖ» сидел возле своих ворот, пока «Реймс» пачками создавал голевые моменты. Форвард гостей Фоларин Балогун не давал покоя Доннарумме – бил со всех точек и помогал вингеру Дзюне Ино, но пробить Джанлуиджи эта парочка так и не смогла.

Число ударов «ПСЖ» до перерыва хорошо символизирует игровые проблемы – всего одна попытка за весь тайм. Такое с парижанами случилось впервые аж с апреля 2018-го. А вот «Реймс» нанес аж 9 ударов.

В начале второго тайма показалось, что «ПСЖ» будто бы очнулся. В перерыве вышел Марко Вератти, а на 51-й минуте «ПСЖ» и вовсе открыл счет: после удара Месси мяч сначала попал в Хакими, а потом полетел в ноги Неймара. Бразильцу оставалось просто закинуть в пустые. Он сделал это очень элегантно, обыграв вратаря.

Но на 59-й минуте все снова усложнилось: Вератти полетел в подкат с прямой ногой и получил красную через 15 минут после выхода на поле. «ПСЖ» остался в меньшинстве. Верратти давно не удалялся в матчах Лиги 1, в последний раз было в сезоне-2017/18.

«Реймс» подкопил силы и после 80-й минуты снова вернулся к давлению. Было так напряженно, что в дополнительное время Доннарумма схватил желтую за затяжку времени. 

Неудивительно, что при пяти добавленных судья дал «Реймсу» последнюю атаку, и на 96-й минуте Балогун убежал за спины Маркиньоса и Рамоса и реализовал выход 1-на-1.

Балогун забил уже 11-й гол в Лиге 1. Это еще один нападающий «Арсенала», уехавший на год в аренду во Францию.

Итог – 1:1 с неприятным привкусом.

«ПСЖ» штормит – отрыв от «Ланса» и «Марселя» не увеличивается

Парижане паршиво начали 2023-й год в Лиге 1 – всего одна победа в четырех последних матчах.

❌ – 1:3 от «Ланса» в гостях;

✅ – 2:0 с «Анже» дома;

❌ – 0:1 против «Ренна» в гостях. 

И теперь домашняя ничья со скромным «Реймсом» – печальная тенденция продолжается.

«ПСЖ» не воспользовался осечками конкурентов, «Ланс» и «Марсель» синхронно сыграли вничью 1:1, «Ланс» – с «Труа», «Марсель» – с «Монако».

Интрига в Лиге 1 еще жива.

ПСЖ – Реймс 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
29 января, 22.45, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 51 Неймар, 1:1 – 90 Балогун.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Бернат, Фабиан Руис (Саншеш, 68), Солер (Данилу Перейра, 63), Витинья (Верратти, 46), Месси, Неймар (Заир-Эмери, 85), Мбаппе.
РеймсДиуф, Фоке, Абдельхамид, Агбаду, де Смет, Флип (Зенели, 75), Матусива, Мунеци (Думбия, 75), Каюсте (Лопи, 83), Ито (ван Берген, 83), Балогун.
Предупреждения:
Маркиньос (28), Ито (35), Доннарумма (90).
Удаление:
Верратти (59).

30-летний тренер натаскался в Football Manager и три месяца не проигрывает в Лиге 1 – даже «ПСЖ». Откуда он взялся?

Фото: REUTERS/Christian Hartmann

7 комментариев

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LLiriKK
Будет тот ещё номер, если «ПСЖ», имеющий ресурсы как ни один другой клуб в мире, сначала отдаст чемпионат «Лиллю», а сразу следом - «Лансу».
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Mitya26
Шейхам ПСЖ стоит в плане мотивации у Берлускони поучиться. Вон как вчера с Ювентусом сработало!
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EAstman
Ответ Никита Тарарыев
А тренер этого Реймса всё тот же Уилл Стил, 30 летний чувак переигравший в FM, у него ща стата в Реймсе 6 побед 5 ничьих и 0 поражений. Возил ПСЖ в первом тайме и выцепил ничейку в самом конце, обалдеть конечно))
переигравший разве так может тренировать профессионалов?
0
0
0
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Вадим Сидоров
Это как в футбольном симуляторе - всех выносишь в чемпионате, но потом становится скучно и начинаешь дурковать:) Так и ПСЖ сейчас.
+4
0
+4
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Никита Тарарыев
А тренер этого Реймса всё тот же Уилл Стил, 30 летний чувак переигравший в FM, у него ща стата в Реймсе 6 побед 5 ничьих и 0 поражений. Возил ПСЖ в первом тайме и выцепил ничейку в самом конце, обалдеть конечно))
+8
-1
+7
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Алексей Елистратов
Сначала думал, что они не играют до ЧМ, потому что берегут себя, теперь видимо они берегут себя до Баварии. Ну вот и подойдут в разобранной форме, пусть и дальше бережет себя этот звездный состав. А чемпионат они спокойно возьмут. Какой же красивый мог быть розыгрыш сезона Лиги 1, если бы убрали мыльный пузырь, куда вкачивают столько средств. А по итогу - ПСЖ хоть еще 10 матчей проиграет - все равно конкуренты будут спотыкаться друг об друга.
+6
-1
+5
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tuio85
Интриги особой все равно пока нет
+1
0
+1
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