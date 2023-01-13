«Аль-Хилаль» реально хочет Месси: предлагает 300 млн в год и уже комментирует возможный трансфер

Собрали все слухи.

Думали, что противостояние Месси и Роналду закончится с переходом Криша в «Аль-Наср»? Как бы не так: активно разгоняются слухи о возможном переходе Лео в «Аль-Хилаль» – это главный соперник новой команды Роналду.

Собрали все главные слухи.

Месси предлагают еще больше, чем Роналду

Самый свежий инсайд появился 12 января в Mundo Deportivo: «Аль-Хилаль» готов предложить Месси 300 млн долларов в год. Это даже больше, чем будет получать Роналду – зарплата португальца составит 200 млн долларов ежегодно.

В Саудовской Аравии считают, что подписание двух игроков такого масштаба положительно скажется на чемпионате страны и значительно повысит интерес к лиге, а еще увеличит шансы принять ЧМ-2030.

«Это было бы как подписание Криштиану Роналду. Это история не про клуб и игрока, это направление не только для клуба.

Все саудовские клубы готовы совершить гигантский прорыв после недавних высказываний министра спорта», – сказал генеральный директор «Аль-Хилаля» Фаид Аль-Мофари.

Ранее министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал намекнул, что Роналду перешел в «Аль-Наср» при поддержке государства.

Первые слухи о Месси в Саудовской Аравии появились еще на ЧМ

Во время ЧМ-2022 Бен Якобс из CBS Sports Golazo написал в соцсетях, что клуб из Эр-Рияда хочет подписать Лео. В пользу возможного трансфера Якобс вспомнил, что в августе 2022-го Месси стал послом туризма Саудовской Аравии, что может сыграть на пользу потенциальному переходу.

Но, по словам журналиста, если что-то и должно было решиться, то только после окончания турнира.

Якобс назвал и другие варианты продолжения карьеры для аргентинца: его хочет «Интер Майами», и это не считая желания «ПСЖ» продлить контракт. В текущем соглашении прописана опция продления на следующий сезон, но парижский клуб предложит новый контракт по схеме 1+1.

После победы Лео на ЧМ-2022 тема с Саудовской Аравией затихла, но в начале января снова вернулась на первые полосы.

Уже есть футболки «Аль-Хилаля» с фамилией Месси

2 января в официальном магазине «Аль-Хилаля» появились футболки с фамилией Месси и номером 10. Реакции разделились: одни посчитали это троллингом Криштиану Роналду, который перешел в «Аль-Наср», другие – намеком на возможную трансферную бомбу.

Несколько дней спустя в соцсетях (якобы от имени СNN) разлетелась информация о том, что Месси не продлит контракт с «ПСЖ» и хочет в «Аль-Хилаль».

Для проверки информации включилась арабская платформа для факт-чекинга Misbar: ее сотрудники просмотрели архив на сайте агентства и не нашли соответствующей новости про переход нападающего «ПСЖ».

А вот о возвращении в парижский клуб после победного ЧМ-2022 новость была. Каких-то новых резких инфоповодов с того момента в CNN не публиковали.

Слухи подогреваются в преддверии, возможно, последней битвы Месси и Роналду

Заговорили и публичные личности. Например, катарский автогонщик и четырехкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия 11 января высказался о будущем Лео:

«Месси будет тяжело вернуться в «Барселону» после «ПСЖ». Парижский клуб очень богат, у него есть четкий план. Думаю, через несколько месяцев кто-то из Саудовской Аравии подпишет Месси. И я могу сказать вам, кто: я уверен, что он перейдет в «Аль-Хилаль». Месси приедет в Саудовскую Аравию, как и Роналду, потому что здесь много денег, игроки едут сюда за большими контрактами».

Слухи разлетаются перед, возможно, последней битвой Месси и Роналду 19 января. «ПСЖ» приедет на товарищеский матч в Эр-Рияд («Аль-Хилаль» как раз из этого города), и клубы могут провести переговоры по поводу потенциального перехода Лео.

Иронично, но сначала «Аль-Хилаль» хотел подписать Криштиану: клуб делал ему предложение о переходе еще прошлым летом, но тогда не получилось из-за решения CAS о запрете на регистрацию игроков «Аль-Хилалем».

Клуб из Эр-Рияда вернулся к идее с подписанием Роналду в конце ноября: изучил возможность трансфера, а в начале декабря начал переговоры с футболистом.

Подробности раскрывал Фабрицио Романо: «С Роналду связывались люди, близкие к «Аль-Хилалю». Клуб готов сделать сумасшедшее предложение.

Но есть один интересный момент. Мне сказали, что «Аль-Хилаль» не сможет подписывать игроков в январе, только летом. Поэтому на данный момент это сложно».

В итоге Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром», другим клубом из Эр-Рияда. Фанаты команды уже придумали кричалку в честь португальца.

Теперь, видимо, «Аль-Хилаль» попытается заполучить главного соперника Роналду. В Саудовской Аравии матчи «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» что-то вроде национального Эль Класико – если Месси с Роналду сыграют и там, то их противостояние станет еще более эпичным.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes, Hamad I Mohammed, Ahmed Yosri; Gettyimages.ru/Clive Brunskill