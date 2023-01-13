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«Аль-Хилаль» реально хочет Месси: предлагает 300 млн в год и уже комментирует возможный трансфер

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Собрали все слухи.

Думали, что противостояние Месси и Роналду закончится с переходом Криша в «Аль-Наср»? Как бы не так: активно разгоняются слухи о возможном переходе Лео в «Аль-Хилаль» – это главный соперник новой команды Роналду.

Собрали все главные слухи.

Месси предлагают еще больше, чем Роналду

Самый свежий инсайд появился 12 января в Mundo Deportivo: «Аль-Хилаль» готов предложить Месси 300 млн долларов в год. Это даже больше, чем будет получать Роналду – зарплата португальца составит 200 млн долларов ежегодно.

В Саудовской Аравии считают, что подписание двух игроков такого масштаба положительно скажется на чемпионате страны и значительно повысит интерес к лиге, а еще увеличит шансы принять ЧМ-2030.

«Это было бы как подписание Криштиану Роналду. Это история не про клуб и игрока, это направление не только для клуба.

Все саудовские клубы готовы совершить гигантский прорыв после недавних высказываний министра спорта», – сказал генеральный директор «Аль-Хилаля» Фаид Аль-Мофари.

Ранее министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал намекнул, что Роналду перешел в «Аль-Наср» при поддержке государства.

Первые слухи о Месси в Саудовской Аравии появились еще на ЧМ

Во время ЧМ-2022 Бен Якобс из CBS Sports Golazo написал в соцсетях, что клуб из Эр-Рияда хочет подписать Лео. В пользу возможного трансфера Якобс вспомнил, что в августе 2022-го Месси стал послом туризма Саудовской Аравии, что может сыграть на пользу потенциальному переходу.

Но, по словам журналиста, если что-то и должно было решиться, то только после окончания турнира.

Якобс назвал и другие варианты продолжения карьеры для аргентинца: его хочет «Интер Майами», и это не считая желания «ПСЖ» продлить контракт. В текущем соглашении прописана опция продления на следующий сезон, но парижский клуб предложит новый контракт по схеме 1+1.

После победы Лео на ЧМ-2022 тема с Саудовской Аравией затихла, но в начале января снова вернулась на первые полосы.

Уже есть футболки «Аль-Хилаля» с фамилией Месси

2 января в официальном магазине «Аль-Хилаля» появились футболки с фамилией Месси и номером 10. Реакции разделились: одни посчитали это троллингом Криштиану Роналду, который перешел в «Аль-Наср», другие – намеком на возможную трансферную бомбу.

Несколько дней спустя в соцсетях (якобы от имени СNN) разлетелась информация о том, что Месси не продлит контракт с «ПСЖ» и хочет в «Аль-Хилаль».

Для проверки информации включилась арабская платформа для факт-чекинга Misbar: ее сотрудники просмотрели архив на сайте агентства и не нашли соответствующей новости про переход нападающего «ПСЖ».

А вот о возвращении в парижский клуб после победного ЧМ-2022 новость была. Каких-то новых резких инфоповодов с того момента в CNN не публиковали.

Слухи подогреваются в преддверии, возможно, последней битвы Месси и Роналду

Заговорили и публичные личности. Например, катарский автогонщик и четырехкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия 11 января высказался о будущем Лео:

«Месси будет тяжело вернуться в «Барселону» после «ПСЖ». Парижский клуб очень богат, у него есть четкий план. Думаю, через несколько месяцев кто-то из Саудовской Аравии подпишет Месси. И я могу сказать вам, кто: я уверен, что он перейдет в «Аль-Хилаль». Месси приедет в Саудовскую Аравию, как и Роналду, потому что здесь много денег, игроки едут сюда за большими контрактами».

Слухи разлетаются перед, возможно, последней битвой Месси и Роналду 19 января. «ПСЖ» приедет на товарищеский матч в Эр-Рияд («Аль-Хилаль» как раз из этого города), и клубы могут провести переговоры по поводу потенциального перехода Лео.

Иронично, но сначала «Аль-Хилаль» хотел подписать Криштиану: клуб делал ему предложение о переходе еще прошлым летом, но тогда не получилось из-за решения CAS о запрете на регистрацию игроков «Аль-Хилалем».

Клуб из Эр-Рияда вернулся к идее с подписанием Роналду в конце ноября: изучил возможность трансфера, а в начале декабря начал переговоры с футболистом. 

Подробности раскрывал Фабрицио Романо: «С Роналду связывались люди, близкие к «Аль-Хилалю». Клуб готов сделать сумасшедшее предложение.

Но есть один интересный момент. Мне сказали, что «Аль-Хилаль» не сможет подписывать игроков в январе, только летом. Поэтому на данный момент это сложно».

В итоге Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром», другим клубом из Эр-Рияда. Фанаты команды уже придумали кричалку в честь португальца.

Теперь, видимо, «Аль-Хилаль» попытается заполучить главного соперника Роналду. В Саудовской Аравии матчи «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» что-то вроде национального Эль Класико – если Месси с Роналду сыграют и там, то их противостояние станет еще более эпичным.

«У него хватило смелости сказать Криштиану правду». Кажется, Мендеш и Роналду разошлись

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes, Hamad I Mohammed, Ahmed Yosri; Gettyimages.ru/Clive Brunskill

31 комментарий

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Евгений Головин
Ответ fellx
Он уже играет в арабском клубе, который ему даёт всё включая кубок мира. Зачем ему уезжать? Что бы просто получать те же деньги, только не в конверте?
А кто кубок то даёт? Коло-Муани чтоли?
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Tpy6kaMerlina
Это как бой Конора с Хабибом, когда обоим уже под полтос и оба с животиками и 20 лет не дрались.
Как бой Крокопа с Емельяненко, когда им уже по 80
Как битва Андроид 5.0 с Айфон 5.0 в 2025
Как Ералаш против Городка
Как... как возрождение того, что некогда пришло естественно и потому было качественно, круто и незабываемо. Как яркий момент в жизни, который был и прошёл, а ты вспомнил о нём спустя 15 лет, и хочешь дважды войти в одну реку. Как будто встречался с прекрасной девушкой, когда вам было по двадцать, а сейчас вспомнил о ней и позвонил и вы встретились. В сорок. И перебил то светлое воспоминание опустившейся дамой, располневшей, осеревшей, неинтересной. И вот, вернулся со свидания и сидишь в своей комнате обхватив голову руками. Что же я наделал, зачем, ну зачем я попытлся войти в одну реку дважды.
Всё хорошее когда нибудь заканчивается, чтобы началась другая история. Не тревожьте хорошие моменты, они были хороши в определенный, прошедший момент и могут быть славными и дорогими всегда, но уже как память.
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Имя Фамилия
Следующая новость: В контракте Роналду предусмотрены бонусы, при которых его зарплата может достигнуть 300 млн в год.

Следующая новость после этой: Аль-Хиляль предложил меси контракт на 500 млн в год, но он гордо отказался (Мунда).
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сестра ригоберки дает
Вопрос дня! Побелеет ли ригоберка псина если месси перейдет к саудитам😁🙈🤣
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Имя Фамилия
Ответ Варлампий Варлампий
Месси - гном, пешеход, Роналду - пеналду, гелевый. Зачем удалять устоявшиеся синонимы этих футболистов? Повторю, Лионель должен просить у арабов миллиард в год, там цену деньгам все равно не знают, они ничего не производят, только отдают недра развитым странам, на фоне недавнего ЧМ может прокатить
Как раз сейчас рекордсмен по пенкам в ЛЧ и на ЧМ это меси, он их часто запарывает, но пробил уже больше всех. А Криш прославился лишь тем, что ярко и эффективно их исполнял, практически никогда не подводя команду.
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Gleb Levin
Ответ vladimir.kostrichko
Раньше Реал и Барса.. Сейчас Аль Наср и Аль-Хилаль..
Вау, оказывается они тоже люди и тоже теряют с возрастом
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Варлампий Варлампий
Месси - гном, пешеход, Роналду - пеналду, гелевый. Зачем удалять устоявшиеся синонимы этих футболистов? Повторю, Лионель должен просить у арабов миллиард в год, там цену деньгам все равно не знают, они ничего не производят, только отдают недра развитым странам, на фоне недавнего ЧМ может прокатить
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Имя Фамилия
Ответ на войне как на войне
300 - это выдумка мессифанов для того, чтобы показать превосходство над Роналду. Госденьги приплели потому, что было озвучено, что Роналду платит госфонд, опять чтобы не отстать от Криштиану. Мессифаны никак не успокоятся.🤣
Меси всю свою жизнь пытается стать пародией на Роналду, а его персофаны вобрали эту черту.
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Александра Александрова
Ответ Имя Фамилия
Какой дешёвый наброс про 300 млн от барсилонской Мунды, чисто для фантиков меси.
Кринжатину уже загнали ниже плинтуса )))
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Russ Ivan
Ответ на войне как на войне
300 - это выдумка мессифанов для того, чтобы показать превосходство над Роналду. Госденьги приплели потому, что было озвучено, что Роналду платит госфонд, опять чтобы не отстать от Криштиану. Мессифаны никак не успокоятся.🤣
Мощнецкий заговор, осталось добавить, что Месси может уволить тренера и спортивного директора...
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napoli_14
Китай не научил тому что заваливание баблом футбола ничего хорошего не привносит для развития?)
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vladimir.kostrichko
Раньше Реал и Барса..
Сейчас Аль Наср и Аль-Хилаль..
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Bunyod Turgunov
Ответ на войне как на войне
Востребован в грандах? Свободным агентом его никто не захотел, кроме катарского псж. Правда, щедро отблагодарил: и мячики, и кубок…
Потому что кроме ПСЖ никто не мог себе позволить такой трансфер. Подписной бонус, агентам,окружению и с зп получается очень большая сумма. Вон на Роналду отдали куча бабло а Месси наверное получал вдвое больше
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на войне как на войне
Ответ Игорь Климов
Лео Месси несомненно является величайшим футболистом современности для всех вменяемых людей в мире, и это конечно лестно, что ему предлагают самую большую зарплату за всю историю, но Месси ещё как минимум пару лет поиграет в топ-5 Европы и Лиге Чемпионов на высшем уровне.
🤣🤣🤣
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на войне как на войне
Ответ Russ Ivan
Да чего уж мелочиться-то? Раз госфинансирование - докиньте ещё 200$млн и Месси ваш...
300 - это выдумка мессифанов для того, чтобы показать превосходство над Роналду. Госденьги приплели потому, что было озвучено, что Роналду платит госфонд, опять чтобы не отстать от Криштиану. Мессифаны никак не успокоятся.🤣
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Иван Колончук
Месси ушел из барсы за деньгами в псж, через год (или когда там контракт заканчивается) уйдет к арабам, его только деньги интересуют
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Игорь Климов
Лео Месси несомненно является величайшим футболистом современности для всех вменяемых людей в мире, и это конечно лестно, что ему предлагают самую большую зарплату за всю историю, но Месси ещё как минимум пару лет поиграет в топ-5 Европы и Лиге Чемпионов на высшем уровне.
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Egobrain junior
Ответ Simbad
А зачем это Месси? У него недостатка во внимании сейчас нет, чтобы совершать подобный сомнительный трансфер. Деньги? Ну да, сумма большая, но опять же, Месси неоднократно заявлял, что хочет закончить карьеру в Аргентине, для него это действительно важно. Роналду кстати никогда не комментировал своё завершение карьеры, так что в этом плане я больше верю Месси. И для Месси действительно важно качество футбола, в который он играет и в который играет его команда. Если бы для него были важнее деньги, в ПСЖ или МС он бы ушёл уже давным давно, а не сидел в кризисной Барселоне пока Лапорта не подстроил его уход.
так для него деньги и важнее, не просто так же он бюрофаксы рассылал
только кто ж его продаст? а как контракт истек, а зарплату понадобилось резать, так сразу спектакль с "готов играть за еду, но не дают контракт", слезами на одной пресс-конференции и счастливым смехом на следующий день на другой

про Аргентину он давно съехал, кстати, прикрывшись семьей и детьми, которым там типа не комфортно

ну и стоит признать, что 300 млн за год - это 300 млн за год. даже с полуярдом от Барсы это заоблачные деньги
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fellx
Ответ Александр Быстров
надеюсь будет ответ, я все еще готов играть на топ уровне, а не уезжать за деньгами на ближний восток и млс
Он уже играет в арабском клубе, который ему даёт всё включая кубок мира. Зачем ему уезжать? Что бы просто получать те же деньги, только не в конверте?
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Russ Ivan
Да чего уж мелочиться-то? Раз госфинансирование - докиньте ещё 200$млн и Месси ваш...
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Олег Кузнецов
Ответ Пирс Морган
Роналду: "Да вы че все сговорились что ли"
Выбор за Месси: еще пара лет на топ уровне и возможные новые рекорды по голам или огромная куча денег здесь и сейчас.
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Имя Фамилия
Какой дешёвый наброс про 300 млн от барсилонской Мунды, чисто для фантиков меси.
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на войне как на войне
Ответ Altim
Как новость - прикольно, но если серьёзно подойти - Месси это не надо. Он пока ещё востребован в грандах, играющих в Европейской ЛЧ)
Востребован в грандах? Свободным агентом его никто не захотел, кроме катарского псж. Правда, щедро отблагодарил: и мячики, и кубок…
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Altim
Как новость - прикольно, но если серьёзно подойти - Месси это не надо. Он пока ещё востребован в грандах, играющих в Европейской ЛЧ)
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на войне как на войне
Ответ поколение пепси
у одного контракт на 250млн в год, у второго на 300, роналду снова второй всегда второй))
Уже контракт? Когда подписан?
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