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«Барса» споткнулась в дерби – год заканчивает вровень с «Реалом». Хави зол на судей, но не винит их

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Два удаления, третье отменили.

Интрига в Ла Лиге становится еще острее: «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1) в каталонском дерби. Уже в третий раз за последние пять матчей между командами.

После победы пятничной победы «Реала» над «Вальядолидом» у испанских грандов вновь равенство: по 38 очков. Отрыв от третьего места внушительный – 11 баллов от «Атлетико» – так что важны лишь суперклубы вдвоем. 

Пока в таблице выше «Барса» – за счет лучшей разницы мячей, но это правило только для промежуточной версии, пока между собой сыграл только один матч.

Как только проведут второй, именно личные встречи станут приоритетным показателем – тут преимущество у «Реала», первый матч осенью мадридцы выиграли. В Барселоне команды сыграют 19 марта.

«Барса» доминировала, но пропустила единственный удар в створ. Судейство разозлило Хави

В матче «Барселона» намного превзошла «Эспаньол»:

• 77% владения мячом против 23%.

• 21 удар по воротам против четырех.

• Шесть ударов в створ против одного – он и стал голевым для «Эспаньола».

Еще полно было карточек: главный судья Матеу Лаос раздал 15 (!) желтых, а две из них превратились в удаления, потому что становились вторыми. Выгнал по одному игроку на команду: Жорди Альба у «Барселоны» и Винисиус Соуза из «Эспаньола».

Удалений могло быть больше: вместе с Соузой красную получил защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера, но после просмотра ВАР отменил ее. Кабрера остался на поле и доиграл матч.

Предупреждение получили даже люди с кромки поля: Хави слишком ярко возмутился одним из решений арбитра. Еще одну карточку Лаос показал Рафинье, который к тому моменту уже был заменен.

Главный тренер «Барсы» был раздражен: «Лаос – судья, который доминирует и контролирует матчи, но тут он упустил контроль, и я сказал ему об этом. Он раздавал бессмысленные карточки. Судья должен быть спокойным, хладнокровным… И это обычно характерно для него, но эта игра вышла из-под контроля. Но я ни в чем не виню Матеу, ничья – это наша вина».

Прошлое каталонское дерби (2:2), из февраля 2022-го, кстати, получилось еще богаче на удаления: красных было аж три – у Жерара Пике, Нико Меламеда и Ману Морланеса со скамейки. А желтых судья Алехандро Эрнандес Эрнандес в тот раз раздал девять.

Матчи «Барселоны» и «Эспаньола» – всегда огонь. Как и чемпионская гонка в этом сезоне.

Барселона – Эспаньол 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
31 декабря, 16.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Алонсо, 1:1 – 73, пенальти Хоселу.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто (Бальде, 82), Алонсо, Кристенсен, Альба, де Йонг (Кунде, 82), Педри, Гави (Бускетс, 52), Левандовски, Рафинья (Дембеле, 62), Фати (Ферран Торрес, 62).
ЭспаньолАльваро Фернандес, Хиль (Санчес, 90), Кабрера, Серджи Гомес, Оливан (Алеиш Видаль, 90), Калеро (Экспосито, 57), Дардер, Меламед (Пуадо, 57), Винисиус Коста, Хоселу, Брэйтуэйт (Кеддари, 86).
Предупреждения:
Фати (25), Гави (30), Оливан (30), Кабрера (31), Калеро (55), Альба (74), Винисиус Коста (74), Экспосито (74), Ферран Торрес (75), Педри (76), Хоселу (81), Рафинья (90), Пуадо (90), Хави (90), Тенас (90).
Удаления:
Альба (78), Винисиус Коста (80).

Роналду насмехался над Хави за отъезд в Катар – а теперь сам в Саудовской Аравии. Переобулся?

Фото: East News/Pau BARRENA / AFP; REUTERS/Albert Gea

8 комментариев

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Итачи Учиха
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Фати - полный провал. Слева основным должен быть Торрес
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igls54
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Тренеру Хави до игрока Хави ещё очень далеко
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Добрый Ретроград
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xion76
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Барса споткнулась об Лаоса.
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serhio_ramos_
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Лаос спас очко Хаве.
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Валентин Шишкин
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Ответ luu
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serhio_ramos_
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Ответ luu
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luu
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Фанат Доры Дуры
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Лаос всегда был клоуном, он всегда судит одинаково убого в любую сторону.
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