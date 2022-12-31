«Барса» споткнулась в дерби – год заканчивает вровень с «Реалом». Хави зол на судей, но не винит их

Два удаления, третье отменили.

Интрига в Ла Лиге становится еще острее: «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1) в каталонском дерби. Уже в третий раз за последние пять матчей между командами.

После победы пятничной победы «Реала» над «Вальядолидом» у испанских грандов вновь равенство: по 38 очков. Отрыв от третьего места внушительный – 11 баллов от «Атлетико» – так что важны лишь суперклубы вдвоем.

Пока в таблице выше «Барса» – за счет лучшей разницы мячей, но это правило только для промежуточной версии, пока между собой сыграл только один матч.

Как только проведут второй, именно личные встречи станут приоритетным показателем – тут преимущество у «Реала», первый матч осенью мадридцы выиграли. В Барселоне команды сыграют 19 марта.

«Барса» доминировала, но пропустила единственный удар в створ. Судейство разозлило Хави

В матче «Барселона» намного превзошла «Эспаньол»:

• 77% владения мячом против 23%.

• 21 удар по воротам против четырех.

• Шесть ударов в створ против одного – он и стал голевым для «Эспаньола».

Еще полно было карточек: главный судья Матеу Лаос раздал 15 (!) желтых, а две из них превратились в удаления, потому что становились вторыми. Выгнал по одному игроку на команду: Жорди Альба у «Барселоны» и Винисиус Соуза из «Эспаньола».

Удалений могло быть больше: вместе с Соузой красную получил защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера, но после просмотра ВАР отменил ее. Кабрера остался на поле и доиграл матч.

Предупреждение получили даже люди с кромки поля: Хави слишком ярко возмутился одним из решений арбитра. Еще одну карточку Лаос показал Рафинье, который к тому моменту уже был заменен.

Главный тренер «Барсы» был раздражен: «Лаос – судья, который доминирует и контролирует матчи, но тут он упустил контроль, и я сказал ему об этом. Он раздавал бессмысленные карточки. Судья должен быть спокойным, хладнокровным… И это обычно характерно для него, но эта игра вышла из-под контроля. Но я ни в чем не виню Матеу, ничья – это наша вина».

Прошлое каталонское дерби (2:2), из февраля 2022-го, кстати, получилось еще богаче на удаления: красных было аж три – у Жерара Пике, Нико Меламеда и Ману Морланеса со скамейки. А желтых судья Алехандро Эрнандес Эрнандес в тот раз раздал девять.

Матчи «Барселоны» и «Эспаньола» – всегда огонь. Как и чемпионская гонка в этом сезоне.

Фото: East News/Pau BARRENA / AFP; REUTERS/Albert Gea