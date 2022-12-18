Все рекорды Месси на чемпионатах мира. Длинный-длинный список

Про Мбаппе тоже не забыли.

Лионель Месси выиграл заветный кубок, а попутно побил сразу несколько рекордов: по матчам и минутам на чемпионатах мира, голевым действиям и еще много-много других.

• За турнир Месси обогнал всю топ-десятку ‎по сыгранным матчам. Последним был Лотар Маттеус.

• Рекорд по сыгранным минутам Лео побил на 24-й минуте: у Паоло Мальдини было 2217 минут. С учетом экстра-таймов аргентинец оторвался почти на 100 минут.

•‎ Лионель обогнал Марадону (8) и Батистуту (10) по голам на ЧМ, но не стал лидером сборной по ассистам − у Диего тоже 8.

•‎ Лучшим в истории ЧМ по голевым действиям Лео стал благодаря второму голу в финале. До этого он шел вровень с Пеле − у обоих 12+8, но у бразильца 14 матчей.

•‎ «Золотой мяч» турнира вручают с 1982 года − до этого были лишь неофициальные награды. Но и их ни один игрок не получал дважды.

А еще Лео − единственный, кто забивал на каждой стадии ЧМ в рамках одного турнира.

Последний гол на турнире Лионель забил в 35 лет и 177 дней − спустя 16 лет, 6 месяцев и 2 дня после первого.

Кстати, Месси − единственный игрок, который колотил голы на втором, третьем и четвертом десятке.

2022 год − не только лучший по достижения для Месси в Аргентине: Лео забил 18 голов за сборную в календарном году. Больше не было никогда.

За такой турнир хочется отметить и Килиана Мбаппе. В 23 года у него тоже хватает рекордов.

•‎ Мбаппе − второй игрок, сделавший хет-трик в финале ЧМ. Первым был Джеффри Херст в 1966-м. «Мои поздравления Мбаппе, как бы ни закончился матч, − написал английский сэр после третьего гола Мбаппе. − У меня была отличная серия!».

Благодаря трем голам в финале Килиан заскочил сразу на 6-7-е место в гонке бомбардиров. В 23 года. С огромным запасом!

Такими темпами Мбаппе легко обгонит Миро Клозе уже на следующем чемпионате мира. А к 35 и рекорды Месси будут под угрозой.