«Однорукое божество» – легенда Уругвая. Забил в финале первого ЧМ, хотя потерял предплечье в 13 лет

Эктор Кастро забил первый мяч Уругвая на ЧМ.

30 июля 1930-го сборная Уругвая у себя на «Эстадио Сентенарио» выиграла у Аргентины (4:2) первый финал чемпионата мира.

Ажиотаж вокруг матча был настолько впечатляющим, что уже к полудню арена была заполнена – за шесть часов до начала.

Обратим внимание на четвертый гол уругвайцев: его забил нападающий Эктор Кастро.

Кастро выделялся: у него не было левого предплечья.

Футболист очень рано пошел работать: в 10 лет бросил школу и устроился к отцу на машиностроительное предприятие. Эктор лишился предплечья в 13: случайно попал под электропилу, которая оставила его без практически половины руки. Однако это не помешало ему заниматься футболом, в 17 нападающий дебютировал во взрослом футболе за уже не существующий «Сентро Атлетико Лито» из Монтевидео, а за национальную сборную Эктор Кастро впервые сыграл в 19.

Кастро вошел в историю уругвайского футбола не только благодаря мячу в финале ЧМ: он же был вообще первым уругвайцем, забившим на чемпионате мира. Его гол стал решающим в дебютном матче сборной на турнире (1:0 с Перу). Кроме того, гол стал первым в истории «Эстадио Сентенарио», построенного в Монтевидео специально к ЧМ-1930.

Общая статистика Кастро в сборной Уругвая впечатляет: 19 мячей в 27 матчах, а в шести международных турнирах с национальной командой Эктор взял четыре золота (два на Копа Америка в 1926-м и 1935-м, Олимпийские игры-1928 и ЧМ-1930). Еще были серебро и бронза Копы в 1927-м и 1929-м.

Кастро – третий слева в нижнем ряду

Эктор Кастро блистал не только со сборной: на клубном уровне он взял шесть трофеев за 15 лет карьеры, а также до сих пор находится на 9 месте в списке лучших бомбардиров чемпионата Уругвая за всю историю (107 голов в 181 матче).

Кто видел игру Кастро, вспоминают, что он впечатлял скоростью и умением бороться – в том числе за верховые мячи. Отсутствие половины руки не мешало ни разгоняться, ни выигрывать единоборства. Нападающего прозвали «Однорукое божество» – похоже, что по делу. А иногда называли просто El Manco – «однорукий», других таких все равно не было.

Как тренер Эктор был даже успешнее: за 13 лет карьеры взял 10 трофеев, в том числе четыре золота чемпионата Уругвая подряд, и дважды приходил в национальную сборную – руководил в трех товарищеских матчах в 1943-1944-м и на Копа Америка-1959 в Аргентине.

Уругвайская легенда умер в 1960-м: ему было 55 лет, жизнь прервал инфаркт. Но наследие точно живо.

Фото: en.wikipedia.org; museodefutbol.com