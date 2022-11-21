Дания сверкнула на Евро-2020 и дошла до полуфинала. Что изменилось за полтора года?

Ждем новой сенсации.

Путь сборной Дании на ЧМ-2022 стартует 22 ноября матчем с Тунисом – а после игры с африканской сборной датчане встретятся с Францией и Австралией.

После Евро-2020, на котором Дания сенсационно дошла до полуфинала, многие ждут от команды Каспера Юлманда не только выхода в плей-офф, но и присутствия на поздних его стадиях.

Освежим в памяти, что происходило с Данией на прошлогоднем континентальном первенстве и после него.

Дания на Евро-2020 дошла до полуфинала – после приступа Эриксена и двух поражений на старте

На Евро-2020 датчане попали в одну группу с Бельгией, Россией и Финляндией – считались главными претендентами на второе место. Но все пошло не по плану с первого же матча.

На 42-й минуте игры с Финляндией при счете 0:0 на поле упал Кристиан Эриксен – у него случился сердечный приступ. Несколько десятков минут Эриксена приводили в чувства – ожидание было пугающим. К счастью, Кристиана удалось вернуть к жизни, но деморализованные и эмоционально измотанные датчане проиграли финнам после возобновления матча – 0:1.

На матч второго тура с Бельгией датчане вышли невероятно мотивированными – усилиями Юссуфа Поульсена открыли счет уже на второй минуте. Дания владела инициативой на протяжении всей игры, но у бельгийцев был Кевин де Брюйне, который сначала ассистировал на Торгана Азара, а затем забил победный.

После двух поражений подряд над Данией нависла угроза вылета – нужно было обыгрывать Россию. Получилось – датчане задушили соперника на всех участках поля и выиграли со счетом 4:1. После поражений в двух стартовых матчах датчане вышли в плей-офф.

В 1/8 финала Дания без шансов смяла Уэльс (4:0), а в четвертьфинале на равных бодалась с Чехией – но все же выиграла (2:1). В полуфинале ждала сборная Англии. На 30-й минуте забил Миккель Дамсгор, а на 39-й Симон Кьер – но уже в свои ворота. Игра дошла до дополнительного времени – в первом экстра-тайме после падения Рахима Стерлинга в ворота датчан назначили спорный пенальти, который со второй попытки реализовал Харри Кейн.

Датчане так и не дошли до решающего матча, но стали главным украшением Евро, чем явно добавили себе новых поклонников.

В квалификации к ЧМ-2022 (без Эриксена) Дания стала первой, а в Лиге наций два раза обыграли Францию

После фееричного Евро датчане не сбавили. В квалификации к ЧМ-2022 поочередно обыграли Шотландию, Фарерские острова (дважды), Израиль, Молдову и Австрию с общим счетом 15:2 – и уже после октябрьского этапа вместе с немцами обеспечили себе участие на ЧМ.

В перерывах между матчами датские игроки неплохо расслаблялись. В середине октября 2021 года The Sun писал, что перед вылетом в Кишинев игроки устроили вечеринку у бассейна отеля Marienlyst с участием полураздетых девушек – некоторые из них работали в отеле.

«Подобные мероприятия – разочаровывающие и совершенно неприемлемые. К сожалению, есть сотрудники, которые слишком дружелюбно относятся к сборной. Я и подумать не мог, что такое может произойти», – говорил менеджер отеля Майкл Лауритсен.

Уже в марте следующего года датчан ожидала приятная новость – в сборную вернулся Эриксен, который в конце января подписал контракт с «Брентфордом». В первом же матче после возвращения Кристиан забил Нидерландам. Через несколько дней Эриксен забил и Сербии – на «Паркене», где за 290 дней до этого его сердце остановилось.

Оптимизма перед ЧМ добавило выступление датчан в Лиге наций. В группе они одержали четыре победы, по два раза прихлопнув Францию и Австрию, но оба раза проиграли Хорватии. В итоге заняли второе место, пропустив вперед только хорватов.

Как изменилась команда? Есть ли шанс пошуметь?

По сравнению с Евро-2020 в заявке Дании на ЧМ-2022 произошло пять изменений – в команде появились вратарь «Герты» Оливер Кристенсен, защитники Расмус Кристенсен («Лидс»), Виктор Нельссон («Галатасарай») и Александр Бах («Бенфика»), а также нападающий Йеспер Линдстрем («Айнтрахт»).

Из тех, кто участвовал в прошлогоднем континентальном первенстве, приглашения не получили вратарь Йонас Лессль («Мидтъюлланд»), защитники Матиас Йоргенсен (без клуба), Николай Бойлесен («Копенгаген») и Янник Вестергор («Лестер»), а также полузащитник Андерс Кристиансен («Мальме»).

Изменений мало – основной костяк остался тем же, все лидеры в строю.

«Такой мощной Дании на ЧМ не было с 1986-го, когда команда Зеппа Пионтека влюбляла в себя болельщиков. С одной стороны, Дания – это Дания-2020 со здоровым Кристианом Эриксеном в отличной форме и еще большей уверенностью в собственных силах. В такой интерпретации потенциал команды Каспера Юлманда кажется почти безграничным.

С другой, нельзя забывать, что на Евро-2020 трагедия Эриксена подтолкнула тренера к смене схемы – с 4-3-3 на 3-4-3, которая здорово сбалансировала команду. Не создаст ли главная звезда тактический ребус? Не сделает ли более открытая и атакующая схема Данию уязвимой в топ-матчах? Ключевые вопросы для реализации потенциала», – писал Вадим Лукомский.

Должен сыграть и фактор Эриксена – об этом как раз рассуждал Юлманд.

«Еще до Евро, до всего, что произошло с Кристианом, я говорил, что он – сердце и пульс команды. Когда он на поле, то способен невероятным образом определять ритм игры. Он ее чувствует и контролирует своими передачами, умом, видением поля и работой.

Здорово, что Кристиан вернулся. Это невероятный игрок, а как человек он еще лучше. Он очень много дает и на поле, и вне его. Помню, когда он вернулся в марте, то почти сразу забил Нидерландам в Амстердаме. Тогда он и вернулся к нам.

Работать с Кристианом очень приятно. На вчерашней тренировке мы решили не повышать интенсивность, но Кристиана не остановить. Его каждый день нужно вытягивать с поля. Любовь к футболу – это самое важное для него», – говорил Юлманд.

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Дания – одна из тех команд, чьих игр на ЧМ мы будем с ждать нетерпением. И есть ощущение, что слаженный оркестр Юлманда с Эриксеном в роли дирижера нас не подведет.

Фото: Gettyimages.ru/Cathrin Mueller, Martin Rose, Justin Tallis, Friedemann Vogel, Stuart Franklin