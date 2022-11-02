3 пенальти за полчаса – Фраппар ярко отработала «Реал» в ЛЧ. Готовится к ЧМ-2022

Уверенно отсудила на «Бернабеу».

«Реал» разгромил «Селтик» и уверенно вышел в плей-офф ЛЧ с первого места – 5:1.

В первом тайме «Мадрид» установил клубный рекорд: заработал пенальти уже через четыре минуты и девять секунд после стартового свистка.

Игра рукой, по решению все четко.

37-летний Лука Модрич реализовал. И тоже поставил рекорд – теперь он самый возрастной автор гола с пенальти за историю ЛЧ.

Хорват пробил вправо от себя – но вы просто посмотрите на остальных игроков мадридцев у штрафной. Они знали, где понадобится добивать, если что?

На 20-й минуте судья Стефани Фраппар поставил еще один пенальти – снова из-за игры рукой, снова все справедливо. Но понадобилась подсказка от ВАР.

Родриго увел «Реал» вперед на два мяча.

Пенальти пробил и «Селтик» – на 34-й минуте Фраппар дала его за фол Ферлана Менди.

Но удар защитника Йосипа Юрановича отбил Тибо Куртуа.

Во втором тайме «Мадрид» забил спокойно еще трижды: добавили Марко Асенсио, Винисиус и Феде Вальверде. «Селтик» ответил шикарным ударом Жоты Невеша со штрафного – 5:1.

Фраппар – символ прорыва женщин-судей. Она будет работать на ЧМ-2022

Впервые в истории матч «Реала» обслуживала женщина-арбитр. Поразительно, но еще весной 2019-го француженка Фраппар только начинала судить в Лиге 1 – после того, как отсудила 80 матчей в Лиге 2 и уже считалась одной из лучших в женском футболе.

Стефани 38 лет, для нее эта практика в Лиге чемпионов – в том числе подготовка к чемпионату мира.

L’Équipe уже два года подряд включает Фраппар в список 30 самых влиятельных людей французского футбола. Ее карьерный взлет и правда приятно поражает.

• В августе 2019-го первой из женщин отсудила Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» – при этом Фраппар отменила два гола: Пулишича в первом тайме и Маунта во втором. И там, и там были офсайды. А еще назначила верный пенальти после того, как Адриан снес Абрахама.

• В декабре 2020-го Фраппар стала первой женщиной, отсудившей матч ЛЧ. Назначили на «Ювентус» – «Динамо» Киев.

• В марте 2021-го стала первой женщиной-арбитром, которая отсудила отборочную игру к мужскому чемпионату мира.

• На Евро-2020 Стефани работала четвертым арбитром – и была первой женщиной в судейской бригаде на чемпионатах Европы.

Главные прорывы, очевидно, еще впереди. Впервые в истории чемпионатов мира на матчах ЧМ-2022 отработают женщины: Фраппар, Салима Мукансанга из Руанды и японка Йосими Ямасита будут главными.

С представительницами Африки и Азии познакомимся уже на турнире, а вот в Стефани уже сейчас полная уверенность.

Фото: REUTERS/Juan Medina