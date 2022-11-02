3 пенальти за полчаса – Фраппар ярко отработала «Реал» в ЛЧ. Готовится к ЧМ-2022
Уверенно отсудила на «Бернабеу».
«Реал» разгромил «Селтик» и уверенно вышел в плей-офф ЛЧ с первого места – 5:1.
В первом тайме «Мадрид» установил клубный рекорд: заработал пенальти уже через четыре минуты и девять секунд после стартового свистка.
Игра рукой, по решению все четко.
37-летний Лука Модрич реализовал. И тоже поставил рекорд – теперь он самый возрастной автор гола с пенальти за историю ЛЧ.
Хорват пробил вправо от себя – но вы просто посмотрите на остальных игроков мадридцев у штрафной. Они знали, где понадобится добивать, если что?
На 20-й минуте судья Стефани Фраппар поставил еще один пенальти – снова из-за игры рукой, снова все справедливо. Но понадобилась подсказка от ВАР.
Родриго увел «Реал» вперед на два мяча.
Пенальти пробил и «Селтик» – на 34-й минуте Фраппар дала его за фол Ферлана Менди.
Но удар защитника Йосипа Юрановича отбил Тибо Куртуа.
Во втором тайме «Мадрид» забил спокойно еще трижды: добавили Марко Асенсио, Винисиус и Феде Вальверде. «Селтик» ответил шикарным ударом Жоты Невеша со штрафного – 5:1.
Фраппар – символ прорыва женщин-судей. Она будет работать на ЧМ-2022
Впервые в истории матч «Реала» обслуживала женщина-арбитр. Поразительно, но еще весной 2019-го француженка Фраппар только начинала судить в Лиге 1 – после того, как отсудила 80 матчей в Лиге 2 и уже считалась одной из лучших в женском футболе.
Стефани 38 лет, для нее эта практика в Лиге чемпионов – в том числе подготовка к чемпионату мира.
L’Équipe уже два года подряд включает Фраппар в список 30 самых влиятельных людей французского футбола. Ее карьерный взлет и правда приятно поражает.
• В августе 2019-го первой из женщин отсудила Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» – при этом Фраппар отменила два гола: Пулишича в первом тайме и Маунта во втором. И там, и там были офсайды. А еще назначила верный пенальти после того, как Адриан снес Абрахама.
• В декабре 2020-го Фраппар стала первой женщиной, отсудившей матч ЛЧ. Назначили на «Ювентус» – «Динамо» Киев.
• В марте 2021-го стала первой женщиной-арбитром, которая отсудила отборочную игру к мужскому чемпионату мира.
• На Евро-2020 Стефани работала четвертым арбитром – и была первой женщиной в судейской бригаде на чемпионатах Европы.
Главные прорывы, очевидно, еще впереди. Впервые в истории чемпионатов мира на матчах ЧМ-2022 отработают женщины: Фраппар, Салима Мукансанга из Руанды и японка Йосими Ямасита будут главными.
С представительницами Африки и Азии познакомимся уже на турнире, а вот в Стефани уже сейчас полная уверенность.
Фраппар тренирует строгий взгляд перед зеркалом, а небольшой рост не мешает работе
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Голы:
- 1:0 – 6, пенальти Модрич, 2:0 – 21, пенальти Родриго, 3:0 – 51 Асенсио, 4:0 – 61 Винисиус Жуниор, 5:0 – 71 Вальверде, 5:1 – 84 Жота.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль (Васкес, 64), Алаба (Начо, 66), Милитао (Вальехо, 73), Менди, Модрич (Себальос, 66), Кроос, Вальверде, Асенсио, Винисиус Жуниор (Бензема, 64), Родриго.
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Селтик –
Харт, Юранович, Старфельт, Йенц, Тэйлор, Муй (Тернбулл, 63), О`Райли, Хатате (Абильгор, 82), Абада (Жота, 63), Фурухаси (Якумакис, 62), Маэда (Хакшабанович, 63).
Фото: REUTERS/Juan Medina
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