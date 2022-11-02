Вы это видели?
Блог

3 пенальти за полчаса – Фраппар ярко отработала «Реал» в ЛЧ. Готовится к ЧМ-2022

Лука Модрич Лука Модрич
судьи
Селтик Селтик
Стефани Фраппар Стефани Фраппар
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Уверенно отсудила на «Бернабеу».

«Реал» разгромил «Селтик» и уверенно вышел в плей-офф ЛЧ с первого места – 5:1.

В первом тайме «Мадрид» установил клубный рекорд: заработал пенальти уже через четыре минуты и девять секунд после стартового свистка.

Игра рукой, по решению все четко.

37-летний Лука Модрич реализовал. И тоже поставил рекорд – теперь он самый возрастной автор гола с пенальти за историю ЛЧ.

Хорват пробил вправо от себя – но вы просто посмотрите на остальных игроков мадридцев у штрафной. Они знали, где понадобится добивать, если что?

На 20-й минуте судья Стефани Фраппар поставил еще один пенальти – снова из-за игры рукой, снова все справедливо. Но понадобилась подсказка от ВАР.

Родриго увел «Реал» вперед на два мяча.

Пенальти пробил и «Селтик» – на 34-й минуте Фраппар дала его за фол Ферлана Менди.

Но удар защитника Йосипа Юрановича отбил Тибо Куртуа.

Во втором тайме «Мадрид» забил спокойно еще трижды: добавили Марко Асенсио, Винисиус и Феде Вальверде. «Селтик» ответил шикарным ударом Жоты Невеша со штрафного – 5:1.

Фраппар – символ прорыва женщин-судей. Она будет работать на ЧМ-2022

Впервые в истории матч «Реала» обслуживала женщина-арбитр. Поразительно, но еще весной 2019-го француженка Фраппар только начинала судить в Лиге 1 – после того, как отсудила 80 матчей в Лиге 2 и уже считалась одной из лучших в женском футболе.

Стефани 38 лет, для нее эта практика в Лиге чемпионов – в том числе подготовка к чемпионату мира.

L’Équipe уже два года подряд включает Фраппар в список 30 самых влиятельных людей французского футбола. Ее карьерный взлет и правда приятно поражает.

• В августе 2019-го первой из женщин отсудила Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» – при этом Фраппар отменила два гола: Пулишича в первом тайме и Маунта во втором. И там, и там были офсайды. А еще назначила верный пенальти после того, как Адриан снес Абрахама.

• В декабре 2020-го Фраппар стала первой женщиной, отсудившей матч ЛЧ. Назначили на «Ювентус» – «Динамо» Киев.

• В марте 2021-го стала первой женщиной-арбитром, которая отсудила отборочную игру к мужскому чемпионату мира.

• На Евро-2020 Стефани работала четвертым арбитром – и была первой женщиной в судейской бригаде на чемпионатах Европы.

Главные прорывы, очевидно, еще впереди. Впервые в истории чемпионатов мира на матчах ЧМ-2022 отработают женщины: Фраппар, Салима Мукансанга из Руанды и японка Йосими Ямасита будут главными.

С представительницами Африки и Азии познакомимся уже на турнире, а вот в Стефани уже сейчас полная уверенность.

Фраппар тренирует строгий взгляд перед зеркалом, а небольшой рост не мешает работе

Реал Мадрид Испания – Селтик Шотландия 5:1 (2:0, 3:1)
Дата проведения
2 ноября, 20.45, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 6, пенальти Модрич, 2:0 – 21, пенальти Родриго, 3:0 – 51 Асенсио, 4:0 – 61 Винисиус Жуниор, 5:0 – 71 Вальверде, 5:1 – 84 Жота.
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Васкес, 64), Алаба (Начо, 66), Милитао (Вальехо, 73), Менди, Модрич (Себальос, 66), Кроос, Вальверде, Асенсио, Винисиус Жуниор (Бензема, 64), Родриго.
СелтикХарт, Юранович, Старфельт, Йенц, Тэйлор, Муй (Тернбулл, 63), О`Райли, Хатате (Абильгор, 82), Абада (Жота, 63), Фурухаси (Якумакис, 62), Маэда (Хакшабанович, 63).
Предупреждения:
О`Райли (20), Фурухаси (47).

Фото: REUTERS/Juan Medina

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные