Разрывали Симонс, Гакпо и Де Йонг!

Первый матч «Арсенала» и ПСВ перенесли из-за смерти королевы Елизаветы II, из-за этого команды провели два матча друг против друга за неделю. В Лондоне хозяева победили 1:0 благодаря голу Гранита Джаки. А вот в Эйндховене лидеру АПЛ было очень тяжело.

ПСВ создавал моменты с самого начала. Особенно старались два главных таланта – Коди Гакпо и Хави Симонс. И уже на 18-й минуте первый забил – мяч не засчитали из-за офсайда.

В конце тайма забил уже Симонс: получил скидку и финтами раскидал всю защиту «канониров». Очень жаль, что этот шедевр отменили – обнаружили офсайд у Эль-Гази. Хави финтами разбросал всю оборону и успел ярко отпраздновать, прежде чем узнать решение судьи.

Чтобы голы ПСВ начали засчитывать, пришлось выпустить Люка Де Йонга. Бывший нападающий «Барсы» сделал результат за 7 минут. Сначала выкатил мяч на удар Йоэю Верману...

А потом сам Люк забил головой после углового.

«Арсеналу», и так игравшему достаточно звездным составом, не помогли отыграться даже вышедшие на замену Жезус, Сака, Парти, Габриэл и Бен Уайт. Скорее даже Гакпо был ближе к третьему голу – его тоже отменили из-за офсайда. Все закончилось 2:0.

Немного статистики: «Арсенал» впереди по xG, а Симонс разрывал дриблингом и отчаяннее всех боролся

«Арсенал» больше владел мячом, больше бил по воротам (15:8) и был острее по xG (1,47 против 0,8).

ПСВ давно не обыгрывал английские клубы – последней была победа над «МЮ» в 2015 году. А а в 2 мяча не обыгрывал англичан с 2000 года, когда обыграли тот же «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

А вот статистика главных героев:

• Де Йонг – в шаге от того, чтобы стать легендой голландского футбола. Только один футболист забивал за клубы из Нидерландов больше голов в еврокубках чем Люк. У Класа-Яна Хюнтелара 24 мяча, Де Йонг отстает на 1 гол.

• Хави Симонс остался без результативных действий, но все равно впечатлил. У 19-летнего парня классная статистика: 100% успешности дриблинга (2/2 – лучший на поле), 100% успешных отборов (1/1), 13 единоборств (лучший на поле), 6 раз вернул владение, 10 пасов в финальную треть поля, 2 больших шанса создал, нанес 2 удара. И это против лучшей команды Англии прямо сейчас!

• А вот Коди Гакпо все-таки записал на свой счет ассист – он подал угловой на гол Де Йонга. В результате нападающий «ПСВ» поучаствовал уже в 23 голах в чемпионате и еврокубках. Результативнее в этом сезоне только Холанд (у норвежца 25 результативных действий).

Благодаря победе ПСВ обеспечил себе выход из группы. Для первого сезона Руда Ван Нистелроя уже неплохо!

А у «Арсенала» тяжелая неделя. В выходные сыграли вничью с «Саутгемптоном», сейчас – неприятное поражение от ПСВ. Оно могло бы поставить под сомнение первое место в группе ЛЕ, если бы в последнем туре команда Артеты не играла против «Цюриха» – команды, которая уверенно идет на последнем месте в группе.

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw