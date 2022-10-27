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«Арсенал» страдал против ПСВ – пропустил два, еще три не засчитали!

Коди Гакпо Коди Гакпо
Арсенал Арсенал
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Люк де Йонг Люк де Йонг
ПСВ ПСВ
Хави Симонс Хави Симонс
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Разрывали Симонс, Гакпо и Де Йонг!

Первый матч «Арсенала» и ПСВ перенесли из-за смерти королевы Елизаветы II, из-за этого команды провели два матча друг против друга за неделю. В Лондоне хозяева победили 1:0 благодаря голу Гранита Джаки. А вот в Эйндховене лидеру АПЛ было очень тяжело.

ПСВ создавал моменты с самого начала. Особенно старались два главных таланта – Коди Гакпо и Хави Симонс. И уже на 18-й минуте первый забил – мяч не засчитали из-за офсайда.

В конце тайма забил уже Симонс: получил скидку и финтами раскидал всю защиту «канониров». Очень жаль, что этот шедевр отменили – обнаружили офсайд у Эль-Гази. Хави финтами разбросал всю оборону и успел ярко отпраздновать, прежде чем узнать решение судьи. 

Чтобы голы ПСВ начали засчитывать, пришлось выпустить Люка Де Йонга. Бывший нападающий «Барсы» сделал результат за 7 минут. Сначала выкатил мяч на удар Йоэю Верману... 

А потом сам Люк забил головой после углового. 

«Арсеналу», и так игравшему достаточно звездным составом, не помогли отыграться даже вышедшие на замену Жезус, Сака, Парти, Габриэл и Бен Уайт. Скорее даже Гакпо был ближе к третьему голу – его тоже отменили из-за офсайда. Все закончилось 2:0.

Немного статистики: «Арсенал» впереди по xG, а Симонс разрывал дриблингом и отчаяннее всех боролся

«Арсенал» больше владел мячом,  больше бил по воротам (15:8) и был острее по xG (1,47 против 0,8). 

ПСВ давно не обыгрывал английские клубы – последней была победа над «МЮ» в 2015 году. А а в 2 мяча не обыгрывал англичан с 2000 года, когда обыграли тот же «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

А вот статистика главных героев:

• Де Йонг – в шаге от того, чтобы стать легендой голландского футбола. Только один футболист забивал за клубы из Нидерландов больше голов в еврокубках чем Люк. У Класа-Яна Хюнтелара 24 мяча, Де Йонг отстает на 1 гол.

• Хави Симонс остался без результативных действий, но все равно впечатлил. У 19-летнего парня классная статистика: 100% успешности дриблинга (2/2 – лучший на поле), 100% успешных отборов (1/1), 13 единоборств (лучший на поле), 6 раз вернул владение, 10 пасов в финальную треть поля, 2 больших шанса создал, нанес 2 удара. И это против лучшей команды Англии прямо сейчас!

• А вот Коди Гакпо все-таки записал на свой счет ассист – он подал угловой на гол Де Йонга. В результате нападающий «ПСВ» поучаствовал уже в 23 голах в чемпионате и еврокубках. Результативнее в этом сезоне только Холанд (у норвежца 25 результативных действий).

Благодаря победе ПСВ обеспечил себе выход из группы. Для первого сезона Руда Ван Нистелроя уже неплохо! 

А у «Арсенала» тяжелая неделя. В выходные сыграли вничью с «Саутгемптоном», сейчас – неприятное поражение от ПСВ. Оно могло бы поставить под сомнение первое место в группе ЛЕ, если бы в последнем туре команда Артеты не играла против «Цюриха» – команды, которая уверенно идет на последнем месте в группе. 

ПСВ Нидерланды – Арсенал Англия 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
27 октября, 19.45, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 55 Верман, 2:0 – 63 де Йонг.
ПСВБенитес, Мвене, Рамальо, Брэнтуэйт (Тезе, 81), Макс, Гутьеррес, Сангаре, Верман (Тил, 81), Симонс (Мадуэке, 80), Эль-Гази (де Йонг, 46), Гакпо (Мауро Жуниор, 84).
АрсеналРэмсдейл, Томиясу (Уайт, 74), Холдинг (Габриэл Жезус, 64), Салиба, Тирни (Габриэл, 74), Джака, Эдегор (Сака, 57), Локонга (Парти, 56), Фабиу Виейра, Нкетиа, Мартинелли.
Предупреждения:
Тирни (58), Мартинелли (67), Мвене (68), Габриэл Жезус (79), Симонс (80), Джака (80).

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

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