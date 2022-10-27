Интересно.

Вчерашний матч «Атлетико» и «Байера», который вы точно запомнили благодаря невероятной концовке, напрямую влиял на судьбу еще одной команды из этой группы – «Порту».

Португальцы в первом вечернем слоте разгромили «Брюгге» (4:0 – зеркальный счет первого матча) и летели домой из Бельгии, пока «Атлетико» принимал «Байер». «Порту» нужно было, чтобы никто не победил – тогда они гарантировали себе место в двойке и выходили в плей-офф.

Поэтому, когда Янник Феррейра Карраско не реализовал пенальти, назначенный после финального свистка, в самолете «Порту» был праздник.

Правда, не очень понятно, произошло это в полете или когда самолет находился на земле.

• У Португалии отличные шансы на рекорд (у Испании – обратная история, сразу три клуба не выйдут из группы). Мы привыкли к участию «Порту» в плей-офф (7 за 10 лет), но сейчас в лигочемпионскую весну могут выйти сразу три португальских клуба – впервые в истории. «Порту» и «Бенфика» уже в 1/8 финала, «Спортинг» тоже недалеко от выхода – нужна победа или ничья дома с «Айнтрахтом», чтобы оказаться в плей-офф.

Лучший результат Португалии в ЛЧ – два клуба в плей-офф. И всегда это были парочки из большой тройки. Выигрывал Лигу чемпионов только «Порту» – в 2004 году при Жозе Моуринью. «Бенфика» и «Спортинг» далеко в лигочемпионскую эпоху не забирались.

Кстати, Португалия даже не шестая в рейтинге УЕФА! В режиме онлайн португальцы идут на седьмом месте, хоть разница и всего в полтора балла, но выше них Нидерланды.

Фото: globallookpress.com/Sergio Ruiz; www.fcporto.pt