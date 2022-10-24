Джек Грилиш грубо пошутил про игрока «Ньюкасла» в мае. За октябрь больше него в АПЛ забил только Холанд

Мигель Альмирон всех удивил.

«Уберите Мареза c поля как можно скорее. Он играет как Альмирон» – это слова полузащитника «Ман Сити» Джека Грилиша после майской игры против «Астон Виллы» (3:2). Тогда «Сити» праздновал победу в АПЛ, а Грилиш пошутил, посмеявшись над уровнем игры партнера. Сам Грилиш провел весь матч в запасе.

Из-за второго предложения – сравнения с Альмироном – Грилиша даже критиковали. В Англии многим показалось, что это не очень красиво.

Кто такой Альмирон?

Мигель Альмирон – 28-летний парагвайский полузащитник «Ньюкасла». Он завершил сезон-2021/22 лишь с одним забитым мячом без голевых передач – худший персональный результат с первого сезона-2018/19 в клубе (тогда было 10 матчей без результативных действий).

В АПЛ-2022/23 все резко изменилось: Альмирон наколотил шесть мячей в 12 матчах, пять из них – в октябре. За последние 23 дня, кстати, Альмирон забил больше голов в АПЛ, чем Грилиш за почти полтора сезона в «Сити» (у него четыре мяча).

Альмирон – один из ключевых футболистов «Ньюкасла» прямо сейчас. В сезоне-2022/23 лишь трое игроков вышли в старте во всех 11 матчах чемпионата: вратарь Ник Поуп, защитник Киран Триппьер и Мигель Альмирон.

«Я не думаю, что у Мигги есть какая-то другая мотивация, кроме как выкладываться за «Ньюкасл» и за болельщиков, которые обожают его, – сказал недавно главный тренер команды Эдди Хау. – Он настоящий командный игрок, и получает то признание, которое заслуживает. Он забивает прекрасные голы, которые меняли ход игры».

Восхищается парагвайцем и одноклубник Бруно Гимараэс: «Он замечательный парень. Я счастлив, что мои голевые всегда предназначены именно Мигги».

Альмирон мог уйти из клуба этим летом. Остался благодаря несостоявшемуся трансферу

Летом 2022-го, пожалуй, его возможный уход был самым вероятным за все время выступлений за «Ньюкасл».

Клуб нацелился на вингера «Эвертона» Энтони Гордона – за ним еще охотился «Челси». Гордон играет на правом фланге, как и Альмирон – приезд нового футболиста мог серьезно осложнить парагвайцу жизнь. Однако клубы не договорились, и Альмирон остался.

Своим шансом Мигель воспользовался сполна и смог убедить главного тренера «Его рабочая этика потрясающая, – констатировал Эдди Хау. – Когда команда не владеет мячом, Альмирон будто бы пашет за двух игроков сразу, его объем беговой работы восхищает».

Это правда: Альмирон – один из лучших нападающих АПЛ по прессинг-действиям, отборам и перехватам. Настоящий пахарь, который в этом сезоне еще и схватил статус лучшего бомбардира «Ньюкасла».

Фото: REUTERS/Paul Childs, Lee Smith