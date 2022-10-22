«Лейпциг» превратил 0:3 в 3:3 за 17 минут. Розе встретил камбэк с покерфейсом
Хотели забить четвертый, но не успели.
Бундеслига подарила захватывающий триллер со спасением на последних минутах. Залетаем на матч «Аугсбург» – «Лейпциг» (3:3). Гости за 17 минут ушли со счета 0:3!
«Лейпцигу» помогла красная карточка защитника «Аугсбурга» Яго на 66-й минуте. 7 минут спустя после затяжной атаки полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи выкатил на пустые Андре Силве, и тот не промахнулся.
На 89-й минуте Кристофер Нкунку закинул второй со штрафного.
Через минуту «Лейпциг» сравнял: вратарь «Аугсбурга» Томаш Коубек отбил мяч прямо на ногу 19-летнему Уго Новоа.
Несмотря на эффектный камбэк, футболисты «Лейпцига» не особо праздновали: хотели забить и четвертый, но не хватило времени.
Уго Новоа после гола сразу помчался к центру поля.
Марко Розе встретил камбэк покерфэйсом.
В любом случае команда перевела 0:3 в 3:3 – получилось мощно.
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Марко Розе потихоньку выправляет дела. На момент увольнения Доменико клуб шел 11-м с одной победой в пяти матчах Бундеслиги. При Розе случились три победы в шести матчах чемпионата, но команда на девятом месте.
В еврокубках «Лейпциг» тоже выступает с переменным успехом: уступил в гостях «Реалу» (0:2) и дважды обыграл «Селтик» (3:1 и 2:0).
Следующую игру команда Розе проведет в Лиге Чемпионов – 25 октября в Германию приедет «Реал». «Лейпциг» отстает от мадридского клуба на 4 очка – есть возможность сократить разрыв в очном матче.
- Дата проведения
- 22 октября, 16.30, «ВВК-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 34, пенальти Бериша, 2:0 – 51 Демирович, 3:0 – 64 Варгас, 3:1 – 72 Андре Силва, 3:2 – 89 Нкунку, 3:3 – 90 Новоа.
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Аугсбург –
Коубек, Педерсен (Калиджури, 78), Гауэлеу, Бауэр, Яго, Груэсо, Реджбечай, Варгас, Нидерлехнер (Майер, 87), Демирович, Бериша (Фрамбергер, 74).
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РБ Лейпциг –
Бласвих, Хенрихс (Новоа, 73), Орбан, Гвардиол, Раум, Кампль (Айдара, 59), Форсберг (Ольмо, 80), Шлагер, Собослаи, Поульсен (Нкунку, 59), Андре Силва.
- Предупреждения:
- Андре Силва (21), Бериша (22), Демирович (37), Груэсо (60), Яго (65), Гауэлеу (83), Реджбечай (90).
- Удаление:
- Яго (65).
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Фото: globallookpress.com/Roger Petzsche
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