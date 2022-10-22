«Лейпциг» превратил 0:3 в 3:3 за 17 минут. Розе встретил камбэк с покерфейсом

Хотели забить четвертый, но не успели.

Бундеслига подарила захватывающий триллер со спасением на последних минутах. Залетаем на матч «Аугсбург» – «Лейпциг» (3:3). Гости за 17 минут ушли со счета 0:3!

«Лейпцигу» помогла красная карточка защитника «Аугсбурга» Яго на 66-й минуте. 7 минут спустя после затяжной атаки полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи выкатил на пустые Андре Силве, и тот не промахнулся.

На 89-й минуте Кристофер Нкунку закинул второй со штрафного.

Через минуту «Лейпциг» сравнял: вратарь «Аугсбурга» Томаш Коубек отбил мяч прямо на ногу 19-летнему Уго Новоа.

Несмотря на эффектный камбэк, футболисты «Лейпцига» не особо праздновали: хотели забить и четвертый, но не хватило времени.

Уго Новоа после гола сразу помчался к центру поля.

Марко Розе встретил камбэк покерфэйсом.

В любом случае команда перевела 0:3 в 3:3 – получилось мощно.

Как там «Лейпциг» после увольнения Тедеско?

Марко Розе потихоньку выправляет дела. На момент увольнения Доменико клуб шел 11-м с одной победой в пяти матчах Бундеслиги. При Розе случились три победы в шести матчах чемпионата, но команда на девятом месте.

В еврокубках «Лейпциг» тоже выступает с переменным успехом: уступил в гостях «Реалу» (0:2) и дважды обыграл «Селтик» (3:1 и 2:0).

Следующую игру команда Розе проведет в Лиге Чемпионов – 25 октября в Германию приедет «Реал». «Лейпциг» отстает от мадридского клуба на 4 очка – есть возможность сократить разрыв в очном матче.

Фото: globallookpress.com/Roger Petzsche