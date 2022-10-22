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«Лейпциг» превратил 0:3 в 3:3 за 17 минут. Розе встретил камбэк с покерфейсом

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Хотели забить четвертый, но не успели.

Бундеслига подарила захватывающий триллер со спасением на последних минутах. Залетаем на матч «Аугсбург» – «Лейпциг» (3:3). Гости за 17 минут ушли со счета 0:3!

«Лейпцигу» помогла красная карточка защитника «Аугсбурга» Яго на 66-й минуте. 7 минут спустя после затяжной атаки полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи выкатил на пустые Андре Силве, и тот не промахнулся.

На 89-й минуте Кристофер Нкунку закинул второй со штрафного.

Через минуту «Лейпциг» сравнял: вратарь «Аугсбурга» Томаш Коубек отбил мяч прямо на ногу 19-летнему Уго Новоа.

Несмотря на эффектный камбэк, футболисты «Лейпцига» не особо праздновали: хотели забить и четвертый, но не хватило времени.

Уго Новоа после гола сразу помчался к центру поля.

Марко Розе встретил камбэк покерфэйсом.

В любом случае команда перевела 0:3 в 3:3 – получилось мощно.

Как там «Лейпциг» после увольнения Тедеско?

Марко Розе потихоньку выправляет дела. На момент увольнения Доменико клуб шел 11-м с одной победой в пяти матчах Бундеслиги. При Розе случились три победы в шести матчах чемпионата, но команда на девятом месте.

В еврокубках «Лейпциг» тоже выступает с переменным успехом: уступил в гостях «Реалу» (0:2) и дважды обыграл «Селтик» (3:1 и 2:0).

Следующую игру команда Розе проведет в Лиге Чемпионов – 25 октября в Германию приедет «Реал». «Лейпциг» отстает от мадридского клуба на 4 очка – есть возможность сократить разрыв в очном матче.

Аугсбург – РБ Лейпциг 3:3 (1:0, 2:3)
Дата проведения
22 октября, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 34, пенальти Бериша, 2:0 – 51 Демирович, 3:0 – 64 Варгас, 3:1 – 72 Андре Силва, 3:2 – 89 Нкунку, 3:3 – 90 Новоа.
АугсбургКоубек, Педерсен (Калиджури, 78), Гауэлеу, Бауэр, Яго, Груэсо, Реджбечай, Варгас, Нидерлехнер (Майер, 87), Демирович, Бериша (Фрамбергер, 74).
РБ ЛейпцигБласвих, Хенрихс (Новоа, 73), Орбан, Гвардиол, Раум, Кампль (Айдара, 59), Форсберг (Ольмо, 80), Шлагер, Собослаи, Поульсен (Нкунку, 59), Андре Силва.
Предупреждения:
Андре Силва (21), Бериша (22), Демирович (37), Груэсо (60), Яго (65), Гауэлеу (83), Реджбечай (90).
Удаление:
Яго (65).

Тедеско может возглавить «Штутгарт». Бос, Хюттер, Сеоане, Себастиан Хенесс – тоже в списке кандидатов на пост тренера

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Фото: globallookpress.com/Roger Petzsche

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