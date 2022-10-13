Вратарь «Порту» сделал ассист и отразил пенальти в матче ЛЧ. Такого раньше не было

Им уже интересуется «МЮ».

В 4-м туре ЛЧ «Порту» разгромил в гостях леверкузенский «Байер»: гол Галено и дубль Мехди Тареми с пенальти. Португальцы вышли на второе место в группе благодаря ничьей мадридского «Атлетико» с «Брюгге» и опережают испанцев на 2 очка.

Главным героем матча стал вратарь «Порту» Диогу Кошта – он первым в истории ЛЧ отдал голевую передачу и отразил пенальти в одном матче.

Сначала Кошта закинул на Вендерсона Галено, который открыл счет в начале матча.

«Это была одна из заготовленных комбинаций, которые наигрывал тренер. Мы хорошо поработали и у нас получилось», – рассказал Кошта после матча.

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау все подтвердил: «Диогу отлично играет ногами, далеко выбивает мяч. Нужно было воспользоваться высокой линией защиты соперника – все было заготовлено Диогу и Галено заранее, а потом хорошо исполнено».

А затем Кошта спас команду после удара Керема Демирбая с пенальти (3:08):

Это уже не первый пенальти «Байера», отбитый Коштой: неделю назад он парировал удар Патрика Шика (2:30).

Консейсау тогда сказал: «Отразить пенальти тяжело, но ему не нужны мои слова для того, чтобы понять, что он один из лучших португальских вратарей прямо сейчас. Диогу инстинктивно угадал, куда пробьют пенальти, но если спросить его, сколько он посмотрел пенальти в исполнении Шика, он ответит, что много, потому что мы показываем игрокам все, что может облегчить им жизнь».

Вообще, Диогу Кошта спец по пенальти: за карьеру он отразил треть из них – 10 из 29, причем 9 на взрослом уровне и один за сборную Португалии до 15 лет.

Еще больше впечатляет его статистика во взрослой сборной – за шесть матчей он отразил пенальти против Турции, а в матче со сборной Чехии Патрик Шик (снова он!) исполнил паненку и попал в перекладину. Впрочем, формально это тоже вошло в статистику отбитых Коштой пенальти.

Кто такой Диогу Кошта?

23-летний вратарь – воспитанник академии «Порту», дебютировал за основу клуба еще в сезоне-2019/20. Он играет под 99-м номером – взял его в честь бывшего вратаря и клубной легенды «Порту» Витора Байи.

В прошлом сезоне Кошта стал первым вратарем команды – отыграл 33 из 34 туров чемпионата Португалии и попал в национальную сборную. Там он вытеснил опытного Руя Патрисиу – у него лишь два выхода за последние 6 матчей сборной Португалии, у Диогу Кошты – четыре. У португальских вратарей сейчас мощная конкуренция (есть еще Жозе Са из «Вулверхэмптона»), но именно Кошта едет в Катар основным.

В августе португальское издание Correio da Manha сообщало, что футболиста хочет подписать «МЮ», причем по личному желанию главного тренера Эрика тен Хага – за вратаря придется выплатить отступные в 60 млн евро.

Фото: REUTERS/Pedro Nunes, Thilo Schmuelgen