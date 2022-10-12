Вечер сенсаций в ЛЧ – сразу четыре штуки. «Реал» и «Ман Сити» пострадали, но все равно первыми вышли в плей-офф
Дайджест вечера в Лиге чемпионов.
Старт четвертого тура ЛЧ подарил несколько сенсаций и первых участников плей-офф. Досрочно из групп вышли «Реал» и «Манчестер Сити», которые набрали по 10 очков и уже не опустятся ниже второго места. Причем обеим командам для официального выхода в этом туре хватило ничьих.
«Реал» оформил досрочный проход в плей-офф аж на 95-й минуте против «Шахтера»
«Реал» пропустил от «Шахтера» в самом начале второго тайма – отличился Александр Зубков. Команда Анчелотти была максимально близка к первому поражению в сезоне, но на 95-й минуте Рюдигер все-таки вырвал для мадридцев ничью.
Рюдигер жутко разбил голову. С кровью вонзил гол, подпортивший сказку «Шахтера»
Во второй игре этой группы «Лейпциг» на выезде положил два гола «Селтику» (2:0). Борьба за вторую путевку в плей-офф развернется между «Лейпцигом» (6 очков) и «Шахтером» (5). «Селтик» (1) сильно отстал.
«Ман Сити» подтвердил выход из группы только после матча «Боруссии» и «Севильи»
«Ман Сити» неожиданно увез только ничью из Копенгагена – помешало удаление Серхио Гомеса еще в первом тайме. При этом команда Гвардиолы не забила пенальти, а еще один гол не засчитал ВАР.
Однако «Боруссия» и «Севилья» тоже разыграли ничью (1:1), формально отправив «Сити» в плей-офф. Выходит, Гвардиола перед «Ливерпулем» дал отдохнуть Холанду и при этом добился нужной цели.
У «Дортмунда» 7 очков, у «Севильи» и «Копенгагена» – по 2. «Боруссия» должна проходить в плей-офф вместе с «Сити».
Пеп оставил Холанда в запасе – «Сити» скатал 0:0 с «Копенгагеном». Но все разумно
Сразу два сюрприза в группе H: «Бенфика» и «Маккаби»
Удивили не только «Шахтер» и «Копенгаген» – из группы H прилетели аж две неожиданности.
«Бенфика» увезла ничью из Парижа (1:1): счет открыл Килиан Мбаппе с пенальти, но гости во втором тайме ответили своим голом с 11-метрового. Повторили результат очной игры в Лиссабоне.
«ПСЖ» уже третий матч подряд (во всех турнирах) заканчивает вничью, но в ЛЧ это пока не сильно мешает. Теперь у «ПСЖ» и «Бенфики» по 8 очков, тогда как у «Ювентуса» только три.
Итальянцы пострадали из-за сенсационной победы «Маккаби» (2:0). Шансы «Юве» на плей-офф ничтожно малы.
Похоже, впереди заочная борьба с «Маккаби» за Лигу Европы.
Крах «Юве»: 0:2 против «Маккаби» и почти без шансов на плей-офф ЛЧ. Но Аллегри остается
«Челси» и «Зальцбург» обгоняют «Милан». В этой группе все решится в последних турах
«Челси» второй раз подряд прибил «Милан» (3:0 дома и теперь 2:0 на выезде). В гостях помогло удаление Томори уже на 18-й минуте. Команда Грэма Поттера выбралась из того затруднительного положения, в которое загнала себя в начале сезона: после двух побед над «Миланом» подряд лондонцы, наконец, вышли на первое место в группе.
А вообще у «Челси» при Поттере уже четыре победы подряд во всех турнирах с общим счетом 10:1. Магия!
Впрочем, в этом квартете вся борьба еще впереди. Загребское «Динамо» и «Зальцбург» сегодня вничью – 1:1. Теперь таблица такая: у «Челси» 7 очков, у «Зальцбурга» – 6, у «Милана» и «Динамо» – по 4.
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