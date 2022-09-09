Что интересного в ЛЕ? «МЮ» проиграл с Роналду и Каземиро, «Ференцварош» Черчесова – герои, Головин заработал победный пенальти

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Четверг – самый насыщенный день в еврокубках. Тут сразу два турнира – Лига Европы и Лига конференций. Матчей много, красивых голов – тоже хватает, назначенных пенальти – вообще выше крыши.

Начнем с Лиги Европы

Роналду, Каземиро и Магуайр вышли за «МЮ». И проиграли дома «Реал Сосьедаду»

«Юнайтед» поправил турнирное положение в АПЛ, поэтому на Лигу Европы Тен Хаг ротировал состав. Впереди наконец вышел Криштиану Роналду, в полузащите – Каземиро и Фред, в центре обороны – Магуайр и Линделеф.

После перерыва появился еще и Лисандро Мартинес – и на 58-й минуте мяч отскочил ему в руку после удара Давида Сильвы. Судья поставил пенальти, который реализовал Браис Мендес. Гол остался единственным.

Криштиану отыграл полный матч, ударил по воротам 4 раза – 2 мимо, 2 раза заблокировали защитники.

«Арсенал» победил 2:1. У Нкетиа – прямое участие во всех трех голах

Команда Микеля Артеты поехала к «Цюриху», чемпионам Швейцарии. Главным героем стал нападающий Эдди Нкетиа. Он сначала ассистировал Маркиньосу – бразилец, разрывающий Премьер-лигу-2 (3 гола в 3 матчах), дебютировал в основе, сразу забил и расплакался.

После этого Нкетиа привез пенальти (достаточно сомнительный) у своих ворот. Но сам же исправился – забил второй и победный гол «Арсенала».

Шомуродов забил, «Роме» это не помогло

Жозе Моуринью и его ребята бодро провели август, но в сентябре забарахлили. В Серии А проиграли «Удинезе» 0:4, в Лиге Европы на «Лудогорец» выставили полуосновной состав с Дибалой, Белотти в атаке и Миле Свиларом в воротах.

Все самое интересное началось, когда Белотти заменили на Шомуродова на 67-й минуте. Вскоре болгарская команда открыла счет. На 86-й Эльдор замкнул подачу головой, но в следующей атаке «Рома» пустила второй. И проиграла 1:2.

«Буде-Глимт» снова хорош. Увезли ничью из Эйндховена

«Буде-Глимт» с Никитой Хайкиным в воротах в прошлом сезоне навел шороху в Лиге конференций, а в этом чуть не прошел в групповой этап ЛЧ (проиграли загребскому «Динамо»). Зато живенько начали Лигу Европы. Вообще не стесняясь приехали и забрали ничью у ПСВ Руда ван Нистелроя.

Перед перерывом счет открыл датчанин Альберт Гронбэк – «Буде-Глимт» купил его у «Орхуса» в августе за 3 млн евро, а он к 9 сентября забил уже второй гол в еврокубках. И какой красивый – обязательно посмотрите.

Счет сравнял Коди Гакпо – лидера ПСВ убедили не уезжать в АПЛ этим летом. Уговаривал лично Луи ван Гал. Нападающий остался и в одном моменте все-таки отправил мяч мимо Хайкина в ворота. Российский вратарь сделал 6 сэйвов и спас для команды ничью 1:1.

Головин заработал пенальти, с которого «Монако» забил победный

Переходим к самой российской группе Лиги Европы. «Монако», не очень хорошо начавший чемпионат (2 победы в 6 турах), увез победу из Белграда – матчи на сербской «Маракане» редко бывают простыми.

Единственный гол забил Бриль Эмболо с пенальти, который заработал Александр Головин. Российский полузащитник подставился под фол в штрафной. Этого хватило для победы – 1:0.

«Ференцварош» Черчесова вынес чемпиона Турции. Почти весь матч играя в меньшинстве

Вот уж кто герои дня, так чемпион Венгрии. «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова дома переиграл «Трабзонспор» – чемпиона Турции с Гамшиком, Языджи, Гбаменом, египетским Трезеге и Марком Бартрой в составе.

«Ференцварош» открыл счет уже на 4-й минуте – Вечеи и Нген разыграли бюджетное подобие комбинации Неймара и Мбаппе из матча против «Ювентуса». А уже на 16-й за грубый фол у венгерской команды удалили защитника Чивича.

Неприятное обстоятельство позволило Черчесову максимально врубить режим автобуса (21% владения после красной) и колоть контратаками. На 29-й минуте все тот же Нген разрезал всю оборону пасом на Адама Траоре, который забил второй.

Недавно перешедший из «Валенсии» Макси Гомес забил первый гол за «Трабзонспор», но еще до перерыва Нген реализовал пенальти и сделал счет 3:1. Навал в концовке дал туркам 3:2, но сравнять не получилось. Языджи положил через себя, но мяч отменили из-за офсайда.

Черчесов начинает Лигу Европы с победы!

«Лацио» разнес «Фейеноорд». Вели 3:0 к 30-й минуте

Как же хороши финалисты еврокубков прошлого сезона. «Реал» победил, но «Ливерпуль» проиграл 1:4 в Неаполе, «Айнтрахт» получил 0:3 дома от «Спортинга», «Рейнджерс» – 0:4 в гостях от «Аякса». «Рома» и «Фейеноорд» продолжили тенденцию.

Голландская команда горела в Риме 0:3 уже к 28-й минуте, а после перерыва получили и четвертый. В концовке положение чуть поправил мексиканский новичок Сантьяго Хименес – дублем превратил счет в не такие страшные 2:4.

Красивая игра, в которой «Лацио» насобирал отличных хайлайтов – команда Сарри вскрывала оборону соперника очень изящно.

Одной строкой про остальные матчи Лиги Европы

• Берлинский «Унион» проиграл бельгийскому «Юниону» дома 0:1.

• «Фенербахче» дома победил киевское «Динамо» 2:1. Победный гол на 92-й минуте забил Миши Батшуайи. Первый гол за турецкий клуб для бельгийского нападающего.

• Французские клубы – короли эффектных концовок. В добавленное время победные голы забили «Нант» (2:1 против «Олимпиакоса») и «Ренн» (2:1 против АЕК Ларнака).

• «Фрайбург» идет на первом месте в Бундеслиге, но вратарь Марк Флеккен продолжает чудить. В этом сезоне он уже пустил смешной гол от Боруссии Д», а сейчас не справился с дальним ударом «Карабаха».

Хорошо, что в составе был «японский Роббен» Риксу Доан – его победный гол напомнит многим про легенду (к тому же оба играли за ПСВ).

• «Шериф» в прошлом сезоне обыгрывал «Реал», а в этом году справляется с соперниками поскромнее. «Омония» получила 0:3 дома по игре, хотя может нарваться на дополнительное наказание – матч прерывали из-за того, что в лайнсмена прилетел стакан (или бутылка) с водой.

Что в Лиге конференций? Веселье «Вильярреала» и «Леха», трагедия клуба из Косово

А теперь коротко про Лигу конференций. Тут есть парочка интересных сюжетов.

• Например, «Вильярреал», еще ни разу не пропустивший в этом сезоне Ла Лиги, выставил на «Лех» второй состав и получил гол уже на второй минуте.

После этого испанцы пришли в себя, но до последнего держался счет 3:3 – у поляков все мячи организовала пара Исхак-Скурась. Победный забили только после того, как Эмери выпустил на поле главных звезд команды – 4:3.

Получился самый результативный матч дня от самой малопропускающей команды Европы.

• Клубы из Лихтенштейна и Косово удачно дебютировали в еврокубках. «Вадуц» дома сыграл вничью с «Аполлоном» (0:0), а у косовского «Балкани» матч закончился маленькой трагедией.

Команда играла острее и заслуженно вела в счете до 91-й минуты, когда мяч в нелепейшей ситуации попал в ворота.

Из других интересных матчей: «Вест Хэм» не без проблем победил в гостях «ФКСБ» 3:1, хотя долго проигрывал и сравнял только после не самого очевидного пенальти, «Ницца» спасла ничью с «Кельном» тоже только благодаря пенальти (1:1), «Истанбул» в гостях уничтожил «Хартс» 4:0.

Фото: globallookpress.com/Andrew Yates