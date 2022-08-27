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«Прошу «Аякс» продать меня по рекордной цене». Антони врубил прессинг с помощью Романо, пока «МЮ» готовит 94 млн евро

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Игрок уже ищет жилье в Манчестере.

Итальянец Фабрицио Романо – главный футбольный инсайдер планеты прямо сейчас. Его авторитет в индустрии достиг такого уровня, что футболисты сами приходят к нему на исповедь – так получилось, например, с лидером «Аякса» Антони, который в интервью Романо заявил о намерении уйти из амстердамского клуба.

– Что произошло сегодня [в пятницу]?

– На встрече с клубом я выразил прежний интерес к уходу, только на этот раз с солидным предложением на столе. «Аякс» отказался, аргументировав это тем, что у них есть только 5 дней, чтобы найти мне замену.

– Почему «Аякс» не отпускает тебя?

– Я не прошу «Аякс» просто отпустить меня. Прошу продать меня по рекордной цене за игрока Эредивизи. Я настаивал на этом с февраля, чтобы клуб мог спокойно перестроить команду.

– Как проходят переговоры о трансфере?

– В феврале этого года мои агенты приехали в Амстердам и сообщили «Аяксу» о моем желании покинуть клуб и принять новый вызов. Мы дали понять, что будут заинтересованные клубы, а вместе с этим и хорошие предложения. 

– Что ты сказал клубу? 

– В течение трансферного окна встречи продолжались, и я получил предложение от «Аякса» о продлении контракта. Но я еще раз ясно дал понять, что хочу уйти. Люди должны слушать меня и понимать, что моя мотивация ведет меня к счастью, мне нужно выступать на самом высоком уровне, – сказал Антони в интервью Фабрицио. 

«МЮ» – главный претендент на Антони. «Аякс» хочет за бразильца 100 млн евро, а игрок уже ищет дом в Манчестере

Слухи об уходе Антони поползли еще зимой. Игроком интересовались «ПСЖ», «Бавария» и «Ливерпуль», но настойчивее всех был «МЮ», который как раз возглавил Эрик тен Хаг, хорошо знакомый Антони.

•‎ В начале июня представители Антони провели переговоры с «МЮ» – тогда сделку оценивали в 60 млн евро. Игрок был не против перехода, но контактов с «Аяксом» не было.

•‎ В конце июня стали известны требования «Аякса»: амстердамцы потребовали за бразильского вингера 70-80 млн евро.

•‎ «МЮ» не перестал интересоваться Антони, но не хотел выкладывать такие деньги. Когда Тен Хаг все же настоял на переходе, «Аякс» взвинтил ценник до космических 100 млн евро.

•‎ Такая наглость заставила «МЮ» в начале августа отказаться от сделки, но в середине августа манкунианцы внезапно вернулись в гонку за игроком. Sky Sports писал, что «МЮ» предложит 94 млн евро, а Романо сообщил, что «Аякс» отклонил оффер в 90 млн евро.

•‎ Тот же Романо сообщает, что контракт с Антони был согласован еще в середине августа. По сведениям De Telegraaf, представители бразильца уже несколько дней подыскивают ему жилье в Манчестере.

•‎ Еще одним препятствием может стать нежелание главного тренера «Аякса» Алфреда Схройдера отпускать игрока. «Я продолжаю исходить из того, что Антони будет и дальше играть за «Аякс». Понимаю его чувства, но у него контракт с «Аяксом». К тому же, как мне кажется, у нас милый клуб. Давайте не будем все усложнять. Мы ведь с вами понимаем, как все устроено в футболе, правда? Он хочет уйти в другую команду, а мы хотим сделать все, чтобы его сохранить, – сказал Схройдер.

А что у него со статистикой?

В прошлом сезоне с позиции правого вингера Антони сыграл 2535 минут во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 ассистов. Текущий сезон бразилец начал ударно – в трех матчах забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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Фото: East News/Voetbal International, Pro Shots Photo Agency/Sipa USA

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