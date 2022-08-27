Идеальный рикошет в девятку – так «Лацио» сдвинул «Интер» с первого места

Луис Альберто в деле.

«Лацио» дома на «Стадио Олимпико» обыграл «Интер» 3:1. Особенно красивым получился победный гол – его забил испанский полузащитник Луис Альберто. Тут и разыграли красиво, и сам выстрел получился идеальным. Правда, Николо Барелла все же немного подправил мяч в свои ворота.

Девять игроков «Интера», оказавшихся в собственной штрафной, только наблюдали за ударом испанца в девятку.

А ведь этого гола могло и не быть. Альберто все лето просился в «Севилью», даже подал запрос о трансфере, но Мончи не договорился с римским клубом по цене. В итоге в андалусийском клубе оказался Иско, а Луис Альберто еще на год останется в «Лацио».

И это хорошая новость для Серии А – испанец может и красиво попасть, и раздавать ассисты.

«Лацио» забивал как хотел: Милинкович-Савич раздавал из глубины, а Педро разобрался в штрафной

Если ударам по девяткам вы предпочитаете изящные голевые передачи в духе Андреа Пирло, то и тут «Лацио» удовлетворит вас. Посмотрите, какой пас отдал Сергей Милинкович-Савич на гол Фелипе Андерсона.

Это уже 13-й ассист сербского футболиста со старта прошлого сезона. Среди полузащитников в топ-5 европейских лигах никто не отдал больше результативных передач – столько же у Киммиха и Бенжамена Бурижо из «Ренна».

А для тех, кому больше нравится, когда нападающий раскидывает защитников финтами, есть третий гол «Лацио» – Педро классно разобрался в штрафной.

К слову, и Педро, и Альберто вышли во втором тайме – и принесли команде Маурицио Сарри победу.

Единственный гол «Интера» в начале второго тайма получился не таким зрелищным. Лаутаро Мартинес после стандарта проткнул мяч в ворота. Немного жаль, что из-за этого Иван Проведель (вратарь с российскими корнями) не отстоял на ноль.

«Лацио» – пока первый, а «Интер» подвела реализация

Что касается турнирной ситуации, то поражение «Интера» стало неожиданностью. Команда Симоне Индзаги стартовала с двух побед над аутсайдерами – 2:1 против «Лечче» и 3:0 против «Специи».

И тут такое фиаско против первого же серьезного соперника. При этом «Интер» был активен в атаке (насоздавали на 1,63 xG против 1 xG у «Лацио»), но ошибки в обороне стоили победы.

В Лиге чемпионов «Барселона» и «Бавария» за такое могут наказать больнее.

А «Лацио» как минимум на вечер обосновался на первом месте с 7 очками. Правда, по итогам тура команду Маурицио Сарри могут обойти «Наполи» и «Рома».

Фото: globallookpress.com/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency; REUTERS/ALBERTO LINGRIA