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Идеальный рикошет в девятку – так «Лацио» сдвинул «Интер» с первого места

Лацио Лацио
Интер Интер
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Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич
Луис Альберто Луис Альберто
Педро Педро
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Луис Альберто в деле.

«Лацио» дома на «Стадио Олимпико» обыграл «Интер» 3:1. Особенно красивым получился победный гол – его забил испанский полузащитник Луис Альберто. Тут и разыграли красиво, и сам выстрел получился идеальным. Правда, Николо Барелла все же немного подправил мяч в свои ворота.

Девять игроков «Интера», оказавшихся в собственной штрафной, только наблюдали за ударом испанца в девятку.

А ведь этого гола могло и не быть. Альберто все лето просился в «Севилью», даже подал запрос о трансфере, но Мончи не договорился с римским клубом по цене. В итоге в андалусийском клубе оказался Иско, а Луис Альберто еще на год останется в «Лацио».

И это хорошая новость для Серии А – испанец может и красиво попасть, и раздавать ассисты.

«Лацио» забивал как хотел: Милинкович-Савич раздавал из глубины, а Педро разобрался в штрафной

Если ударам по девяткам вы предпочитаете изящные голевые передачи в духе Андреа Пирло, то и тут «Лацио» удовлетворит вас. Посмотрите, какой пас отдал Сергей Милинкович-Савич на гол Фелипе Андерсона.

Это уже 13-й ассист сербского футболиста со старта прошлого сезона. Среди полузащитников в топ-5 европейских лигах никто не отдал больше результативных передач – столько же у Киммиха и Бенжамена Бурижо из «Ренна».

А для тех, кому больше нравится, когда нападающий раскидывает защитников финтами, есть третий гол «Лацио» – Педро классно разобрался в штрафной.

К слову, и Педро, и Альберто вышли во втором тайме – и принесли команде Маурицио Сарри победу.

Единственный гол «Интера» в начале второго тайма получился не таким зрелищным. Лаутаро Мартинес после стандарта проткнул мяч в ворота. Немного жаль, что из-за этого Иван Проведель (вратарь с российскими корнями) не отстоял на ноль.

«Лацио» – пока первый, а «Интер» подвела реализация

Что касается турнирной ситуации, то поражение «Интера» стало неожиданностью. Команда Симоне Индзаги стартовала с двух побед над аутсайдерами – 2:1 против «Лечче» и 3:0 против «Специи».

И тут такое фиаско против первого же серьезного соперника. При этом «Интер» был активен в атаке (насоздавали на 1,63 xG против 1 xG у «Лацио»), но ошибки в обороне стоили победы.

В Лиге чемпионов «Барселона» и «Бавария» за такое могут наказать больнее. 

А «Лацио» как минимум на вечер обосновался на первом месте с 7 очками. Правда, по итогам тура команду Маурицио Сарри могут обойти «Наполи» и «Рома».

Лацио – Интер 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
26 августа, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 40 Фелипе Андерсон, 1:1 – 51 Мартинес, 2:1 – 75 Луис Альберто, 3:1 – 86 Педро.
ЛациоПроведель, Габаррон, Романьоли, Марушич, Весино (Луис Альберто, 57), Катальди (Маркос Антонио, 84), Милинкович-Савич, Ладзари (Хюсай, 71), Фелипе Андерсон (Канчельери, 84), Дзакканьи (Педро, 57), Иммобиле.
ИнтерХанданович, Думфрис (Дармиан, 69), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 69), Брозович, Гальярдини (Чалханоглу, 77), Барелла (Корреа, 77), Лукаку (Джеко, 68), Мартинес.
Предупреждения:
Дзакканьи (56), Марушич (64), Брозович (83).

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Фото: globallookpress.com/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency; REUTERS/ALBERTO LINGRIA

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