Каземиро в «МЮ», Дзюба в Турции, португалец за 45 млн в «Вулвз» – собрали трансферы за неделю

Еще «Сток Сити» нашел нового Делапа.

Лето заканчивается, трансферное окно в большинстве чемпионатов закроется на следующей неделе. Присмотримся, кого за прошедшие 7 дней покупали и продавали европейские клубы.

Каземиро – из «Реала» в «МЮ», 70,65 млн евро

Бразильский опорник выиграл в «Реале» вообще все (и по несколько раз) и отправился за новым вызовом в Англию. «Мадрид» уже нашел замену в лице Тчуамени, а Тен Хагу точно поможет суперспособность Каземиро адаптироваться.

Чезаре Касадеи – из «Интера» в «Челси», 15 млн евро

Тухель усилил полузащиту капитаном молодежки «Интера». 19-летнего игрока взяли за серьезные деньги – 15 сразу плюс 5 в виде бонусов. Касадеи не сыграл ни матча за основу «Интера», но в примавере выдал 25+7 за 66 матчей. Перспективно.

Эмерсон – из «Челси» в «Вест Хэм», 13 млн евро

«Вест Хэм» заваливает начало сезона (0 очков после трех туров и последнее место), поэтому спешно усиливается. Эмерсон в прошлом сезоне уезжал в «Лион» в аренду, этим летом шли разговоры о возвращении в Италию, но левый защитник предпочел остаться в Лондоне.

Морган Гиббс-Уайт – из «Вулверхэмптона» в «Ноттингем Форест», 29,5 млн евро

«Ноттингем» второй раз за лето обновил трансферный рекорд. Сумма за Гиббса-Уайта может дойти до 42,5 млн фунтов с учетом бонусов. Почему за молодого полузащитника выложили такие деньги? С Гиббсом-Уайтом хорошо работал тренер Стив Купер – вместе они даже выигрывали чемпионат мира.

Матеуш Нунеш – из «Спортинга» в «Вулверхэмптон», 45 млн евро

«Вулвз» забирают одного из самых перспективных португальских полузащитников, который уже заиграл в сборной. Трансфер – рекордная покупка в истории «Вулверхэмптона» и вторая самая дорогая продажа «Спортинга». По сути трансфер игрока сборной Португалии оплатили переходом человека из английской молодежки.

Бертран Траоре – из «Астон Виллы» в «Истанбул Башахшекир», аренда

Техничный вингер из Буркина-Фасо оказался не нужен Джеррарду – в прошлом сезоне только выходил на замену, в этом даже не попадал в заявку. Теперь Траоре поиграет в аренде в Турции.

Кортни Хоз – из «Астон Виллы» в «Уотфорд», аренда

Еще один игрок, который не попадает в состав «Виллы» – слишком высокая конкуренция в линии защиты. В «Уотфорде» в Чемпионшипе будет попроще.

Лайам Делап – из «Манчестер Сити» в «Сток Сити», аренда

Делапа считают одним из самых многообещающих нападающих академии «Ман Сити». Парню надо развиваться – и для этого он выбрал самое логичное направление. Лайам поехал в аренду в команду, за которую его отец – легендарный Рори Делап – бросал мощнейшие ауты.

Дженк Озкачар – из «Лиона» в «Валенсию», аренда за 500 тыс евро

Гаттузо продолжает набирать игроков, с которыми сделает «Валенсию» great again. Озкачар классно отыграл сезон в аренде в бельгийском «Левене» и может сделать шаг вперед в Ла Лиге.

Омар Альдерьете – из «Герты» в «Хетафе», аренда

А вот Альдерьете провел прошлый сезон в аренде в «Валенсии». Парагвайский центральный защитник был основным у Пепе Бордаласа, а теперь приехал в аренду в «Хетафе» – клуб, который построил Бордалас (сейчас там тренирует Кике Санчес Флорес).

Антонио Бланко – из «Реала» в «Кадис», аренда

Бланко – перспективный центральный защитник кантеры «Реала», капитан «Кастильи». На Антонио был большой спрос в Ла Лиге, он поехал в «Кадис». В «Мадриде» Бланко ценили, но Анчелотти совсем не давал парню шансов, а игровое время очень нужно.

Адриан Эмбарба – из «Эспаньола» в «Альмерию», сумма неизвестна

Хуан Карлос Лазо – из «Альмерию» в «Эспаньол», сумма неизвестна

Два испанских клуба провернули обмен игроками атаки. Эмбарба – опытный игрок, который в прошлом сезоне потерял место в старте «Эспаньола». У Лазо тоже проблемы с игровым временем – у «Альмерии» много новичков этим летом.

Рейнир – из «Реала» в «Жирону», аренда

Рейнир считался талантом уровня Винисиуса и Родриго, но зачах в аренде в «Боруссии». Два сезона бразильский полузащитник в основном выходил на 10-15 минут в концовках. Теперь Рейнир едет в «Жирону» – в испанской команде шансов поиграть в футбол будет больше.

Зухаир Феддаль – из «Спортинга» в «Реал Вальядолид», бесплатно

Марокканский защитник долго играл в Испании – за «Леванте», «Алавес», «Бетис». Феддаль успешно съездил в «Спортинг», с которым стал чемпионом. Контракт с лиссабонским клубом закончился, поэтому Зухаир вернулся в Ла Лигу – поиграет за «Вальядолид».

Пако Алькасер – из «Вильярреала» в «Шарджа», бесплатно

Пако подкосили травмы, плюс он стилистически не подходит Эмери – не очень отрабатывает в прессинге. А тут еще «Вильярреал» летом подписал Моралеса из «Леванте» и подтянул молодого сенегальца Николаса Джексона.

Ситуация не понравилась Алькасеру – его хотели отправить в аренду в ОАЭ, все уже согласовали и даже объявили о сделке. Но сам Пако настоял на полном расторжении контракта. И перешел в «Шарджу» полноценно.

Джованни Симеоне – из «Вероны» в «Наполи», аренда за 3,5 млн евро

«Наполи» – главный ньюсмейкер недели. Первый трансфер – покупка Джованни Симеоне. Официально оформлена как аренда за 3,5 млн с правом выкупа за 12 млн. В прошлом сезоне 27-летний нападающий наколотил за «Верону» 17 голов в Серии А – так что это серьезное усиление.

Джакомо Распадори – из «Сассуоло» в «Наполи», аренда за 5 млн евро

Вторая большая покупка – Джакомо Распадори из «Сассуоло». 22-летний нападающий может сыграть на любой позиции в атаке и уже вызывался в сборную Италии. Следующим летом «Наполи» выкупит Джакомо за 25 млн евро.

Танги Ндомбеле – из «Тоттенхэма» в «Наполи», аренда за 0,5 млн евро

В 2019-м «шпоры» купили француза за 60 млн евро. Но у Танги совсем не пошло в Англии. Зимой он вернулся в аренду в «Лион», но даже бывший клуб решил не выкупать игрока. «Наполи» берет его в аренду, а «Тоттенхэм» будет платить большую часть зарплаты. В 2023-м есть право выкупа за 30 млн евро.

Аркадиуш Милик – из «Марселя» в «Ювентус», аренда за 1 млн евро

«Юве» все лето искал еще одного игрока в нападение, долго говорили о Депае, но выбор пал на дешевого поляка. За аренду заплатят всего 1 млн евро, который может вырасти до 2, если Милик будет хорош. Следующим летом Аркадиуша могут выкупить за 8 млн.

Брандон Соппи – из «Удинезе» в «Аталанту», 9 млн евро

«Аталанта» нашла игрока, который закроет правый фланг целиком. 20-летний правый защитник – выпускник академии «Ренна», скорость и технику которого уже оценили в Италии.

Перр Схюрс – из «Аякса» в «Торино», 9,5 млн евро

Новый одноклубник Миранчука еще пару лет назад был незаменим в центре обороны «Аякса». Но из старта Перр выпал, а амстердамцы приняли неплохое предложение из Италии. Теперь Схюрс зацементирует оборону «Торино» и заменит Бремера.

Булайе Диа – из «Вильярреала» в «Салернитану», аренда за 1 млн евро

В прошлом сезоне нападающий забивал «Ливерпулю» в полуфинале Лиги чемпионов, а сейчас будет бороться за выживание в Серии А. На Диа претендовали «Ницца» и «Марсель», но он теперь в «Салернитане», которая была самой настойчивой.

Хуан Кабал – из «Атлетико Насьонал» в «Верону», 4 млн евро

«Верона» нашла нового центрального защитника в Колумбии – за довольно серьезные за 20-летнего игрока деньги. Впрочем, у клуба с родины Ромео и Джульетты есть опыт подобных трансферов – именно они в начале 2000-х привезли в Серию А Мауро Каморанези (из мексиканского «Крус Асуля»).

Хассан Камара – «Уотфорда» в «Удинезе», 19 млн евро

Один из самых необычных переходов лета. Средненького крайнего защитника из команды Чемпионшипа берут в Серию А за огромные деньги – и сразу возвращают назад в аренду. «Уотфорд» и «Удинезе» принадлежат семье Поццо. Есть версия, что трансфер – просто финансовая махинация для обхода ФФП.

Джон Лукуми – из «Генка» в «Болонью», 8 млн евро

Хоакин Соса – из «Насьоналя» в «Болонью», 1,7 млн евро

Синиша Михайлович обновил защиту, профинансировав трансферы удачной продажей Артюра Теате в «Ренн» за 19 млн евро. 24-летний колумбиец Лукуми с опытом игры в ЛЧ и перспективный 20-летний уругваец Соса обошлись в два раза дешевле.

Марин Погранчич – из «Вольфсбурга» в «Лечче», аренда

Так бывает: прошлым летом «Вольфсбург» отдал хорватского защитника в аренду в «Дортмунд», этим летом за Погранчичем пришел только «Лечче».

Самюэль Умтити – из «Барселоны» в «Лечче», аренда

В паре с Погранчичем, вероятно, будет играть Умтити. Трансфер, который обрадовал многих болельщиков «Барсы» и Лапорту лично.

Кристиан Ансальди – из «Торино» в «Парму», бесплатно

У знакового для РПЛ аргентинца закончился контракт с «Торино». Из Италии Ансальди не уехал – теперь поиграет с Буффоном. Правда, в Серии B.

Сайха Сеха – из «Труа» в «Марсель», 1 млн евро

«Марсель» подписывает не только возрастных звезд, которые мало кому нужны (Алексиса Санчеса), но и активно ищет молодых французов. 17-летним вингером Сеха интересовались и европейские топы – например, «МЮ» и «Бавария».

Эрик Байи – из «МЮ» в «Марсель», аренда за 2 млн евро

Тен Хаг усадил на лавку и Магуайра, что только усложнило жизнь ивуарийскому защитнику. Он поехал за игровой практикой во Францию. И, в отличие от «МЮ», сыграет в Лиге чемпионов.

Алан Виржиниус – из «Сошо» в «Лилль», 4 млн евро

Вингер стал одной из звездочек прошлого розыгрыша Лиги 2. За Аланом пришли «Ньюкасл», «Байер» и «Андерлехт», но он предпочел остаться во Франции. В итоге борьбу за него выиграл экс-чемпион страны.

Кристофер Жюльен – из «Селтика» в «Монпелье», 1 млн евро

Центральный защитник вернулся во Франции после трех лет в Шотландии. В «Монпелье» он составит пару с другим человеком с опытом игры в Британии – Мамаду Сако.

Рони Лопеш – из «Севильи» в «Труа», аренда

У португальского крайка не очень ладится в «Севилье» – клуб раздает его по арендам. Зато у Лопеша всегда прет во Франции – для скромного «Труа» такой переход станет серьезным подспорьем в борьбе за выживание.

Ислам Слимани – из «Спортинга» в «Брест», сумма неизвестна

Гигантский алжирец в последние годы активно меняет клубы: «Фенербахче», «Лион», «Монако», «Спортинг». На очереди – «Брест», который из-за травмы пятки потерял Стива Мунье на старт сезоне.

Маджид Уорис – из «Страсбура» в «Анортосис», бесплатно

«Легендарный» ганский нападающий «Спартака» присел в запас после появления в «Страсбуре» Кевина Гамейро. В 30 лет Уорис отправляется на Кипр – кажется, уже доигрывать.

Кевин Стротман – из «Марселя» в «Дженоа», аренда

В Италии голландскому полузащитнику явно нравится больше, чем во Франции. Это уже третья аренда Строотмана в итальянские команды. В прошлом сезоне он вылетел из Серии А с «Кальяри», а поднимать из Серии Б будет уже «Дженоа», за который, кстати, играл в 2021-м.

Эрик Эбимбе – из «ПСЖ» в «Айнтрахт», аренда

На полузащитника из академии «Пари Сен-Жермен», периодически выходившего в прошлом сезоне, летом был большой спрос. В итоге Эбимбе стал усилением под ЛЧ для «Айнтрахта» – там умеют прокачивать молодежь, так что все в выигрыше.

Дедрик Боята – из «Герты» в «Брюгге», 2 млн евро

Исхак Бельфодиль – из «Герты» в «Аль-Гарафу», бесплатно

Сандро Шварц чистит состав берлинского клуба. Новому тренеру не понадобились ни опытный бельгийский защитник Боята, который в прошлом сезоне был капитаном команды, ни опытный алжирский нападающий – Бельфодиль уехал на заработки.

Дарко Чурлинов – из «Штутгарта» в «Бернли», 3,5 млн евро

Венсан Компани продолжает осовременивать «Бернли» с помощью молодых игроков. Чурлинов – македонский вингер c опытом игры в Бундеслиге и интересная замена ушедшему в «Эвертон» Дуайту Макнилу.

Йоэл Похьянпало – из «Байера» в «Венецию», 2,5 млн евро

Нападающий поездил по арендам, но теперь осядет в «Венеции». В самом стильном клубе Серии Б вообще любят скандинавов – Похьянпало будет уже третьим финном в составе.

Синдзи Окадзаки – из «Картахены» в «Сент-Труйден», бесплатно

Японский нападающий становился чемпионом с «Лестером», но последние пару лет играл в Сегунде. Сейчас 36-летний Окадзаки едет в Бельгию – побегать за середняка лиги.

Бернар – из «Шарджа» в «Панатинаикос», бесплатно

Полузащитник сборной Бразилии, поигравший в «Шахтере» и «Эвертоне», возвращается в Европу. Правда, уже не в топ-лиги – станет одноклубником Юрия Лодыгина в Греции.

Артем Дзюба – из «Зенита» в «Адана Демирспор», бесплатно

Российский нападающий наконец нашел новый клуб. «Адана»не самая элитная турецкая команда, но там есть и отличные одноклубники, и красивые окрестности. Дзюба уже забил первый гол за «Демирспор».

Макс Майер – из «Фенербахче» в «Люцерн», бесплатно

Странствия не оправдавшего ожидания немецкого таланта продолжаются. Уже были и «Кристал Пэлас», и «Фенербахче», и «Кельн», и «Мидтьюлланд». Теперь Швейцария.

Ахметчан Каплан – из «Трабзонспора» в «Аякс», 9,5 млн евро

19-летний защитник после Нового года прочно обосновался в центре обороны «Трабзонспора» – и команда стала чемпионом Турции. Этим летом в Трабзон приехал Марк Бартра, а самого Каплана за хорошие деньги отправили в «Аякс».

Игор Пайшао – из «Коритибы» в «Фейеноорд», 5 млн евро

Давид Ханко – из «Спарта Прага» в «Фейеноорд», 6 млн евро

Финалист Лиги конференций этим летом затеял масштабную перестройку: ушли уже 15 футболистов, пришли 13. Пайшао – бразильский вингер, сверкнувший в «Коритибе», с учетом бонусов может даже стать самой дорогой продажей в истории клуба. Ханко – универсальный защитник сборной Словакии, ненадолго заглядывавший в «Фиорентину».

Фредрик Аурснес – из «Фейеноорда» в «Бенфику», 13 млн евро

Чтобы покупать игроков, роттердамскому клубу пришлось продавать лидеров. Аурснес был основным игроком в прошлом сезоне, поэтому на норвежского опорника положила глаз «Бенфика». Всего год назад «Фейе» купил Фредрика у «Мольде» всего за 450 тысяч евро. Отличный бизнес.

Мартин Касерес – из «Леванте» в «Лос-Анджелес Гэлакси», бесплатно

В 2008 году он приходил в «Барселону» Пепа Гвардиолы. С тех пор прошло 14-лет, но уругвайский защитник все еще в деле. В «Гэлакси» Касерес пересечется с воспитанниками каталонского клуба – Рики Пучем и Виктором Васкесом.

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