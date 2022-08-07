Икарди и Ванда разводятся. Или все-таки нет?

Продолжение сериала.

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди все-таки разводится с Вандой Нарой. Или нет?

Ванда рассказала о разводе своей прислуге – но затем выложила фото с обручальным кольцом

Эта сага длится очень давно. В этот раз в сеть слили голосовое сообщение, в котором Ванда говорит своей прислуге, что расстается с 29-летним игроком. Ведущая передачи Los Ángeles de la mañana, где прокрутили сообщение, заявила о его подлинности.

Вот текст речи: «Что ж, Кармен, я приехала в Аргентину ради развода с Мауро. Я это организовываю – и останусь тут еще на несколько дней. Готовлюсь к разводу, потому что я больше не могу. Я попросила о разводе».

L’Equipe добавляет, что Икарди не заявили на матч против «Клермона» не из-за проблем с физической формой, а чтобы он мог разобраться с личной жизнью. «ПСЖ» планирует продать Икарди и хочет, чтобы игрок был в оптимальных кондициях. Главный претендент на аргентинца – «Монца» Сильвио Берлускони, только поднявшаяся в Серию А.

Икарди: «Если кто-то говорит о вас плохо – пускай говорит. Потому что пока эти люди тратят свое время, сплетничая о ваших путешествиях, ваших достижениях и вашей личной жизни, вы все еще реальны. Это причиняет им боль. Им больно от того, что они хотят видеть тебя в плохом состоянии. Больно, что каждый день Бог благословляет тебя».

Ванда тоже ответила – выложила фото, на котором отчетливо видно обручальное кольцо. Опровергла саму себя?

Икарди и Ванда почти расстались в 2021-м из-за измены футболиста. В 2022-м уже изменила сама Ванда

В октябре 2021-го отношения Мауро и Ванды максимально накалились. За пару дней до этого ничего не предвещало разрыва: Ванда делилась в соцсетях фотографиями дочерей со стадиона, сам Икарди спокойно репостил эти истории.

Но громыхнуло: сначала Ванда отписалась от мужа, затем удалила все фото с ним, а в сторис выдала запись с жестким обвинением: «Ты разрушил семью ради шлюхи». Позже аргентинская журналистка Кер Вайнштейн получила от Ванды подтверждение о расставании.

La Gazzetta dello Sport даже назвала предполагаемую причину конфликта – известную аргентинскую актрису и модель Чайну Суарес. 34-летняя Ванда была подписана на 29-летнюю Суарес, а затем резко отписалась и удалила последний комментарий на ее странице. Похоже, все из-за мужа.

Чайна и до этого попадала в такие истории: в 2015-м была причиной расставания актера Бенджамина Викунья с моделью Каролиной Ардохайн, которые находились в отношениях 10 лет и имели четверых детей. Они расстались в прошлом году – у них два общих ребенка. Чуть раньше Суарес встречалась с актером Николасом Кабре, с которым у нее тоже есть дочь.

У Ванды и Мауро два общих ребенка, поэтому муж был готов на все, чтобы сохранить брак. TYC Sports сообщал, что форвард даже подписал специальный контракт, по которому обещал передать все свои активы жене, чтобы спасти их брак. Икарди передал ей права на его контракты, а еще все имущество аж до 2050 года.

Например, Ванда стала единственным владельцем управляющей компании World Marketing Football, которую они создали несколько лет назад. Помимо этого, Нара забрала его дома в Милане и на озере Комо.

«Фотографии, которые я публиковала последние несколько месяцев, показывают, насколько хорошо нам было и насколько мы были счастливы, – рассказывала Ванда. – Все это сильно ранило. Каждый день я просила его о разводе. Когда он понял, что обратного пути нет, то сказал мне, что так не может продолжаться, и если разлука – единственный способ положить конец боли, то мы это сделаем. Мы пошли к адвокату – и через два дня Мауро согласился на все условия. Мы подписали соглашение.

На следующий день он написал мне то, что никто никогда не писал: «Я отдал тебе все, и у тебя есть все. Надеюсь, ты будешь счастлива, потому что это сделает меня счастливым». Тогда я посчитала, что все печальные события, которые бывали на нашем пути, должны укрепить нас как пару и семью.

Мы сделали выбор. Я люблю тебя, Мауро Икарди».

Правда, это не конец.

В марте 2022-го испанское издание As сообщило, что Ванда изменяла мужу с телохранителем семьи, когда летала в Аргентину. Несколько человек были свидетелями, когда жена Икарди после одной из вечеринок пригласила телохранителя к себе в комнату. Очевидцы рассказывали, что Ванда уединялась с мужчиной в лифте. Икарди после этого уволил телохранителя.

Ванда – жесткий агент. Воевала за зарплату Икарди с «Интером» так, что пришлось уйти в «ПСЖ»

Кратко напомним, как развивались отношения Икарди с Вандой.

В 2013-м аргентинец увел ее у экс-одноклубника по «Сампдории» Макси Лопеса, от которого Нара родила троих сыновей. В 2014-м Мауро и Ванда поженились, после чего у них появились еще две дочери: Франческа и Изабелла. А в 2015-м Мауро уволил агента, с которым сотрудничал 10 лет, и нанял на его место жену.

Осенью 2016-го Икарди продлил контракт с «Интером» до 2021 года, по которому с заработной платой 5,5 млн евро в год он стал третьим игроком в Серии А. Шумиха началась перед новым переподписанием. В декабре 2018-го Ванда пришла в эфир итальянской программы «Тики-Така», где прямо заявила: «Мы очень далеки от нового контракта. Возможно, нам стоит поговорить с руководителями «Интера», но мы этого пока не сделали. Икарди – это не тот игрок, которого стоит обсуждать, нужно обновить контракт и финансовые условия – только и всего. Меня смешит, когда я слышу, что у Икарди нет предложений. Их очень много, но его приоритет – остаться».

После этого La Gazzetta dello Sport написала, что Ванда окончательно достала директора «Интера» Джузеппе Маротту – он больше не будет с ней общаться и попросит Икарди поменять представителя. Мауро ответил очень резко: «Ванда будет моим агентом до окончания карьеры. Я рад и горжусь теми результатами, которых мы достигли в совместной работе, но ко мне никто не обращался по поводу смены агента. Мне жалко, что Gazzetta dello Sport печатает такую чушь».

Ванда же продолжала нервировать клуб, заявляя, что Икарди не продлит контракт. Затем в интервью As намекнула на интерес «Реала» и «Барсы»: «Есть несколько важных команд, заинтересованных в Мауро. Это два главных клуба Испании, по одному из Франции и Англии. Мы еще не получили удовлетворительного предложения от «Интера», поэтому все может быть. У нас прекрасные отношения с испанскими грандами».

Бывший агент Икарди Абио Морено критиковал стиль общения Ванды: «Она заботится только о деньгах, а не о своем имидже и имидже капитана «Интера». Любой агент может говорить о новом контракте, но важно, как именно это делается. Вы не можете просто сказать «Это зарплата Икарди» и разместить все в социальных сетях».

Но Ванде все равно. По ее словам, при ней контракты Икарди во время игры за «Интер» выросли на 85%. «На первые встречи я приходила с друзьями мужа, чтобы они были свидетелями. Они сказали ему, что в мире нет человека, который бы защищал его карьеру и имидж лучше меня», – гордилась Нара.

Однако эксцентричность Ванды все же привела к конфликту между игроком и клубом. В середине февраля 2019-го «Интер» лишил аргентинца капитанской повязки – после нескольких комментариев Нары об игроках и руководстве «Интера» в эфире «Тики-Таки». В ответ на это тот отказался играть на следующий день.

Летом 2019-го клуб подписал Ромелу Лукаку и объявил, что Икарди не поедет в предсезонный тур. В сентябре он перешел в «ПСЖ» – сначала на правах аренды, затем полноценно. Ванда договорилась о трансфере в 50 млн плюс 8 млн бонусами с существенным повышением зарплаты.

Увод Нары у Макси Лопеса мешал Мауро и в сборной. Каждый его вызов широко критиковался, в том числе даже Диего Марадоной. Шептались, что именно треугольник Лопес – Ванда – Икарди помешал Мауро поехать на ЧМ-2018.

В Париже страсти не утихли. Кажется, новый сезон их отношений начнется уже в другой локации.

Фото: Gettyimages.ru/Emilio Andreoli; Instagram/mauroicardi, wanda_nara