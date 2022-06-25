«ПСЖ» утверждает, что трансфер Месси принес клубу 700 млн евро. Проверить это невозможно

Парижский ответ на претензии Ла Лиги.

После подписания самого крупного контракта в истории мирового футбола с Килианом Мбаппе страсти вокруг «ПСЖ» не утихают. Многие обвиняют парижан в нечестной финансовой игре, но президент клуба Нассер Аль-Хелайфи изо всех сил убеждает, что его проект может приносить большие деньги.

Для этого Аль-Хелайфи вместе с коммерческим директором «ПСЖ» Марком Армстронгом отчитались испанской газете Marca о доходах клуба после приобретения Лионеля Месси – они утверждают, что трансфер аргентинца принес парижанам 700 млн евро .

Из чего сложилась такая сумма?

Пересказываем тезисы боссов «ПСЖ» и при необходимости добавляем небольшие комментарии.

•‎ Новые спонсорские контракты. После прихода Месси «ПСЖ» подписал соглашения с Dior (люксовая одежда), Gorillas (доставка продуктов), Crypto.com (обмен криптовалют), Autohero (сервис по продаже поддержанных автомобилей), GOAT (площадка для продажи одежды), Smart Good Things (напитки), Infinity Sports (продажа спортивных товаров), Geekvape (электронные сигареты), PlayBetR (казино), Volt и Big Cola (обе – напитки). Выросла и средняя сумма контрактов – до прихода аргентинца она колебалась между 3 и 5 млн евро, после – между 5 и 8 млн евро.

•‎ Продажа футболок. По словам представителей парижского клуба, в течение сезона-2021/22 продали более миллиона футболок, 60% из которых пришлось на джерси с фамилией Месси. 933 тысячи евро – столько парижане заработали на футболках Лео в первые три часа продаж.

Известно, что в 2019 году «ПСЖ» подписал новый контракт с Nike – сообщалось, что клуб будет получать от спонсорства около 80 млн евро. В свою очередь Nike отвечает за производство комплектов и их доставку всему миру, поэтому они зарабатывают большую часть от продаж.

По словам футбольного экономиста Кирана Магуайра, клубы обычно получают около 7% от продаж футболок. Но, например, «Ливерпуль» получал 20 из-за меньшей суммы фиксированных выплат. На каких конкретно условиях работает «ПСЖ» с Nike, не раскрывается.

•‎ Социальные сети. В первые дни после трансфера на соцсети «ПСЖ» подписались 15 млн человек – благодаря этому клуб пробил отметку 150 млн подписчиков на всех платформах. По словам Армстронга, сейчас недельный прирост соцсетей «ПСЖ» – 1,4 млн фолловеров.

•‎ Посещаемость тоже выросла – теперь желающих попасть на домашнюю игру «ПСЖ» в разы больше. Армстронг утверждает, что парижский клуб установил рекордный доход от продажи билетов – но конкретных чисел не называет.

В сезоне-2021/22 (частично сохранялись ограничения из-за ковида) средняя посещаемость «Парк де Пренс» составила 41 589 зрителей. Это меньше, чем в доковидные времена: в сезоне-2018/19 было 46 911 зрителей, а в сезоне-2019/20 – 47 517 зрителей. Сезон-2020/21 в расчет не берем – тогда из-за пандемии на стадионах почти не было болельщиков. Как мы видим, посещаемость не увеличилась (и даже уменьшилась). Видимо, рекорд удалось достичь за счет увеличения цен на билеты.

Доходы «ПСЖ» недоказуемы – об этом говорит журналист New York Times

Отчет «ПСЖ» выглядит довольно красиво и логично, но журналист New York Times Тарик Панжа призывает отнестись к нему с осторожностью. Тарик справедливо утверждает, что слова функционеров почти не подкреплены цифрами и предполагает, что «ПСЖ» может говорить о любых доходах, когда клубу это будет удобно.

Также журналист предполагает, что ни один орган футбольного регулирования не в состоянии разобраться во всех денежных хитросплетениях и ставит под сомнение смысл существования таких органов.

Смысл в том, что «ПСЖ» через катарские связи может подписывать спонсоров на удобные суммы. И даже если в отчетах все будет ровно, высчитать, адекватные ли суммы получает клуб от партнеров, очень тяжело. С нынешними правилами «ПСЖ» почти неуязвим.

Почему Аль-Хелайфи выступил именно сейчас?

Журналист NY Times упомянул атаку Ла Лиги на «ПСЖ» – возможно, именно критика босса испанского чемпионата Хавьера Тебаса заставила Аль-Хелайфи отчитаться о гигантских доходах парижского клуба именно сейчас.

В середине июня Ла Лига подала жалобу в УЕФА на «ПСЖ». Он связана с предположительными нарушениями финансового фэйр-плей. В организации заявили, что будут предпринимать «дальнейшие действия в правовом поле, поскольку парижане постоянно нарушают действующие правила финансового фэйр-плей».

Аль-Хелайфи отреагировал с нескрываемым раздражением: «Мы делаем то, что делаем, потому что знаем, что можем. Не в нашем стиле говорить о других лигах, клубах или федерациях. Мы не будем никого учить, и мы никому не позволим учить нас. Каждый год одно и то же. Мы будем продолжать строить наш проект».

После этого Тебас разжег заочную дискуссию еще сильнее. «Аль-Хелайфи – это просто другой уровень. Он держит нас всех за дураков (и даже сам не верит в свою ложь) и приходит в редакцию Marca, чтобы преподавать уроки с гордостью и высокомерием нувориша. Для «ПСЖ» не существует норм. Мы продолжим бороться за устойчивость футбольного мира и его существование без обмана», – написал в твиттере президент Ла Лиги.

Фото: globallookpress.com/Sven Beyrich, Gao Jing