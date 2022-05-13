«Тоттенхэм» порвал «Арсенал» 3:0. Между ними всего 1 очко в гонке за ЛЧ

В Англии продолжается напряженная гонка за последние места в ЛЧ: «Тоттенхэм» проехался по «Арсеналу» (3:0).
После важнейшей победы команду Антонио Конте от заветной цели разделяет одно очко.
Артета в бешенстве от судейства. «Арсенал» получил красную и пенальти в свои ворота
«Тоттенхэм» победил заслуженно.
Начали давить команду Артеты с первых секунд. «Арсенал» выдержал 20 минут, а потом резко посыпался: Седрик не смог удержать проводящего лучший сезон в карьере Сон Хын Мина и вроде бы повалил корейца в штрафной, хотя момент объективно спорный.
1:0 – Харри Кейн без проблем реализовал пенальти и открыл счет.
Ужасы «Арсенала» в обороне на этом не закончились: на 33-й минуте Роб Холдинг вдруг зарядил локтем по лицу Сона и заработал вторую желтую. Первая тоже была за фол на корейце – так «Арсенал» за стартовые полчаса схлопотал сначала пенальти, а потом и удаление.
2:0 – на 37-й Кейн после скидки Бентанкура оформил дубль. А подачу с углового делал все тот же кошмарный для «Арсенала» Сон.
На второй тайм команда Артеты выходила с более оборонительным планом, но тут снова вмешался Сон. Уже на 47-й минуте.
3:0 – кореец ловко подловил отскок в штрафной и прошил Рэмсдейла.
Артета злился после игры из-за судейства: «Меня дисквалифицируют на шесть месяцев, если скажу, что думаю на самом деле. Я не умею лгать, поэтому предпочту не говорить того, что думаю. Не могу рассказать, что я думаю. У меня нет разочарования из-за действий моих игроков. Я горжусь своими футболистами. Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения. Это позор. Такой красивый матч был уничтожен».
Так больно «Арсеналу» не было с 2008-го
В истории дерби, которая насчитывает уже почти 200 матчей, «Тоттенхэм» лишь семь раз побеждал в три и более мяча.
• Три раза по 3:0: 1923-й, 1954-й и 1960-й.
• Три раза по 5:0: 1901-й, 1911-й и 1983-й.
• Один раз 5:1.
Уникальные 5:1 – самый свежий разгром, позабавились в 2008-м. Это полуфинал Кубка Лиги, после него «Тоттенхэм» взял последний трофей, в финале обыграв «Челси» в дополнительное время.
В этот раз победа в три мяча. Четвертая такая в истории. И первый разгром в летоисчислении АПЛ.
Что по календарю?
«Арсенал» все равно остается в позиции силы: две победы в оставшихся турах – и «Тоттенхэм» пролетает мимо ЛЧ.
Да, учитываем «Челси», потому что теоретически команда Томаса Тухеля еще не обеспечила участие в ЛЧ. При этом «Челси» хватит и одного очка – при равенстве мячей в АПЛ смотрят на разницу мячей. У «Челси» – +42, у «Арсенала» – +11, у «Тоттенхэма» – +23.
Календари вполне позволяют надеяться на максимум очков для каждой команды. «Арсенал» победил в 7 из 8 последних гостевых игр против «Ньюкасла». И победил в 7 из 8 домашних матчей против «Эвертона». Хотя, конечно, «Эвертон» и «Бернли» будут предельно мотивированы из-за борьбы за выживание.
Но для команды Микеля Артеты вряд ли найдется оправдание, если «Тоттенхэм» все-таки обгонит соседей.
Сон проводит лучший сезон в карьере: гонится за Салахом и тащит «Тоттенхэм» в топ-4
- Дата проведения
- 12 мая, 21.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 22, пенальти Кейн, 2:0 – 37 Кейн, 3:0 – 47 Сон Хын Мин.
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Тоттенхэм –
Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис (Родон, 82), Санчес, Сессеньон, Сон Хын Мин (Бергвейн, 72), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Лукас Моура, 72), Кейн.
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Арсенал –
Рэмсдейл, Соареш, Холдинг, Габриэл (Нуну Тавареш, 76), Томиясу, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Нкетиа (Ляказетт, 73), Мартинелли (Смит-Роу, 64), Сака.
- Удаление:
- Холдинг (33).
Фото: REUTERS/Paul Childs, David Klein
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