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«Тоттенхэм» порвал «Арсенал» 3:0. Между ними всего 1 очко в гонке за ЛЧ

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В Англии продолжается напряженная гонка за последние места в ЛЧ: «Тоттенхэм» проехался по «Арсеналу» (3:0). 

После важнейшей победы команду Антонио Конте от заветной цели разделяет одно очко.

Артета в бешенстве от судейства. «Арсенал» получил красную и пенальти в свои ворота

«Тоттенхэм» победил заслуженно.

Начали давить команду Артеты с первых секунд. «Арсенал» выдержал 20 минут, а потом резко посыпался: Седрик не смог удержать проводящего лучший сезон в карьере Сон Хын Мина и вроде бы повалил корейца в штрафной, хотя момент объективно спорный.

1:0 – Харри Кейн без проблем реализовал пенальти и открыл счет.

Ужасы «Арсенала» в обороне на этом не закончились: на 33-й минуте Роб Холдинг вдруг зарядил локтем по лицу Сона и заработал вторую желтую. Первая тоже была за фол на корейце – так «Арсенал» за стартовые полчаса схлопотал сначала пенальти, а потом и удаление.

2:0 – на 37-й Кейн после скидки Бентанкура оформил дубль. А подачу с углового делал все тот же кошмарный для «Арсенала» Сон. 

На второй тайм команда Артеты выходила с более оборонительным планом, но тут снова вмешался Сон. Уже на 47-й минуте. 

3:0 – кореец ловко подловил отскок в штрафной и прошил Рэмсдейла.

Артета злился после игры из-за судейства:  «Меня дисквалифицируют на шесть месяцев, если скажу, что думаю на самом деле. Я не умею лгать, поэтому предпочту не говорить того, что думаю. Не могу рассказать, что я думаю. У меня нет разочарования из-за действий моих игроков. Я горжусь своими футболистами. Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения. Это позор. Такой красивый матч был уничтожен».

Так больно «Арсеналу» не было с 2008-го

В истории дерби, которая насчитывает уже почти 200 матчей, «Тоттенхэм» лишь семь раз побеждал в три и более мяча. 

• Три раза по 3:0: 1923-й, 1954-й и 1960-й.

• Три раза по 5:0: 1901-й, 1911-й и 1983-й.

• Один раз 5:1. 

Уникальные 5:1 – самый свежий разгром, позабавились в 2008-м. Это полуфинал Кубка Лиги, после него «Тоттенхэм» взял последний трофей, в финале обыграв «Челси» в дополнительное время.

В этот раз победа в три мяча. Четвертая такая в истории. И первый разгром в летоисчислении АПЛ. 

Что по календарю?

«Арсенал» все равно остается в позиции силы: две победы в оставшихся турах – и «Тоттенхэм» пролетает мимо ЛЧ. 

Да, учитываем «Челси», потому что теоретически команда Томаса Тухеля еще не обеспечила участие в ЛЧ. При этом «Челси» хватит и одного очка – при равенстве мячей в АПЛ смотрят на разницу мячей. У «Челси» – +42, у «Арсенала» – +11, у «Тоттенхэма» – +23. 

Календари вполне позволяют надеяться на максимум очков для каждой команды. «Арсенал» победил в 7 из 8 последних гостевых игр против «Ньюкасла». И победил в 7 из 8 домашних матчей против «Эвертона». Хотя, конечно, «Эвертон» и «Бернли» будут предельно мотивированы из-за борьбы за выживание. 

Но для команды Микеля Артеты вряд ли найдется оправдание, если «Тоттенхэм» все-таки обгонит соседей. 

Сон проводит лучший сезон в карьере: гонится за Салахом и тащит «Тоттенхэм» в топ-4

Тоттенхэм – Арсенал 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
12 мая, 21.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 22, пенальти Кейн, 2:0 – 37 Кейн, 3:0 – 47 Сон Хын Мин.
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис (Родон, 82), Санчес, Сессеньон, Сон Хын Мин (Бергвейн, 72), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Лукас Моура, 72), Кейн.
АрсеналРэмсдейл, Соареш, Холдинг, Габриэл (Нуну Тавареш, 76), Томиясу, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Нкетиа (Ляказетт, 73), Мартинелли (Смит-Роу, 64), Сака.
Предупреждения:
Дэвис (17), Холдинг (26), Смит-Роу (86), Эдегор (88), Джака (90).
Удаление:
Холдинг (33).

Фото: REUTERS/Paul Childs, David Klein

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