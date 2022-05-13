«Тоттенхэм» порвал «Арсенал» 3:0. Между ними всего 1 очко в гонке за ЛЧ

В Англии продолжается напряженная гонка за последние места в ЛЧ: «Тоттенхэм» проехался по «Арсеналу» (3:0).

После важнейшей победы команду Антонио Конте от заветной цели разделяет одно очко.

Артета в бешенстве от судейства. «Арсенал» получил красную и пенальти в свои ворота

«Тоттенхэм» победил заслуженно.

Начали давить команду Артеты с первых секунд. «Арсенал» выдержал 20 минут, а потом резко посыпался: Седрик не смог удержать проводящего лучший сезон в карьере Сон Хын Мина и вроде бы повалил корейца в штрафной, хотя момент объективно спорный.

1:0 – Харри Кейн без проблем реализовал пенальти и открыл счет.

Ужасы «Арсенала» в обороне на этом не закончились: на 33-й минуте Роб Холдинг вдруг зарядил локтем по лицу Сона и заработал вторую желтую. Первая тоже была за фол на корейце – так «Арсенал» за стартовые полчаса схлопотал сначала пенальти, а потом и удаление.

2:0 – на 37-й Кейн после скидки Бентанкура оформил дубль. А подачу с углового делал все тот же кошмарный для «Арсенала» Сон.

На второй тайм команда Артеты выходила с более оборонительным планом, но тут снова вмешался Сон. Уже на 47-й минуте.

3:0 – кореец ловко подловил отскок в штрафной и прошил Рэмсдейла.

Артета злился после игры из-за судейства: « Меня дисквалифицируют на шесть месяцев, если скажу, что думаю на самом деле . Я не умею лгать, поэтому предпочту не говорить того, что думаю. Не могу рассказать, что я думаю. У меня нет разочарования из-за действий моих игроков. Я горжусь своими футболистами. Хочу, чтобы судья вышел к камерам и объяснил свои решения. Это позор. Такой красивый матч был уничтожен».

Так больно «Арсеналу» не было с 2008-го

В истории дерби, которая насчитывает уже почти 200 матчей, «Тоттенхэм» лишь семь раз побеждал в три и более мяча.

• Три раза по 3:0: 1923-й, 1954-й и 1960-й.

• Три раза по 5:0: 1901-й, 1911-й и 1983-й.

• Один раз 5:1.

Уникальные 5:1 – самый свежий разгром, позабавились в 2008-м. Это полуфинал Кубка Лиги, после него «Тоттенхэм» взял последний трофей, в финале обыграв «Челси» в дополнительное время.

В этот раз победа в три мяча. Четвертая такая в истории. И первый разгром в летоисчислении АПЛ.

Что по календарю?

«Арсенал» все равно остается в позиции силы: две победы в оставшихся турах – и «Тоттенхэм» пролетает мимо ЛЧ.

Да, учитываем «Челси», потому что теоретически команда Томаса Тухеля еще не обеспечила участие в ЛЧ. При этом «Челси» хватит и одного очка – при равенстве мячей в АПЛ смотрят на разницу мячей. У «Челси» – +42, у «Арсенала» – +11, у «Тоттенхэма» – +23.

Календари вполне позволяют надеяться на максимум очков для каждой команды. «Арсенал» победил в 7 из 8 последних гостевых игр против «Ньюкасла». И победил в 7 из 8 домашних матчей против «Эвертона». Хотя, конечно, «Эвертон» и «Бернли» будут предельно мотивированы из-за борьбы за выживание.

Но для команды Микеля Артеты вряд ли найдется оправдание, если «Тоттенхэм» все-таки обгонит соседей.

Фото: REUTERS/Paul Childs, David Klein