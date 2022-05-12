«Интер» красиво вырвал Кубок Италии у «Юве» – первый за 11 лет. Хотя пропустили дважды за 55 секунд

Сезон без трофеев у Турина впервые с 2011-го.

У «Интера» уже есть трофей – и шансы на золотой дубль. Миланцы выиграли Кубок Италии в финале у «Ювентуса».

Сюжет римского решающего матча переворачивался несколько раз.

«Интер» начал как фаворит и забил уже на 7-й минуте – Николо Барелла поступил как настоящий лидер.

🔃 «Ювентус» включился после перерыва и быстро устроил первый переворот. В протоколе это голы на 50-й (Алекс Сандро) и 52-й (Душан Влахович) минутах, но давайте посмотрим честнее.

На самом деле туринцы забили дважды на 55 секунд. После того, как сравняли счет, около полутора минут отмечали, игра возобновилась на 51:00 ровно, а в 51:55 сербский форвард уже создал повод для нового празднования.

«Интер» отыгрался только через полчаса, с пенальти от Хакана Чалханоглу.

🔃 Главное действующий чемпион устроил в конце первого дополнительного тайма: сначала заработали еще один пенальти – его реализовал уже Иван Перешич, потому что Чалханоглу заменили в конце основного времени.

Через четыре минуты (или через две с небольшим, если вычесть отрезок празднования, раз уж мы сегодня так считаем) хорват забил еще, уже с игры. И фактически приговорил «Ювентус» к бестрофейному сезону.

• «Интер» выиграл Кубок Италии впервые с 2011-го: за эти годы даже до финала не доходили ни разу. Тут по-настоящему вернулись и с первой же попытки после большого перерыва взяли трофей.

• Для «Интера» это восьмой Кубок Италии в истории клуба: только что по количеству трофеев обошли «Лацио» и приблизились к «Роме» (9). «Ювентус» далеко впереди с 14 победами – в первую очередь благодаря четырем подряд победам с 2015-го по 2018-й.

• У Симоне Индзаги это второй Кубок Италии за тренерскую карьеру (первый был с «Лацио» три года назад) и пятый суммарно с игровым прошлым. Как у тренера у него тоже пятый титул: еще есть три Суперкубка – два с «Лацио», один уже с «Интером».

• «Ювентусу» больно: клуб теперь точно закончит сезон без трофеев. И это впервые с 2011-го: тогда провалили сезон при тренере Луиджи Дельнери. Стали только седьмыми в Серии А (мимо еврокубков), вылетели из Кубка Италии в четвертьфинале, в Лиге Европы не вышли из группы. Прошлый год тоже был неудачным, но его спасла как раз кубковая победа.

Больше у туринцев целей в этом сезоне толком и нет: максимум они могут чудом зацепиться за бронзу Серии А, если отыграют за два тура четыре очка у «Наполи» – но большой разницы между третьим и четвертым местом нет, оба пропускают в группу Лиги чемпионов.

А «Интер» все еще претендует на чемпионство: за два тура до конца «Милан» выше на два очка. Да-да, отставание – после того самого глупейшего привоза от запасного вратаря.

У «Интера» остались матчи с «Кальяри» в гостях (соперник в плотной борьбе за выживание) и «Сампдорией» дома (могут сохраниться в Серии А к последнему туру).

У «Милана» – «Аталанта» дома (с надеждой зацепиться за еврокубки) и «Сассуоло» в гостях, зависший в середине таблицы.

На золотой дубль «Интера» не очень похоже, но шанс есть.

Что теперь бесспорно: оба главных трофея останутся в Милане.

Фото: REUTERS/Alberto Lingria, Ciro De Luca