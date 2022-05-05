Фиксируют величие.

Мадридский «Реал» в драматичнейшем матче вырвал победу у «Ман Сити» (3:1) и по сумме двух матчей прошел в финал. Это двухматчевое противостояние уже называют одним из лучших в истории ЛЧ – мы собрали реакции газет, в основном смакующих испанских, на эту великую игру.

ABC вышла с заголовком: «Еще одно чудо выводит «Реал» в финал». В плей-офф мадридцам действительно непросто – по пути в финал они прошли «ПСЖ», «Челси» и «Ман Сити». И везде был элемент драмы.

Каталонское спортивное издание Mundo Deportivo: «День сурка». Победы «Реала» над топ-клубами даже с такими сюжетами – уже привычный героизм.

Мадридский таблоид Diario AS – с респектом «Реалу»: «С другой планеты». Сложно не согласиться.

Sport.es считает победу «Реала» над «Ман Сити» «невероятной» и ставит на обложку фото недоумевающего Пепа Гвардиолу на контрасте с ликующей мадридской командой.

Для «Реала» нашлось место и на обложке El Pais – одного из самых читаемых изданий Испании: «Мадрид» выходит в финал после очередного исторического камбэка».

Английские газеты среагировали на невыход «Сити» в финал довольно вяло – только одно издание удостоило это событие обложкой.

Manchester Evening News решил не акцентировать внимание читателей только на поражении «Ман Сити» – на обложке Гвардиола и игроки «Сити» поделили место с Харри Магуайром и Аароном Уан-Биссакой из «МЮ», а также с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.