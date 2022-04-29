«Барса» запускает реконструкцию «Камп Ноу». Сезон-2023/24 клуб проведет на Олимпийском стадионе – раньше там играл «Эспаньол»

Сейчас это арена для концертов.

«Барселона» объявила о реконструкции «Камп Ноу» и прилегающей территории – о ней давно говорили, и клуб наконец-то все согласовал. Реконструкция начнется в июне 2022 года, но в следующем сезоне «Барса» еще будет играть на своей арене. А вот через год сезон придется провести вне «Камп Ноу».

Как изменится «Камп Ноу»?

Главное – вместимость увеличится с 99 тысяч до 110 тысяч. Это сделает «Камп Ноу» третьим по величине стадионом в мире после крикетного «Нарендра Моди» в Индии (132 тысячи) и «Ныннадо имени Первого мая» в Северной Корее (114 тысяч).

В изначальном плане «Камп Ноу» планировали увеличивать до 105 тысяч, но по ходу дела многое меняется. «Проект устарел, и мы внесли изменения. У меня были мурашки, когда его представили, – рассказывал Лапорта осенью 2021-го. – Третий ярус полностью переделаем. Возможно, и первый. На стадионе будет место для 110 тысяч зрителей, больше лож, VIP-зон и мест для приема гостей. «Эспаи Барса» может иметь такое же влияние на город, как в свое время Олимпийские игры. Мы станем ориентиром в мире досуга с футуристическим, современным и экологичным стадионом».

Реконструкцию планировали давно: с 2007 года регулярно составляли планы перестройки, но строительство откладывалось по разным причинам. «Камп Ноу» в последний раз перестраивали в 1998-м (возведен в 1960-х). Снаружи он выглядит как бетонная конструкция, да и внутри уже не очень комфортно. Пространство вокруг стадиона тоже давно нуждалось в перестройке. В дни важных матчей вокруг арены и в магазине тесно, а путь до ближайшей станции метро занимает 6-10 минут. Проект подразумевает улучшения в логистике.

Какие сроки?

Работа начнется уже летом 2022 года, но, как отметили в «Барсе», это практически никак не скажется на вместимости арены в сезоне-2022/23 – активная фаза начнется только через год.

Снос третьего яруса начнется летом 2023 года. «Если бы мы запланировали снос раньше, это привело бы к тому, что сезон-2022/23 мы бы играли с 50% вместимости», – отмечается в заявлении клуба.

А вот в сезоне-2023/24 «Барса» переедет на Олимпийский стадион в Монтжуике. Летом 2024-го вернется на «Камп Ноу», но все же придется играть при 50% от вместимости, потому что активная фаза работ все еще продолжится – и закончится только по ходу сезона-2025/26.

Ого, «Барса» на другом стадионе! А что это за стадион?

Стадион «Монтжуик» на 55 тысяч человек построили в столице Каталонии в 1927 году. Строили к выставке Expo-1929 – в том же году даже провели первый регбийный матч сборной Испании. В 1936-м переименовали в Олимпийский стадион – когда Барселона претендовала на проведение летней Олимпиады (ее, правда, отдали нацистской Германии). Олимпиаду арена все-таки приняла – но только в 1992-м. И футбола там не было вообще – только открытие/закрытие и легкоатлетические соревнования.

В 2001-м арену переименовали в честь Луиса Компаниса – президента Каталонии в годы гражданской войны, который в 1940-м был казнен франкистами в замке Монтжуик по соседству. Арена находится на холме Монтжуик, который возвышается над портом Барселоны, по сути – в огромном парке, до которого не очень удобно добираться: ближайшая остановка автобуса рядом, но вот от метро и даже фуникулера идти 15-20 минут.

У стадиона последние 13 лет нет регулярного хозяина – с 1997-го по 2009-й здесь играл «Эспаньол», трижды здесь проводила важные матчи сборная Андорры – например, с Англией в 2008-м играли именно здесь. У «Барсы» здесь не было матчей в роли хозяина: в 1957-м провели финал Кубка с тем же «Эспаньолом», плюс несколько матчей в рамках Ла Лиги в гостях с соседями (6 побед, 4 ничьи и 2 поражения), а еще была победа в Суперкубке Испании-2007 – тоже над «Эспаньолом».

Но в основном Олимпийский стадион служит площадкой для концертов: Майкл Джексон собрал здесь 70 тысяч человек.

По сути сейчас основное предназначение стадиона – именно музыка. В разные годы тут выступали Metallica, Jay Z, Beyonce, Guns N’ Roses, U2, Coldplay и другие. На лето уже запланированы два концерта – Red Hot Chili Peppers и Iron Maiden.

Фото: globallookpress.com/Carsten Leuzinger, IMAGO/Revierfoto