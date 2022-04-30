Боссы «Барсы» помолились в монастыре Монтсеррат. Там болели за клуб во время провала с «Ливерпулем»

Особая связь.

«Барселона» попала в мини-кризис: 24-го апреля проиграли третий матч на «Камп Ноу» подряд – скромному «Райо Вальекано» (0:1). Теперь Хави не мечтает о чемпионстве (оно уже у «Реала»), а хочет лишь сохранить второе место.

Для легкой перезагрузки руководство «Барсы» устроило собрание – и неожиданно провело его в монастыре.

Собрались в монастыре Монсеррат. Были все: Лапорта и совет директоров

Боссы «Барселоны» во вторник собрались в каталонском монастыре Монсеррат, который основали еще в 1025 году. Сейчас это религиозный символ Каталонии и центр паломничества католиков со всего мира.

«Мы поблагодарили Богородицу и помолились за «Барсу». Сейчас мы сосредоточены на чемпионате, чтобы понять, сможем ли мы пройти квалификацию [в ЛЧ]. Есть 5 финалов», – рассказал президент «Барсы» Жоан Лапорта.

Кроме Лапорты монастырь посетили главные функционеры «Барселоны» – в том числе и спортивный директор Матеу Алемани. Еще присутствовали вице-президенты Елена Форт, Эдуард Ромеу, Рафа Юсте и Антонио Эскудеро, а также директора Ксавье Барбани, Микель Кэмпс, Хосеп Мария Альберт, Хорди Ллаурадо, Хосеп Игнаси-Масиа, Аурели Мас, Ксавье Пуч, Хоан Соле и Хоан Солер (да, это разные люди).

После официального визита в монастырь руководители «Барсы» обсудили экономические и спортивные вопросы. Среди главных тем – отрицательный потолок зарплат на сезон-2021/22 (у «Барсы» минус 144 млн евро), соглашение с инвестиционным фондом CVC (рассчитывают заработать на этом 270 млн евро) и ход переговоров по новым контрактам для Усмана Дембеле, Серджи Роберто и Гави.

В 2021-м Лапорта уже посещал монастырь: хвалил детский хор и просил новых сил для решения клубных проблем

Вернемся к монастырю Монсеррат и его связям с «Барсой». Жоан Лапорта приехал туда уже во второй раз. Первый визит – в 2021 году.

Тогда его сопровождал настоятель монастыря Бернат Хулио. Лапорта заверил, что «Барселона» и Монсеррат разделяют одни и те же ценност и и выразил заинтересованность в том, чтобы «Барса» присутствовала на тысячелетии монастыря – он отметит его в 2025-м.

Тогда боссы «Барселоны» особенно восхитились детским хором, а Лапорта даже пригласил мальчиков на «Камп Ноу». Кстати, испанские медиа писали, что дети просили Лапорту отказаться от подписания Килиана Мбаппе и сосредоточиться на трансфере Эрлинга Холанда.

Вряд ли в следующем сезоне мы увидим в «Барсе» и Мбаппе, и Холанда. Может, будет Левандовски.

В монастыре переживали за «Барсу» в том самом матче с «Ливерпулем»

В конце 2019-го «Барса» сняла документалку о сезоне-2018/19. Там показали в том числе и реакцию на камбэк «Ливерпуля» в ЛЧ – особенно эмоционально за команду переживали три друга-священника как раз из монастыря Монсеррат. В Каталонии буквально молились, когда команда отправлялась на ответный матч на «Энфилде».

Крики «Боже!» после победного гола Ориги, опасения по поводу позднего начала игры («Надо проснуться к заутрене») и, конечно же, великолепная речь про верность: «В наше время утрачена верность. Она утрачена в политике – люди бегают из одной партии в другую. Она утрачена в семьях. И какая же верность осталась? «Барсе»!»

Вот такая неожиданная (и достаточно близкая) связь «Барсы» с религией.

Фото: cope.es; mundodeportivo.com; wikipedia.org