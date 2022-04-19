Вы это видели?
Блог

«Барса» вдруг проиграла «Кадису» – 0:1. Прощай, 15-матчевая серия без поражений в Ла Лиге

Хави Хави
Лукас Перес Лукас Перес
Херемиас Ледесма Херемиас Ледесма
Кадис Кадис
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Чемпионство «Реала» стало ближе.

Кажется, «Барселона» угодила в мини-кризис: каталонцы неожиданно проиграли дома «Кадису» (0:1), который перед туром находился в зоне вылета (но благодаря победе из нее выбрался).

• Несмотря на то, что «Барселона» доминировала и по владению мячом (75% на 25%), и по ударам (18 против 6), «Кадис» был намного острее. Opta насчитала у гостей 5 (!) явных голевых моментов против двух у «Барсы». Единственный мяч забил Лукас Перес. 

• «Мы недовольны. Мы потеряли хороший шанс оторваться от других команд в зоне Лиги чемпионов и практически попрощались с надеждами на чемпионство. Я зол. Нужно играть с большей отдачей, есть над чем работать, – признал Хави после матча. – Мы не должны проигрывать «Кадису». Я несу за это наибольшую ответственность».

• Из-за поражения оборвалась 15-матчевая беспроигрышная серия в Ла Лиге. Последний раз каталонцы проигрывали в декабре – дома «Бетису» с аналогичным счетом. Да и вообще у «Барсы» в 4 последних матчах во всех турнирах одна победа – вырванная на зубах в самом конце матча с «Леванте».

• «Барса» проиграла два домашних матчах подряд во всех турнирах впервые с апреля 2003 года. Тогда уступили «Депортиво» в чемпионате (2:4) и «Ювентусу» в Лиге чемпионов (1:2).

• С момента назначения Хави главным «Барса» не смогла сократить отрыв от «Реала». Когда он пришел, у каталонцев было 17 очков, а у «Реала» – 27. Сейчас разрыв между командами – 15 очков, но у «Барселоны» еще матч в запасе.

• Но нужно похвалить и «Кадис» – аутсайдер за 4 матча с «Барселоной» после возвращения в Ла Лигу в 2020-м ни разу не проиграл! Две победы, еще дважды «Кадис» добился ничьей. 

«Не знаю, справедлива ли эта победа, но она для нас сродни чуду. Эта победа должна послужить нам чем-то вроде топлива, придать сил на конец сезона», – радуется тренер «Кадиса» Серхио Гонсалес Сориано.

• Более того, у другого испанского супергранда, «Реала», тоже проблемы с неуступчивым соперником – 1 победа, 1 ничья и 1 поражение в трех матчах после возвращения «Кадиса» (в этом сезоне еще предстоит четвертый).

• В чемпионате «Кадис» увез сухую победу с «Камп Ноу» и нулевую ничью с «Бернабеу». Два сухих выезда к гигантам – такое произошло впервые с сезона-2007/08, когда это устроил «Хетафе».

В обоих матчах в воротах «Кадиса» был Херемиас Ледесма – он отразил все 17 ударов в створ. «Их вратарь провел отличный матч. Он был очень хорош», – похвала от Хави после игры.

Также Хави сказал, что у «Барсы» впереди 7 финалов. Но «Реалу» для победы в Ла Лиге достаточно набрать 7 очков в 6 матчах.

Барселона – Кадис 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 48 Лукас Перес.
Барселонатер Стеген, Дест (Мингеса, 90), Лангле (Траоре, 77), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг (де Йонг, 77), Гави, Депай (Обамеянг, 61), Дембеле, Ферран Торрес.
КадисЛедесма, Парра (Акапо, 76), Эрнандес, Фали Хименес, Эспино, Хосе Мари (Сан-Эметерио, 64), Алекс Фернандес, Йонссон (Виктор Чуст, 77), Сальви Санчес (Алехо, 64), Лукас Перес, Собрино (Арсамендия, 82).
Предупреждения:
Бускетс (42), Эрнандес (61), Дест (70), Ферран Торрес (90), Альба (90).

Болельщики «Айнтрахта» захватили «Камп Ноу»: выкупили 30 тысяч билетов и освистали «Барсу»

Фото: REUTERS/Albert Gea

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные