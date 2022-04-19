«Барса» вдруг проиграла «Кадису» – 0:1. Прощай, 15-матчевая серия без поражений в Ла Лиге

Чемпионство «Реала» стало ближе.

Кажется, «Барселона» угодила в мини-кризис: каталонцы неожиданно проиграли дома «Кадису» (0:1), который перед туром находился в зоне вылета (но благодаря победе из нее выбрался).

• Несмотря на то, что «Барселона» доминировала и по владению мячом (75% на 25%), и по ударам (18 против 6), «Кадис» был намного острее. Opta насчитала у гостей 5 (!) явных голевых моментов против двух у «Барсы». Единственный мяч забил Лукас Перес.

• «Мы недовольны. Мы потеряли хороший шанс оторваться от других команд в зоне Лиги чемпионов и практически попрощались с надеждами на чемпионство. Я зол. Нужно играть с большей отдачей, есть над чем работать, – признал Хави после матча. – Мы не должны проигрывать «Кадису». Я несу за это наибольшую ответственность».

• Из-за поражения оборвалась 15-матчевая беспроигрышная серия в Ла Лиге. Последний раз каталонцы проигрывали в декабре – дома «Бетису» с аналогичным счетом. Да и вообще у «Барсы» в 4 последних матчах во всех турнирах одна победа – вырванная на зубах в самом конце матча с «Леванте».

• «Барса» проиграла два домашних матчах подряд во всех турнирах впервые с апреля 2003 года. Тогда уступили «Депортиво» в чемпионате (2:4) и «Ювентусу» в Лиге чемпионов (1:2).

• С момента назначения Хави главным «Барса» не смогла сократить отрыв от «Реала». Когда он пришел, у каталонцев было 17 очков, а у «Реала» – 27. Сейчас разрыв между командами – 15 очков, но у «Барселоны» еще матч в запасе.

• Но нужно похвалить и «Кадис» – аутсайдер за 4 матча с «Барселоной» после возвращения в Ла Лигу в 2020-м ни разу не проиграл! Две победы, еще дважды «Кадис» добился ничьей.

«Не знаю, справедлива ли эта победа, но она для нас сродни чуду. Эта победа должна послужить нам чем-то вроде топлива, придать сил на конец сезона», – радуется тренер «Кадиса» Серхио Гонсалес Сориано.

• Более того, у другого испанского супергранда, «Реала», тоже проблемы с неуступчивым соперником – 1 победа, 1 ничья и 1 поражение в трех матчах после возвращения «Кадиса» (в этом сезоне еще предстоит четвертый).

• В чемпионате «Кадис» увез сухую победу с «Камп Ноу» и нулевую ничью с «Бернабеу». Два сухих выезда к гигантам – такое произошло впервые с сезона-2007/08, когда это устроил «Хетафе».

В обоих матчах в воротах «Кадиса» был Херемиас Ледесма – он отразил все 17 ударов в створ. «Их вратарь провел отличный матч. Он был очень хорош», – похвала от Хави после игры.

Также Хави сказал, что у «Барсы» впереди 7 финалов. Но «Реалу» для победы в Ла Лиге достаточно набрать 7 очков в 6 матчах.

Фото: REUTERS/Albert Gea